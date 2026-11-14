https://anlatilaninotesi.com.tr/20261114/nvidianin-ceosu-huang-neden-istifa-etti-bal-tuzagi-mi-yoksa-yapay-zeka-alanindaki-guc-mucadelesi-mi-1110344184.html

Nvidia'nın CEO'su Huang neden istifa etti: 'Bal tuzağı mı' yoksa yapay zeka alanındaki güç mücadelesi mi?

Nvidia'nın CEO'su Huang neden istifa etti: 'Bal tuzağı mı' yoksa yapay zeka alanındaki güç mücadelesi mi?

Sputnik Türkiye

Nvidia’nın kurucusu Huang’ın, Çin adına casusluk yaptığı iddia edilen bir kadınla ilişkisini de içeren skandalın ardından istifa etmesi tartışma yarattı... 14.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-14T17:20+0300

2026-11-14T17:20+0300

2026-11-14T17:21+0300

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ABD’li çip devi Nvidia’nın kurucusu Jensen Huang’ın casusluk iddialarının gölgesinde istifa etmesi, Washington’da yeni bir güç mücadelesi tartışmasını alevlendirdi. Çin’e yönelik çip kısıtlamalarına karşı çıkan Huang’ın ayrılışı, ABD’nin yapay zeka alanındaki teknolojik üstünlüğünü koruma stratejisine ilişkin görüş ayrılıklarını gündeme taşıdı.Huang, Nvidia’nın müşterilerinden Singapur merkezli Megaspeed International şirketinin eski yöneticisi Çinli iş kadını Alice Huang ile yaşadığı ilişki de dahil olmak üzere evlilik dışı ilişkilerinin ortaya çıkmasının ardından perşembe günü istifa etti. Adı açıklanmayan ABD istihbarat yetkililerinin, Alice Huang’ın Nvidia CEO’sunu Washington yönetimine yapay zeka çiplerine yönelik ihracat kısıtlamalarını gevşetmesi için baskı yapmaya yönlendirmek amacıyla Pekin tarafından görevlendirilmiş olabileceğinden şüphelendiği iddia edilmişti.Söz konusu hadise, ABD ile Çin arasındaki teknoloji rekabetinin kritik bir döneminde, Donald Trump ve Şi Cinping arasında yapılması planlanan zirveye yalnızca birkaç gün kala patlak verdi. Kongre’de Çin’e yönelik kısıtlamaların sıkılaştırılması yönündeki çağrıların arttığı bir dönemde Huang’ın istifa etmesi, bu gelişmenin zamanlamasına ve hangi siyasi çevrelerin çıkarlarına hizmet ettiğine ilişkin soru işaretlerini beraberinde getirdi.Huang’ın ayrılışından kim kazanç sağlayacak?Huang’ın istifası, Washington’da Çin’in Amerikan yapay zeka teknolojisiyle bağlantısının korunmasını savunan en önde gelen isimlerden birini devre dışı bırakarak Çin karşıtı sertlik yanlılarına önemli bir siyasi avantaj sağlayabileceği dile getiriliyor. Nvidia’nın kurucusu Huang, Çin’in Amerikan teknolojilerine erişiminin kısıtlanmasının Pekin’in teknolojik bağımsızlık çabalarını hızlandıracağı yönünde defalarca uyarıda bulunmuştu. Mayıs ayında Fox Business’a verdiği röportajda Huawei’nin artan etkisine dikkat çeken Huang, “Bizim yokluğumuzda büyüyüp güçleniyorlar” ifadelerini kullanmıştı.Huang’ın istifasının ardından Kongre’de, ihracat kontrollerinin sıkılaştırılması ve Nvidia’nın Çin’le ticari ilişkilerinin soruşturulması yönündeki çağrılar arttı.ABD Temsilciler Meclisi Çin Komünist Partisi ile Stratejik Rekabet Özel Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi John Moolenaar, skandalın ardından Çin istihbaratının Huang üzerinden hassas bilgilere erişip erişmediğinin veya ABD’nin teknoloji politikalarını etkileyip etkilemediğinin araştırılması gerektiğini belirterek, "Huang, ihracat kontrollerine karşı çıkan en güçlü isimlerden biriydi. Bu gelişme, söz konusu tartışmanın tamamen farklı bir açıdan değerlendirilmesine yol açıyor" cümlelerini kaydetti.Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Brian Mast da çip kaçakçılığının önlenmesi ve gelişmiş yarı iletken ekipmanlarına erişimin kısıtlanması dahil olmak üzere daha sıkı denetim ve güvenlik önlemleri alınması çağrısında bulundu.Trump ise Huang’ı 'son derece onurlu bir insan' olarak nitelendirerek savundu. Huang’ın, Alice Huang’ın casusluk faaliyetlerine karıştığı iddiasından haberdar olmadığı yönündeki açıklamasına inandığını belirtti. Ancak medyada söz konusu skandalın, Çin’e yönelik daha sert kısıtlamalar uygulanmasını savunan çevrelerin Huang’a karşı elini güçlendirdiği değerlendirmelerin yapıldı.Kim daha fazla kazanç sağlayacak: Çin karşıtları mı, yoksa yapay zeka alanındaki rakipler mi?Huang’ın beklenmedik istifası, rakip ABD teknoloji şirketlerinin bu gelişmeden kazanç sağlayıp sağlamayacağı sorusunu da gündeme taşıdı.Bağımsız gazeteci Lee Fang, Huang’ın ABD’li rakiplerine tehdit oluşturan düşük maliyetli Çin menşeli açık kaynaklı yapay zeka modellerine verdiği desteğe dikkat çekerek, istifasından rakip Amerikan şirketlerinin yarar sağlayabileceğini öne sürdü. Fang, bu durumu daha önce Huawei ve TikTok’a karşı yürütülen kampanyalara benzetti.Venice AI’ın kurucusu Erik Voorhees ise Huang’ın görevden uzaklaştırılmasını 'darbe' olarak nitelendirdi.Gazeteci Glenn Greenwald, ABD’nin en güçlü teknoloji yöneticilerinden birinin görevden ayrılmasının yalnızca evlilik dışı ilişkilerle açıklanıp açıklanamayacağını sorguladı. Greenwald, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Jensen Huang’ın görevden uzaklaştırılmasını kimin istediğini bilmiyorum ancak arkasında kim varsa son derece büyük bir güce sahip olduğu açık” ifadelerini kullandı.Huang’ın istifası Silikon Vadisi’nde de tepkiyle karşılandı. Binance’in kurucusu Changpeng Zhao, kararı 'hata' olarak değerlendirirken Epic Games CEO’su Tim Sweeney, 'üzücü bir gün' yorumunda bulundu. Elon Musk ise Huang’ı işe almanın kendisi için 'onur' olacağını belirtti.Andreessen Horowitz ortağı Martin Casado da “Çok karanlık, çok karanlık bir gün. ABD ve Batı dünyası için korkunç bir karar” ifadeleriyle karara tepki gösterdi.Bilgiler basına nasıl sızdı?Skandala ilişkin bilgilerin basına nasıl sızdırıldığı da soru işaretlerine yol açtı. Huang’ın evlilik dışı ilişkisinin ortaya çıkarılmasında rol oynayan New York Times muhabiri Tripp Mickle, The Daily podcast yayınında, meslektaşı Ana Swanson ile birlikte teknoloji sektöründen kimliği açıklanmayan bir kaynaktan aldıkları ihbar üzerine Megaspeed’i araştırmaya başladıklarını açıkladı.Bu açıklama, gazetecilerin bilinçli olarak Megaspeed’e yönlendirilmiş olabileceği yönündeki şüpheleri artırırken, ihbarın kim tarafından ve hangi amaçla yapıldığı sorularını da gündeme taşıdı.Washington ne biliyordu ve ne zamandan beri biliyordu?Üst düzey ABD yetkililerinin, skandalın patlak vermesinden aylar önce Huang’ın Alice Huang ile ilişkisini bildiğine yönelik haberler, olayla ilgili şüpheleri daha da artırdı.Axios’un haberine göre, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun gözetiminde hazırlanan çok gizli bir istihbarat raporu, Trump’ın mayıs ayındaki Çin ziyareti öncesinde üst düzey yetkililere iletildi. Alice Huang’ın izlenmesiyle elde edilen bilgilere ve Nvidia’nın Singapur merkezli müşterisi Megaspeed’in karıştığından şüphelenilen çip kaçakçılığına ilişkin soruşturmaya dayanan uyarının, Ticaret Bakanı Howard Lutnick’e de ulaştığı belirtildi. Rubio’nun ayrıca Trump’ı konuyla ilgili bilgilendirdiği öne sürüldü.Megaspeed, müşterilerine Çin dışındaki güçlü Nvidia işlemcilerini kiralama yoluyla kullanma imkanı sunan yapay zeka bilişim altyapısı işletiyor ve bu sistemin, gelişmiş çiplerin doğrudan Çin’e gönderilmesine yönelik kısıtlamaları aşmak için kullanılabileceği değerlendiriliyor.Öte yandan Washington yönetimi, Çinli şirketlere doğrudan çip satışına da onay veriyordu. Reuters, mayıs ayında yaklaşık 10 Çinli şirkete Nvidia’nın H200 işlemcilerini satın alma izni verildiğini ancak sevkiyatların henüz başlamadığını bildirmişti. Söz konusu izinlerin Megaspeed soruşturmasından bağımsız olduğu belirtilirken, istihbarat uyarısından önce mi yoksa sonra mı verildiği belirsizliğini korumaya devam ediyor.Anlaşmazlığın Trump yönetiminin üst kademelerine kadar uzandığı da öne sürüldü. Axios’a göre Hazine Bakanı Scott Bessent, tekrarlanan uyarılara rağmen Megaspeed’i kara listeye almaması nedeniyle Ticaret Bakanı Lutnick ile karşı karşıya geldi. Ticaret Bakanlığı ise böyle bir tartışmanın yaşandığı iddiasını reddetti. Lutnick, bakanlığının çip ihracatını denetleme ve çiplerin Çin’e yönlendirilmiş olabileceğine ilişkin şüpheleri değerlendirme biçimi nedeniyle Kongre’nin incelemesiyle karşı karşıya kalabileceği dile getiriliyor.Singapur skandala nasıl dahil oldu?Singapur makamlarının, Alice Huang’ın Çin istihbaratıyla bağlantılı olduğu iddiaları Nvidia’nın kurucusuna yönelik skandalın merkezine yerleşmeden çok önce, Huang’ın eski şirketi Megaspeed International hakkında soruşturma başlattığı ortaya çıktı.Singapur İçişleri Bakanlığı, perşembe günü yaptığı açıklamada, polisin Şubat 2025’te Singapur üzerinden Malezya’ya gönderilen sunuculara ilişkin gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğu şüphesiyle Megaspeed hakkında soruşturma başlattığını bildirdi.Alice Huang, Haziran 2025’te sorgulanırken pasaportuna da el konulmuştu. Ancak Şubat 2026’da soruşturmayı yürüten yetkililer, Huang’ın şüphelenilen suçları işlediğine dair yeterli kanıt bulunmadığı sonucuna varmıştı. Huang’a, Megaspeed’deki görevi hakkında bilerek yanlış bilgi verdiği gerekçesiyle uyarıda bulunulmuş ve Singapur’a yeniden giriş yasağı getirilmişti.Singapur makamları, Alice Huang hakkında hiçbir zaman casusluk suçlamasıyla soruşturma yürütülmediğini özellikle vurgulamıştı.Öte yandan Huang’ın Çin adına casusluk yaptığı yönündeki iddialar, Washington’da da tartışma konusu oldu. CNN’e göre ABD istihbarat yetkilileri, mevcut kanıtların Alice Huang’ın Pekin adına çalıştığını ortaya koyup koymadığı konusunda görüş ayrılığı yaşamaya devam ediyor. Adalet Bakanı Todd Blanche, Adalet Bakanlığının Huang’ın istihbarat bağlantılarına ilişkin iddialar konusunda 'herhangi bir sonuca varmadığını' söyledi.Nvidia, ABD’nin teknolojik üstünlüğü açısından neden bu kadar önemli?Jensen Huang tarafından 1993 yılında kurulan Nvidia, dünya genelinde hızla büyüyen yapay zeka sektörüne güç sağlayan gelişmiş işlemcilerin önde gelen üreticilerinden biri haline geldi.Şirketin geliştirdiği çipler ve yazılımlar, dünya genelindeki veri merkezleri ile yapay zeka sistemlerinin temel altyapısını oluşturuyor. Bu da Nvidia’yı, ABD’nin Çin ile yürüttüğü teknoloji rekabetinde stratejik öneme sahip bir şirket konumuna getiriyor.ABD, gelişmiş işlemcilerin ve yarı iletken teknolojilerinin ihracatını kontrol ederek ülkelerin ileri düzey yapay zeka sistemleri geliştirmek için ihtiyaç duyduğu işlem gücüne erişimini sınırlandırabiliyor.Washington yönetimi, söz konusu kısıtlamaların Çin’in askeri ve istihbarat kapasitesini geliştirmesini önlemek amacıyla uygulandığını savunuyor. Eleştirmenler ise bu politikaları, ABD’nin ekonomik ve jeopolitik üstünlüğünü korumayı hedefleyen daha geniş kapsamlı bir teknolojik çevreleme stratejisinin parçası olarak değerlendiriyor.Huang’ın tutumunu önemli kılan da bu noktada ortaya çıkıyor. Nvidia’nın kurucusu, Washington’ın Çin karşısındaki teknolojik üstünlüğünü korumak için başvurduğu temel politikalardan birine açıkça karşı çıkıyordu.ABD’nin çip kısıtlamaları Çin’e avantaj sağlayabilir mi?Washington’ın Çin’in teknolojik yükselişini sınırlandırmaya yönelik politikaları, hedeflenenin tam tersi bir sonuç doğurarak Pekin’in ABD’den bağımsız bir yapay zeka sektörü oluşturma çabalarını hızlandırabilir.Huawei başta olmak üzere Çinli şirketler, Amerikan işlemcilerine yerli alternatifler geliştirirken Pekin yönetimi de teknolojik bağımsızlığını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.Nvidia ağustos ayında düzenleyici kurumlara sunduğu bir bildirimde, ABD’nin ihracat kontrolleri ile Çin’in uyguladığı kısıtlamaların şirketi Çin’in veri merkezi işlemci pazarından fiilen dışladığı uyarısında bulunmuştu.Şirket, Çin pazarından dışlanmasının rakiplerine geliştirici ve müşteri ağlarını genişletme fırsatı sunduğunu, bunun da Amerikan teknolojisinin küresel konumunu tehdit edebileceğini savunmuştu.Huang’ın defalarca vurguladığı temel çelişki de bu noktada ortaya çıkıyordu. Çin’in Nvidia teknolojilerine erişiminin kısıtlanması, ABD’nin teknolojik etkisini zayıflatırken Çinli rakiplerin güçlenmesine neden olabilirdi.Washington’da daha sert ulusal güvenlik politikalarını savunan çevreler ise aksi görüşte. Bu kesimlere göre Çin’e gelişmiş işlemcilerin satılması, Pekin’in askeri ve teknolojik kapasitesini güçlendirme riski taşıyor.Huang’ın istifası, bu tartışmadaki en etkili isimlerden birini devre dışı bıraksa da temel soru yanıt bekliyor: ABD’nin teknolojik üstünlüğünü korumaya yönelik kısıtlamaları, uzun vadede Çin’in Amerikan teknolojisine bağımlılığını azaltmasına mı hizmet edecek?Nvidia’nın yönetimini kim devralacak?Huang’ın istifası, Nvidia’da yönetim krizine yol açtı. Wired’ın haberine göre, şirket içinde yönetim kuruluna çalışanların görüşlerini dikkate alma çağrısı yapılan bir paylaşım, bin 600’den fazla yorum aldı. Yorumların büyük bölümünde Huang’ın görevine dönmesi istendi.Şirket yeni CEO arayışını sürdürürken, uzun yıllardır finans yönetiminin başında bulunan Colette Kress geçici CEO olarak görevlendirildi.Reuters’a göre Kress’in yanı sıra Nvidia’nın CUDA bilgi işlem platformunun geliştirilmesinde önemli rol oynayan deneyimli yönetici Ian Buck da olası adaylar arasında bulunuyor. Arm CEO’su Rene Haas ve AMD CEO’su Lisa Su da adı geçen diğer isimler arasında yer alıyor. Tahmin piyasası Polymarket’te ise Buck’ın yanı sıra Nvidia’da kıdemli pazarlama direktörü olarak görev yapan Jensen Huang’ın kızı Madison Huang ve Apple’ın donanım yöneticisi Johny Srouji öne çıkan adaylar arasında gösteriliyor. Ancak bahis oranları, şirketin yönetim kurulunun kimi tercih edeceğine ilişkin kesin bir gösterge sunmuyor.Trump da Nvidia’nın yeni CEO’suna ilişkin tartışmalara katılarak Apple’ın eski CEO’su ve mevcut yönetim kurulu icra başkanı Tim Cook’a destek verdi. Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, “Bir efsanenin yerini başka bir efsane alıyor” ifadelerini kullandı.Yeni CEO arayışı İsrail basınında da gündem oldu. İsrail medyasında Nvidia’nın teknoloji yöneticisi Michael Kagan, Mellanox’un kurucusu Eyal Waldman ve Apple yöneticisi Johny Srouji’nin isimleri olası adaylar arasında yer aldı. Üç ismin de İsrail teknoloji sektörüyle güçlü bağlantıları bulunuyor.Huang’ın yerine geçecek isim, ABD ile Çin arasındaki teknoloji rekabetinin giderek sertleştiği bir dönemde Nvidia’nın yönetimini devralacak. Üstelik bu rekabetin etkileri, şirketin yönetim kararlarının çok ötesine uzanıyor.Yeni CEO, Çin’in Amerikan teknoloji ekosistemi içinde tutulmasını savunan mevcut yaklaşımı sürdürmek ile Washington’da Çin’e yönelik daha sert kısıtlamalar uygulanmasını isteyen çevrelere yakın bir politika benimsemek arasında tercih yapmak durumunda kalacak. Bu süreçte yanıt bekleyen asıl soru ise yalnızca Nvidia’nın başına kimin geçeceği değil, Huang’ın ayrılışının ABD’nin yapay zeka stratejisinde köklü bir değişimin başlangıcı olup olmayacağı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/nvidia-skandali-jensen-huangin-tasfiyesi-abd-derin-devletinin-yapay-zeka-hamlesi-mi-1110327405.html

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abd, jensen huang, donald trump, şi cinping, abd, çin, singapur, nvidia, reuters, huawei, new york times