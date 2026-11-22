İçim çok rahat. Bütün görüntülerde her şey sabit. Yan hakemin elini sıkarak 'Teşekkürler hocam' dedim ve devam ettim. Ancak Ali Şansalan ikinci sarıyı gösterdi. Şok oldum. İçeriye girdikten sonra sordum, sağolsun benle konuştu. 'Elimi sıkmadın, bu bana ve hakemlere yapılmış saygısızlıktır' dedi. Ama ben çok hızlı şekilde yanından geçtim. Bir saygısızlık olduğunu düşünmüyorum. Oyuncularımıza karşı yaptığı konuşmalarında da iletişim sorunu olmuş. Herhangi bir saygısızlık yapmadım. Türk hakemlerine karşı da yapmadım. Hepsi bizim canımız, kardeşimiz. Gerekli şeylerin yapılmasını bekliyorum. Bu kararın dönmesini bekliyorum. Orta hakemin elini sıkmadı diye sarı kart gösterilir diye bir kural yok. Dünya basınında da konuşuluyor dünkü olay. Türk futboluna zarar veriyor bunlar.