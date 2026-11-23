https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/uzmanindan-kritik-uyari-2030da-15-havzada-su-acigi-yasanabilir-1110531072.html

Uzmanından kritik uyarı: 2030'da 15 havzada su açığı yaşanabilir

Uzmanından kritik uyarı: 2030'da 15 havzada su açığı yaşanabilir

Sputnik Türkiye

Türkiye'de şiddetli yağışlar ve baraj doluluk oranlarındaki artış su krizinin sona erdiği anlamına gelmiyor. Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız... 23.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-23T15:03+0300

2026-11-23T15:03+0300

2026-11-23T15:03+0300

görüş

su

su krizi

su kesintisi

kuraklık

cop31

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Türkiye'de son dönemde etkili olan şiddetli yağışlar ve baraj doluluk oranlarındaki artış, su kaynaklarına ilişkin endişeleri geçici olarak azaltsa da uzmanlar uzun vadeli risklerin devam ettiğine dikkat çekiyor. 2025 yılında son yarım yüzyılın en ciddi yağış eksikliklerinden birini yaşayan Türkiye, 2026 su yılını son 66 yılın en yüksek yağışıyla tamamladı. İki yıl arasındaki bu keskin farkın, Türkiye'nin su güvenliği açısından önemli bir uyarı olduğunu belirten Su Politikaları Uzmanı ve Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız, yağışlı bir yılın tek başına su krizini ortadan kaldırmayacağını söyledi.‘Türkiye'de yağışlar arttı ancak su krizi sona ermedi’Yıldız, Türkiye'nin temel sorununun yalnızca yağış miktarındaki azalma olmadığını, yağışların yıllar ve mevsimler arasındaki değişkenliğine karşı su yönetiminin yeterince dayanıklı olmamasından kaynaklandığını ifade etti:'2030 sonrasında 25 havzanın 15'inde su açığı oluşabilir'Türkiye'nin su kaynakları açısından mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yıldız, 2030 yılı sonrasında 25 nehir havzasının 15'inde su açığı oluşabileceği öngörüsüne dikkat çekti:“Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü , 2030 yılı sonrasında Türkiye'nin 25 nehir havzasından 15'inde su açığı oluşabileceğini açıklamıştır. Türkiye yarı kurak bir iklim kuşağında yer alan bir bölgesel kuraklık ülkesi. Bunu son 10 yılda bazı bölgelerimizde artarda devam eden kuraklıklarda gördük. Türkiye, ulusal ölçekte hâlen su stresi yaşayan bir ülkedir. Ancak bazı havzalarında su kıtlığı koşullarına doğru gidilmektedir. Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre altı havzada hâlihazırda su açığı bulunmaktadır: Akarçay, Meriç-Ergene, Küçük Menderes, Burdur, Konya Kapalı ve Asi. 2030 yılında bu havzalara 9 havzanın daha eklenebileceği tahmin edilmektedir. Bu durumda bazı havzalarımız diğerlerine göre su güvenliği açısından daha riskli olacaktır.”'Tarımda kullanılan yüzde 79'luk su oranını yüzde 50'ye çekmeliyiz'Türkiye'de toplam su tüketiminin yaklaşık yüzde 79'u tarımda, yüzde 10'u sanayide, yüzde 11'i ise evsel kullanımda gerçekleşiyor. Bu dağılımın su yönetiminde tarımsal sulamanın öncelikli alan olması gerektiğini gösterdiğini belirten Yıldız, mevcut sistemde hem sulama oranının hem de sulama randımanının düşük olduğuna dikkat çekti:“Türkiye’de suyun çok önemli bir bölümü tarımsal sulamada ve verimsiz olarak kullanılıyor. Tarımsal sulamada hem sulama oranımız hem de sulama randımanımız (yüzde 52) düşük. Bu oranı artırmamız,modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmamız,hacim esaslı olarak su ücretlendirmesine geçmemiz lazım. Tarımda kullanılan yüzde 79’luk oranı yüzde 50’ye çekmemiz gerekli. Türkiye'nin su güvenliği açısından en önemli konu, tarımsal sulamada kullanılan su miktarı ve bu suyun ne kadar verimli kullanıldığıdır. Türkiye'de su yönetiminde radikal tedbirlere ihtiyaç var, yasal ,kurumsal ve idari açıdan eksikliklerimizi hızla tamamlamalıyız.”‘Yer altı sularında derinlik 300 metreye kadar çıktı, stratejik rezervler zayıflıyor'Türkiye'nin önemli su sorunlarından birinin de yer altı sularının aşırı ve denetimsiz kullanımı olduğunu belirten Yıldız, bazı havzalarda yer altı su seviyelerinin 200-300 metre derinliğe kadar gerilediğini söyledi:‘COP31'de su güvenliği bağımsız bir gündem başlığı olarak öne çıkmadı’COP31 Zirvesi'nde su krizi konusunun ele alınış biçimini de değerlendiren Yıldız, su güvenliğinin iklim değişikliğine uyum ve iklim dirençliliği kapsamında kısmen gündeme geldiğini ancak bağımsız ve güçlü bir politika başlığı olarak yeterince öne çıkmadığını söyledi:

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su, su krizi, su kesintisi, kuraklık, cop31