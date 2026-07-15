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Fransa'da kriz: Tüm ana karada su kısıtlaması yürürlüğe girdi
Fransa'da kriz: Tüm ana karada su kısıtlaması yürürlüğe girdi
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Fransa, son yılların en ciddi kuraklık krizlerinden biriyle karşı karşıya. Ekolojik Dönüşüm Bakanı Monique Barbut, ülkenin tamamını kapsayan su kullanım... 15.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-15T18:01+0300
2026-07-15T18:01+0300
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Fransa Ekolojik Dönüşüm Bakanı Monique Barbut, ülkenin olağanüstü kuraklık koşulları nedeniyle ulusal çapta su kullanımına yönelik kısıtlamaların devreye alındığını açıkladı.Ulusal basına yansıyan bilgilere göre Barbut, bakanlığın kriz koordinasyon toplantısında yaptığı değerlendirmede, Fransa'nın "son derece endişe verici" bir kuraklık dönemi yaşadığını belirterek, su kaynaklarının korunması amacıyla ülke genelinde kapsamlı tedbirlerin uygulandığını söyledi.99 ilin tamamı kısıtlama kapsamındaBarbut, Fransa ana karasında bulunan 99 ilin tamamında su kullanımına yönelik kısmi veya tam kapsamlı kısıtlamaların yürürlükte olduğunu bildirdi.Bakan, bu durumun ülkenin tamamını etkileyen ilk geniş kapsamlı uygulamalardan biri olduğuna işaret ederek, kuraklığın beklenenden daha erken ve daha şiddetli hissedildiğini ifade etti.43 ilde "kriz" seviyesi ilan edildiEkolojik Dönüşüm Bakanı, su kaynaklarının kritik seviyeye gerilediği 43 ilin "kriz" kategorisine alındığını açıkladı.Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların suyu yalnızca içme, temel hijyen ve diğer zorunlu ihtiyaçlar gibi öncelikli alanlarda kullanmalarına izin verildiği belirtildi. Tarımsal sulama, bahçe sulama ve bazı ticari su kullanımlarına ise ciddi sınırlamalar getirildi.İklim değişikliği su döngüsünü bozuyorBarbut, ilkbahar yağışlarının mevsim normallerine yakın gerçekleşmesine rağmen ülkenin ağır bir kuraklık yaşamasını iklim değişikliğinin etkilerine bağladı.İklim değişikliğinin doğal su döngüsünde ciddi düzensizliklere yol açtığını belirten Barbut, yağış miktarının tek başına yeterli olmadığını, yağışların dağılımı ve buharlaşma oranlarındaki değişimin su kaynakları üzerinde büyük baskı oluşturduğunu söyledi.206 ayrı valilik kararı yürürlüğe girdiKuraklıkla mücadele kapsamında ülke genelinde toplam 206 valilik kararı alındığını açıklayan Barbut, yerel yönetimlerin bölgesel su rezervlerine göre farklı seviyelerde kısıtlama uygulayacağını ifade etti.Fransız yetkililer, yaz aylarında sıcaklıkların artmasıyla birlikte kuraklığın daha da derinleşebileceği uyarısında bulunurken, vatandaşlardan su tasarrufu konusunda azami hassasiyet göstermelerini istedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/starmerdan-veda-ingilterenin-yeni-basbakani-ne-zaman-gorev-basi-yapacak-1107276627.html
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fransa, avrupa, haberler, yılsonu2026
fransa, avrupa, haberler, yılsonu2026

Fransa'da kriz: Tüm ana karada su kısıtlaması yürürlüğe girdi

18:01 15.07.2026
© AA / Mustafa KılıçMazıdağı’nda bulunan gölet kurudu
Mazıdağı’nda bulunan gölet kurudu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2026
© AA / Mustafa Kılıç
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Fransa, son yılların en ciddi kuraklık krizlerinden biriyle karşı karşıya. Ekolojik Dönüşüm Bakanı Monique Barbut, ülkenin tamamını kapsayan su kullanım kısıtlamalarının yürürlüğe girdiğini açıkladı. 99 ilin tamamında kısmen veya tamamen su kullanımına sınırlama uygulanırken, 43 il "kriz" seviyesine yükseldi.
Fransa Ekolojik Dönüşüm Bakanı Monique Barbut, ülkenin olağanüstü kuraklık koşulları nedeniyle ulusal çapta su kullanımına yönelik kısıtlamaların devreye alındığını açıkladı.
Ulusal basına yansıyan bilgilere göre Barbut, bakanlığın kriz koordinasyon toplantısında yaptığı değerlendirmede, Fransa'nın "son derece endişe verici" bir kuraklık dönemi yaşadığını belirterek, su kaynaklarının korunması amacıyla ülke genelinde kapsamlı tedbirlerin uygulandığını söyledi.

99 ilin tamamı kısıtlama kapsamında

Barbut, Fransa ana karasında bulunan 99 ilin tamamında su kullanımına yönelik kısmi veya tam kapsamlı kısıtlamaların yürürlükte olduğunu bildirdi.
Bakan, bu durumun ülkenin tamamını etkileyen ilk geniş kapsamlı uygulamalardan biri olduğuna işaret ederek, kuraklığın beklenenden daha erken ve daha şiddetli hissedildiğini ifade etti.

43 ilde "kriz" seviyesi ilan edildi

Ekolojik Dönüşüm Bakanı, su kaynaklarının kritik seviyeye gerilediği 43 ilin "kriz" kategorisine alındığını açıkladı.
Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların suyu yalnızca içme, temel hijyen ve diğer zorunlu ihtiyaçlar gibi öncelikli alanlarda kullanmalarına izin verildiği belirtildi. Tarımsal sulama, bahçe sulama ve bazı ticari su kullanımlarına ise ciddi sınırlamalar getirildi.

İklim değişikliği su döngüsünü bozuyor

Barbut, ilkbahar yağışlarının mevsim normallerine yakın gerçekleşmesine rağmen ülkenin ağır bir kuraklık yaşamasını iklim değişikliğinin etkilerine bağladı.
İklim değişikliğinin doğal su döngüsünde ciddi düzensizliklere yol açtığını belirten Barbut, yağış miktarının tek başına yeterli olmadığını, yağışların dağılımı ve buharlaşma oranlarındaki değişimin su kaynakları üzerinde büyük baskı oluşturduğunu söyledi.

206 ayrı valilik kararı yürürlüğe girdi

Kuraklıkla mücadele kapsamında ülke genelinde toplam 206 valilik kararı alındığını açıklayan Barbut, yerel yönetimlerin bölgesel su rezervlerine göre farklı seviyelerde kısıtlama uygulayacağını ifade etti.
Fransız yetkililer, yaz aylarında sıcaklıkların artmasıyla birlikte kuraklığın daha da derinleşebileceği uyarısında bulunurken, vatandaşlardan su tasarrufu konusunda azami hassasiyet göstermelerini istedi.
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