https://anlatilaninotesi.com.tr/20261122/kirmizi-kart-gormustu-okan-buruk-sebebini-acikladi-1110518624.html
Kırmızı kart görmüştü: Okan Buruk sebebini açıkladı
Kırmızı kart görmüştü: Okan Buruk sebebini açıkladı
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Samsunspor maçının ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Buruk, hakem Ali... 22.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-22T17:12+0300
2026-11-22T17:12+0300
2026-11-22T17:12+0300
spor
okan buruk
ali şansalan
samsunspor
galatasaray
galatasaray sportif aş
galatasaray spor kulübü
kırmızı kart
hakem
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Samsunspor'u 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü.Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk ise karşılaşmanın ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.'Dünya basınında da konuşuluyor dünkü olay'Maçın bitiş düdüğünün ardından sarı kart gören Buruk, karşılaşma sonrası kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
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okan buruk, ali şansalan, samsunspor, galatasaray, galatasaray sportif aş, galatasaray spor kulübü, kırmızı kart, hakem
okan buruk, ali şansalan, samsunspor, galatasaray, galatasaray sportif aş, galatasaray spor kulübü, kırmızı kart, hakem
Kırmızı kart görmüştü: Okan Buruk sebebini açıkladı
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Samsunspor maçının ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Buruk, hakem Ali Şansalan'ın kararına tepki göstererek herhangi bir saygısızlık yapmadığını ve kararın geri alınmasını beklediğini söyledi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Samsunspor'u 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü.
Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk ise karşılaşmanın ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
'Dünya basınında da konuşuluyor dünkü olay'
Maçın bitiş düdüğünün ardından sarı kart gören Buruk, karşılaşma sonrası kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
İçim çok rahat. Bütün görüntülerde her şey sabit. Yan hakemin elini sıkarak 'Teşekkürler hocam' dedim ve devam ettim. Ancak Ali Şansalan ikinci sarıyı gösterdi. Şok oldum. İçeriye girdikten sonra sordum, sağolsun benle konuştu. 'Elimi sıkmadın, bu bana ve hakemlere yapılmış saygısızlıktır' dedi. Ama ben çok hızlı şekilde yanından geçtim. Bir saygısızlık olduğunu düşünmüyorum. Oyuncularımıza karşı yaptığı konuşmalarında da iletişim sorunu olmuş. Herhangi bir saygısızlık yapmadım. Türk hakemlerine karşı da yapmadım. Hepsi bizim canımız, kardeşimiz. Gerekli şeylerin yapılmasını bekliyorum. Bu kararın dönmesini bekliyorum. Orta hakemin elini sıkmadı diye sarı kart gösterilir diye bir kural yok. Dünya basınında da konuşuluyor dünkü olay. Türk futboluna zarar veriyor bunlar.