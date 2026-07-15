https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/fransada-kriz-tum-ana-karada-su-kisitlamasi-yururluge-girdi-1107277458.html
Fransa'da kriz: Tüm ana karada su kısıtlaması yürürlüğe girdi
Fransa'da kriz: Tüm ana karada su kısıtlaması yürürlüğe girdi
Sputnik Türkiye
Fransa, son yılların en ciddi kuraklık krizlerinden biriyle karşı karşıya. Ekolojik Dönüşüm Bakanı Monique Barbut, ülkenin tamamını kapsayan su kullanım... 15.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-15T18:01+0300
2026-07-15T18:01+0300
2026-07-15T18:01+0300
fransa
avrupa
haberler
dünya
yılsonu2026
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/12/1097980050_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_cd57cbcb3024f403af63cbfb26f5c7ad.jpg
Fransa Ekolojik Dönüşüm Bakanı Monique Barbut, ülkenin olağanüstü kuraklık koşulları nedeniyle ulusal çapta su kullanımına yönelik kısıtlamaların devreye alındığını açıkladı.Ulusal basına yansıyan bilgilere göre Barbut, bakanlığın kriz koordinasyon toplantısında yaptığı değerlendirmede, Fransa'nın "son derece endişe verici" bir kuraklık dönemi yaşadığını belirterek, su kaynaklarının korunması amacıyla ülke genelinde kapsamlı tedbirlerin uygulandığını söyledi.99 ilin tamamı kısıtlama kapsamındaBarbut, Fransa ana karasında bulunan 99 ilin tamamında su kullanımına yönelik kısmi veya tam kapsamlı kısıtlamaların yürürlükte olduğunu bildirdi.Bakan, bu durumun ülkenin tamamını etkileyen ilk geniş kapsamlı uygulamalardan biri olduğuna işaret ederek, kuraklığın beklenenden daha erken ve daha şiddetli hissedildiğini ifade etti.43 ilde "kriz" seviyesi ilan edildiEkolojik Dönüşüm Bakanı, su kaynaklarının kritik seviyeye gerilediği 43 ilin "kriz" kategorisine alındığını açıkladı.Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların suyu yalnızca içme, temel hijyen ve diğer zorunlu ihtiyaçlar gibi öncelikli alanlarda kullanmalarına izin verildiği belirtildi. Tarımsal sulama, bahçe sulama ve bazı ticari su kullanımlarına ise ciddi sınırlamalar getirildi.İklim değişikliği su döngüsünü bozuyorBarbut, ilkbahar yağışlarının mevsim normallerine yakın gerçekleşmesine rağmen ülkenin ağır bir kuraklık yaşamasını iklim değişikliğinin etkilerine bağladı.İklim değişikliğinin doğal su döngüsünde ciddi düzensizliklere yol açtığını belirten Barbut, yağış miktarının tek başına yeterli olmadığını, yağışların dağılımı ve buharlaşma oranlarındaki değişimin su kaynakları üzerinde büyük baskı oluşturduğunu söyledi.206 ayrı valilik kararı yürürlüğe girdiKuraklıkla mücadele kapsamında ülke genelinde toplam 206 valilik kararı alındığını açıklayan Barbut, yerel yönetimlerin bölgesel su rezervlerine göre farklı seviyelerde kısıtlama uygulayacağını ifade etti.Fransız yetkililer, yaz aylarında sıcaklıkların artmasıyla birlikte kuraklığın daha da derinleşebileceği uyarısında bulunurken, vatandaşlardan su tasarrufu konusunda azami hassasiyet göstermelerini istedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/starmerdan-veda-ingilterenin-yeni-basbakani-ne-zaman-gorev-basi-yapacak-1107276627.html
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/12/1097980050_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_85c4a7d5ee1d4663f442f5459a9e7fa0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fransa, avrupa, haberler, yılsonu2026
fransa, avrupa, haberler, yılsonu2026
Fransa'da kriz: Tüm ana karada su kısıtlaması yürürlüğe girdi
Fransa, son yılların en ciddi kuraklık krizlerinden biriyle karşı karşıya. Ekolojik Dönüşüm Bakanı Monique Barbut, ülkenin tamamını kapsayan su kullanım kısıtlamalarının yürürlüğe girdiğini açıkladı. 99 ilin tamamında kısmen veya tamamen su kullanımına sınırlama uygulanırken, 43 il "kriz" seviyesine yükseldi.
Fransa Ekolojik Dönüşüm Bakanı Monique Barbut, ülkenin olağanüstü kuraklık koşulları nedeniyle ulusal çapta su kullanımına yönelik kısıtlamaların devreye alındığını açıkladı.
Ulusal basına yansıyan bilgilere göre Barbut, bakanlığın kriz koordinasyon toplantısında yaptığı değerlendirmede, Fransa'nın
"son derece endişe verici" bir kuraklık dönemi yaşadığını belirterek, su kaynaklarının korunması amacıyla ülke genelinde kapsamlı tedbirlerin uygulandığını söyledi.
99 ilin tamamı kısıtlama kapsamında
Barbut, Fransa ana karasında bulunan 99 ilin tamamında su kullanımına yönelik kısmi veya tam kapsamlı kısıtlamaların yürürlükte olduğunu bildirdi.
Bakan, bu durumun ülkenin tamamını etkileyen ilk geniş kapsamlı uygulamalardan biri olduğuna işaret ederek, kuraklığın beklenenden daha erken ve daha şiddetli hissedildiğini ifade etti.
43 ilde "kriz" seviyesi ilan edildi
Ekolojik Dönüşüm Bakanı, su kaynaklarının kritik seviyeye gerilediği 43 ilin "kriz" kategorisine alındığını açıkladı.
Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların suyu yalnızca içme, temel hijyen ve diğer zorunlu ihtiyaçlar gibi öncelikli alanlarda kullanmalarına izin verildiği belirtildi. Tarımsal sulama, bahçe sulama ve bazı ticari su kullanımlarına ise ciddi sınırlamalar getirildi.
İklim değişikliği su döngüsünü bozuyor
Barbut, ilkbahar yağışlarının mevsim normallerine yakın gerçekleşmesine rağmen ülkenin ağır bir kuraklık yaşamasını iklim değişikliğinin etkilerine bağladı.
İklim değişikliğinin doğal su döngüsünde ciddi düzensizliklere yol açtığını belirten Barbut, yağış miktarının tek başına yeterli olmadığını, yağışların dağılımı ve buharlaşma oranlarındaki değişimin su kaynakları üzerinde büyük baskı oluşturduğunu söyledi.
206 ayrı valilik kararı yürürlüğe girdi
Kuraklıkla mücadele kapsamında ülke genelinde toplam 206 valilik kararı alındığını açıklayan Barbut, yerel yönetimlerin bölgesel su rezervlerine göre farklı seviyelerde kısıtlama uygulayacağını ifade etti.
Fransız yetkililer, yaz aylarında sıcaklıkların artmasıyla birlikte kuraklığın daha da derinleşebileceği uyarısında bulunurken, vatandaşlardan su tasarrufu konusunda azami hassasiyet göstermelerini istedi.