https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/uzmanindan-kritik-uyari-2030da-15-havzada-su-acigi-yasanabilir-1110531072.html
Uzmanından kritik uyarı: 2030'da 15 havzada su açığı yaşanabilir
Uzmanından kritik uyarı: 2030'da 15 havzada su açığı yaşanabilir
Sputnik Türkiye
Türkiye'de şiddetli yağışlar ve baraj doluluk oranlarındaki artış su krizinin sona erdiği anlamına gelmiyor. Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız... 23.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-23T15:03+0300
2026-11-23T15:03+0300
2026-11-23T15:03+0300
görüş
su
su krizi
su kesintisi
kuraklık
cop31
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Türkiye'de son dönemde etkili olan şiddetli yağışlar ve baraj doluluk oranlarındaki artış, su kaynaklarına ilişkin endişeleri geçici olarak azaltsa da uzmanlar uzun vadeli risklerin devam ettiğine dikkat çekiyor. 2025 yılında son yarım yüzyılın en ciddi yağış eksikliklerinden birini yaşayan Türkiye, 2026 su yılını son 66 yılın en yüksek yağışıyla tamamladı. İki yıl arasındaki bu keskin farkın, Türkiye'nin su güvenliği açısından önemli bir uyarı olduğunu belirten Su Politikaları Uzmanı ve Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız, yağışlı bir yılın tek başına su krizini ortadan kaldırmayacağını söyledi.‘Türkiye'de yağışlar arttı ancak su krizi sona ermedi’Yıldız, Türkiye'nin temel sorununun yalnızca yağış miktarındaki azalma olmadığını, yağışların yıllar ve mevsimler arasındaki değişkenliğine karşı su yönetiminin yeterince dayanıklı olmamasından kaynaklandığını ifade etti:'2030 sonrasında 25 havzanın 15'inde su açığı oluşabilir'Türkiye'nin su kaynakları açısından mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yıldız, 2030 yılı sonrasında 25 nehir havzasının 15'inde su açığı oluşabileceği öngörüsüne dikkat çekti:“Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü , 2030 yılı sonrasında Türkiye'nin 25 nehir havzasından 15'inde su açığı oluşabileceğini açıklamıştır. Türkiye yarı kurak bir iklim kuşağında yer alan bir bölgesel kuraklık ülkesi. Bunu son 10 yılda bazı bölgelerimizde artarda devam eden kuraklıklarda gördük. Türkiye, ulusal ölçekte hâlen su stresi yaşayan bir ülkedir. Ancak bazı havzalarında su kıtlığı koşullarına doğru gidilmektedir. Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre altı havzada hâlihazırda su açığı bulunmaktadır: Akarçay, Meriç-Ergene, Küçük Menderes, Burdur, Konya Kapalı ve Asi. 2030 yılında bu havzalara 9 havzanın daha eklenebileceği tahmin edilmektedir. Bu durumda bazı havzalarımız diğerlerine göre su güvenliği açısından daha riskli olacaktır.”'Tarımda kullanılan yüzde 79'luk su oranını yüzde 50'ye çekmeliyiz'Türkiye'de toplam su tüketiminin yaklaşık yüzde 79'u tarımda, yüzde 10'u sanayide, yüzde 11'i ise evsel kullanımda gerçekleşiyor. Bu dağılımın su yönetiminde tarımsal sulamanın öncelikli alan olması gerektiğini gösterdiğini belirten Yıldız, mevcut sistemde hem sulama oranının hem de sulama randımanının düşük olduğuna dikkat çekti:“Türkiye’de suyun çok önemli bir bölümü tarımsal sulamada ve verimsiz olarak kullanılıyor. Tarımsal sulamada hem sulama oranımız hem de sulama randımanımız (yüzde 52) düşük. Bu oranı artırmamız,modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmamız,hacim esaslı olarak su ücretlendirmesine geçmemiz lazım. Tarımda kullanılan yüzde 79’luk oranı yüzde 50’ye çekmemiz gerekli. Türkiye'nin su güvenliği açısından en önemli konu, tarımsal sulamada kullanılan su miktarı ve bu suyun ne kadar verimli kullanıldığıdır. Türkiye'de su yönetiminde radikal tedbirlere ihtiyaç var, yasal ,kurumsal ve idari açıdan eksikliklerimizi hızla tamamlamalıyız.”‘Yer altı sularında derinlik 300 metreye kadar çıktı, stratejik rezervler zayıflıyor'Türkiye'nin önemli su sorunlarından birinin de yer altı sularının aşırı ve denetimsiz kullanımı olduğunu belirten Yıldız, bazı havzalarda yer altı su seviyelerinin 200-300 metre derinliğe kadar gerilediğini söyledi:‘COP31'de su güvenliği bağımsız bir gündem başlığı olarak öne çıkmadı’COP31 Zirvesi'nde su krizi konusunun ele alınış biçimini de değerlendiren Yıldız, su güvenliğinin iklim değişikliğine uyum ve iklim dirençliliği kapsamında kısmen gündeme geldiğini ancak bağımsız ve güçlü bir politika başlığı olarak yeterince öne çıkmadığını söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/fransada-kriz-tum-ana-karada-su-kisitlamasi-yururluge-girdi-1107277458.html
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su, su krizi, su kesintisi, kuraklık, cop31
su, su krizi, su kesintisi, kuraklık, cop31
Uzmanından kritik uyarı: 2030'da 15 havzada su açığı yaşanabilir
Özel
Türkiye'de şiddetli yağışlar ve baraj doluluk oranlarındaki artış su krizinin sona erdiği anlamına gelmiyor. Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız, 2030 sonrasında 15 havzada su açığı oluşabileceğini belirterek tarımsal sulamada verimliliğin artırılması, yer altı sularının korunması ve Su Yasası'nın çıkarılması gerektiğini vurguladı.
Türkiye'de son dönemde etkili olan şiddetli yağışlar ve baraj doluluk oranlarındaki artış, su kaynaklarına ilişkin endişeleri geçici olarak azaltsa da uzmanlar uzun vadeli risklerin devam ettiğine dikkat çekiyor. 2025 yılında son yarım yüzyılın en ciddi yağış eksikliklerinden birini yaşayan Türkiye, 2026 su yılını son 66 yılın en yüksek yağışıyla tamamladı. İki yıl arasındaki bu keskin farkın, Türkiye'nin su güvenliği açısından önemli bir uyarı olduğunu belirten Su Politikaları Uzmanı ve Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız, yağışlı bir yılın tek başına su krizini ortadan kaldırmayacağını söyledi.
‘Türkiye'de yağışlar arttı ancak su krizi sona ermedi’
Yıldız, Türkiye'nin temel sorununun yalnızca yağış miktarındaki azalma olmadığını, yağışların yıllar ve mevsimler arasındaki değişkenliğine karşı su yönetiminin yeterince dayanıklı olmamasından kaynaklandığını ifade etti:
“Türkiye son 2 yılda hem kuraklık hem de aşırı yağış olarak iki olağandışı koşul yaşadı. Bu durum normal değil. Olağandışı meteorolojik olayların ve belirsizliğin arttığını gösteriyor. Ayrıca, yağışlı bir yıl ile su krizinin aşılması mümkün değildir. 2025 ve 2026 yılları birlikte ele alındığında Türkiye için önemli bir politika dersi ortaya çıkmaktadır: Türkiye'nin su güvenliği sorunu yalnızca yağışların azalması değil, yağışlardaki büyük yıllık ve mevsimsel değişkenliğe karşı su yönetim sisteminin yeterince dayanıklı olması meselesidir. Bu nedenle su yönetiminde yalnızca kurak dönemlerde alınan önlemler yerine, kurak ve yağışlı dönemleri birlikte ele alan havza ölçeğinde Uyarlanabilir Su Yönetimi yaklaşımının güçlendirilmesi gerekmektedir. Su yönetiminde radikal bir düşünce değişikliği ile yapısal önlemler alınmalıdır.”
'2030 sonrasında 25 havzanın 15'inde su açığı oluşabilir'
Türkiye'nin su kaynakları açısından mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yıldız, 2030 yılı sonrasında 25 nehir havzasının 15'inde su açığı oluşabileceği öngörüsüne dikkat çekti:
“Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü , 2030 yılı sonrasında Türkiye'nin 25 nehir havzasından 15'inde su açığı oluşabileceğini açıklamıştır. Türkiye yarı kurak bir iklim kuşağında yer alan bir bölgesel kuraklık ülkesi. Bunu son 10 yılda bazı bölgelerimizde artarda devam eden kuraklıklarda gördük. Türkiye, ulusal ölçekte hâlen su stresi yaşayan bir ülkedir. Ancak bazı havzalarında su kıtlığı koşullarına doğru gidilmektedir. Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre altı havzada hâlihazırda su açığı bulunmaktadır: Akarçay, Meriç-Ergene, Küçük Menderes, Burdur, Konya Kapalı ve Asi. 2030 yılında bu havzalara 9 havzanın daha eklenebileceği tahmin edilmektedir. Bu durumda bazı havzalarımız diğerlerine göre su güvenliği açısından daha riskli olacaktır.”
“Ülkemizde kişi başına yılda ortalama olarak yaklaşık 1.301 m³ su düşmesi, Türkiye'nin Falkenmark sınıflandırmasına göre hala Su Stresi kategorisinde olduğunu göstermektedir. Ayrıca Türkiye'nin kullanılabilir su potansiyelinin yaklaşık yüzde 55'ini kullanması da su kaynakları üzerindeki baskının yüksek olduğuna işaret etmektedir. Bu nedenle Türkiye'nin su durumunu yalnızca kişi başına düşen yıllık ortalama su miktarıyla tanımlamak yeterli değildir. Değerlendirmeyi hem ulusal ölçekte hem de nehir havzaları ölçeğinde yapmak gerekir.”
'Tarımda kullanılan yüzde 79'luk su oranını yüzde 50'ye çekmeliyiz'
Türkiye'de toplam su tüketiminin yaklaşık yüzde 79'u tarımda, yüzde 10'u sanayide, yüzde 11'i ise evsel kullanımda gerçekleşiyor. Bu dağılımın su yönetiminde tarımsal sulamanın öncelikli alan olması gerektiğini gösterdiğini belirten Yıldız, mevcut sistemde hem sulama oranının hem de sulama randımanının düşük olduğuna dikkat çekti:
“Türkiye’de suyun çok önemli bir bölümü tarımsal sulamada ve verimsiz olarak kullanılıyor. Tarımsal sulamada hem sulama oranımız hem de sulama randımanımız (yüzde 52) düşük. Bu oranı artırmamız,modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmamız,hacim esaslı olarak su ücretlendirmesine geçmemiz lazım. Tarımda kullanılan yüzde 79’luk oranı yüzde 50’ye çekmemiz gerekli. Türkiye'nin su güvenliği açısından en önemli konu, tarımsal sulamada kullanılan su miktarı ve bu suyun ne kadar verimli kullanıldığıdır. Türkiye'de su yönetiminde radikal tedbirlere ihtiyaç var, yasal ,kurumsal ve idari açıdan eksikliklerimizi hızla tamamlamalıyız.”
“DSİ tarafından işletmeye açılmış sulama alanlarında yüzey sulama oranı yaklaşık yüzde 60 civarındadır. Bu sulamalarda yüzde 16 damla,yüzde 24 yağmurlama sulama sistemi mevcuttur. Yüzde 60 ‘lık yüzey sulama oranı, burada kullanılan suda yaklaşık üçte bir oranında bir tasarruf potansiyelinin olduğunu ortaya koymaktadır. Basınçlı kapalı sistemlere geçildiğinde yüzde 26 , bu sistemlerde hacim esasıyla ücret uygulandığında yüzde 38 civarında su tasarrufu sağlanabilmektedir.”
‘Yer altı sularında derinlik 300 metreye kadar çıktı, stratejik rezervler zayıflıyor'
Türkiye'nin önemli su sorunlarından birinin de yer altı sularının aşırı ve denetimsiz kullanımı olduğunu belirten Yıldız, bazı havzalarda yer altı su seviyelerinin 200-300 metre derinliğe kadar gerilediğini söyledi:
“Yer altı sularının aşırı çekimi , verimsiz kullanımı ve denetimsizliği ülkemizin en önemli su sorunlarından biridir. Bu alandaki yasal, yönetsel ve denetimsel boşluk nedeniyle bazı havzalarımızda yeraltısuyu seviyeleri 200- 300 m metreye kadar düşmüştür. Bazı havzalarımızda bu seviye düşüşü yılda 2-3 m ye kadar çıkmıştır. Sürekli olarak denetimsiz ve verimsiz kullanım durumunda yeraltısuyu rezerv kapasitesi azalır, seviye düştükçe su kalitesi bozulur,deniz kıyısındaki akiferlerde deniz suyu girişimi başlar ve kalite düşer. Yeraltısuları akarsuların kurak dönem debilerini, gölleri ve sulak alanları da besleyebildiği için aşırı çekimin yüzey sularına da etkisi olur. Ekosistem dengesinin bozulmasına neden olur. Bu durum esas olarak uzun vadede kurak dönemlerde kullanılabilecek stratejik su rezervlerini zayıflatarak su güvenliğini tehlikeye düşürür.”
‘COP31'de su güvenliği bağımsız bir gündem başlığı olarak öne çıkmadı’
COP31 Zirvesi'nde su krizi konusunun ele alınış biçimini de değerlendiren Yıldız, su güvenliğinin iklim değişikliğine uyum ve iklim dirençliliği kapsamında kısmen gündeme geldiğini ancak bağımsız ve güçlü bir politika başlığı olarak yeterince öne çıkmadığını söyledi:
“COP31'de su krizi, iklim değişikliğine uyum ve iklim dirençliliği kapsamında küresel ölçekte kurallar oluşturulması şeklinde kısmen ele alındı. Çünkü su güvenliği, zirvenin ana müzakere gündeminde bağımsız ve güçlü bir politika başlığı olarak yeterince öne çıkmadı. COP31'de su güvenliği,iklim değişikliğine uyum, kentlerin dayanıklılığı, tarım ve ekosistemlerin korunması gibi alt başlıklar olarak gündeme geldi. Ancak su krizinin giderek büyüyen küresel etkileri karşısında, su güvenliğine yönelik bağımsız hedeflerin, finansman mekanizmalarının ve izleme göstergelerinin oluşturulması müzakere edilmedi. COP 31’de kuraklık, su kaynaklarının iklim değişikliğine karşı dayanıklılığı ve su yönetiminin iklim uyum politikalarına entegrasyonu alt başlıklar olarak ele alınması önemlidir; ancak bütünleşik bir su güvenliği politikası oluşturulabilmesi için bu yaklaşım tek başına yeterli değildir.”