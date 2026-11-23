https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/sariyerde-firari-aslan-kayiplara-karisti-14-saatlik-calismanin-ardindan-termal-kamerada-izi-1110526824.html

Sarıyer'de firari aslan kayıplara karıştı: 14 saatlik çalışmanın ardından termal kamerada izi kaybedildi

Sarıyer'de firari aslan kayıplara karıştı: 14 saatlik çalışmanın ardından termal kamerada izi kaybedildi

Sputnik Türkiye

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde görülen ve dişi aslan olduğu değerlendirilen hayvanı yakalamak için başlatılan arama çalışmaları 14 saati buldu. Termal... 23.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-23T08:56+0300

2026-11-23T08:56+0300

2026-11-23T10:55+0300

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İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Uskumruköy Mahallesi'nde görülen ve dişi aslan olduğu değerlendirilen hayvan, ekiplerin saatler süren çalışmalarına rağmen yakalanamadı. 22 Kasım Pazar günü saat 18.00 sıralarında başlayan olayda, termal kameralarla yeri tespit edilen hayvanın gece saatlerinde yeniden gözden kaybolduğu bildirildi.İhbarın ardından bölgeye sevk edilen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, jandarma, emniyet ve Sarıyer Belediyesi ekipleri, hayvanı zarar vermeden yakalamak için çalışma başlattı. Uzman veterinerlerin de katıldığı operasyonda uyuşturucu iğneyle müdahale hazırlığı yapıldı ancak henüz sonuç alınamadı.23 Kasım Pazartesi sabahı itibarıyla arama çalışmaları 12 saati aşarken, hayvanın yakalandığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Ormanlık alan ve çevresindeki aramalar sürüyor.Termal kameralarla bulundu, gece saatlerinde kaybolduUskumruköy'de yapılan ilk taramalarda hayvana rastlanamaması üzerine ekipler, bölgedeki arama çalışmalarını genişletti. Termal kameralar ve ısıya duyarlı dronlar kullanılarak ormanlık alan tarandı.Çalışmalar sonucunda hayvanın bulunduğu bölge belirlendi. Uzman ekipler, aslan olduğu değerlendirilen hayvanın güvenli şekilde yakalanması için uyuşturucu iğne kullanmaya çalıştı.Ancak uzun süren çalışmalara rağmen hayvan yakalanamadı. İhlas Haber Ajansının aktardığı bilgilere göre, gece saatlerinde termal kameralarda yeniden görüntülenemeyen hayvanın izi kaybedildi. Ekipler son görüldüğü bölgeyi ve çevresini taramaya devam etti.Otomobilinin önüne atladı: Korku dolu anları anlattıHayvanla karşılaştığını söyleyen Arda Koç, yaşadığı anları anlattı. Olayı duyduktan sonra otomobiliyle çevrede dolaşmaya başladığını belirten Koç, aslan olduğu değerlendirilen hayvanın aniden aracının önüne çıktığını söyledi.Koç, ilk anda büyük korku yaşadığını, ardından jandarmaya haber verdiğini belirtti. Bölgede çok sayıda kişinin yaşadığını ve çocukların da açık alanlarda bulunduğunu hatırlatan Koç, yaşanan olayın endişe yarattığını ifade etti.İhbarın ardından ekiplerin kısa sürede bölgeye ulaştığı, hayvanın son görüldüğü nokta çevresinde güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi.İstanbul Valiliği'nden aslan açıklamasıİstanbul Valiliği, Sarıyer'deki olayla ilgili yaptığı açıklamada, hayvanın 22 Kasım Pazar günü saat 18.00 sıralarında güvenlik kameralarına yansıdığını doğruladı.Valilik, hayvanın görüldüğü bölgede çalışma başlatıldığını, çevrede yaşayanların uyarıldığını ve yakalama operasyonunun ilgili kurumların koordinasyonunda sürdürüldüğünü bildirdi.Açıklamada, hayvanın bulunduğu bölgenin tespit edildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:"Aslanın bulunduğu bölge tespit edilmiş olup, sağ olarak yakalanması için gerekli hassasiyet gösterilmektedir."Valiliğin açıklaması, hayvanın daha önceki konumunun tespit edildiğini doğrularken, sabah saatlerinde nerede bulunduğuna ilişkin yeni bir bilgi içermedi.Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri harekete geçtiDoğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) de olayın ardından yaptığı açıklamada, saat 21.00 sıralarında Zekeriyaköy Jandarma Karakolu tarafından kendilerine haber verildiğini bildirdi.Müdürlük, güvenlik kameralarına dış görünüşü aslana benzeyen bir hayvanın yansıdığını, ilk saha kontrollerinde herhangi bir hayvana rastlanmadığını ve bunun üzerine termal kameralı ekiplerin bölgeye sevk edildiğini açıkladı.Ormanlık alandaki aramalar sırasında hayvanın yeri tespit edilirken, uzman veterinerlerin gözetiminde sağ olarak yakalanması için çalışma başlatıldı.Mahalle muhtarından açıklama: Yakalanmasını bekliyoruzUskumruköy Mahalle Muhtarı Şeyda Üst, olayın ardından ekiplerin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.Hayvanın ısıya duyarlı dronlarla tespit edildiğini belirten Üst, mahalle sakinlerine gerekli uyarıların yapıldığını ve hayvanın yakalanmasını beklediklerini ifade etti.Arama çalışmalarının yürütüldüğü ormanlık alan, dronlarla havadan da görüntülendi.Sarıyer'deki aslan yakalandı mı? Son durum ne?23 Kasım 2026 Pazartesi sabahı saat 08.30 itibarıyla, Sarıyer'de görülen hayvanın yakalandığına ilişkin doğrulanmış resmi bir açıklama bulunmuyor.Yetkililer, hayvanın bulunduğu düşünülen bölgede arama çalışmalarını sürdürürken, çevrede yaşayanların güvenlik uyarılarına uyması isteniyor.Hayvanın nereden geldiği, bir yerden kaçıp kaçmadığı ve kime ait olduğu henüz açıklığa kavuşmadı. Dişi aslan olduğuna ilişkin ilk değerlendirmeler bulunsa da türü ve kökenine ilişkin ayrıntılı resmi inceleme sonucu paylaşılmadı.Bölgede yaşayanların hayvanı görmeleri halinde yaklaşmamaları, yakalamaya çalışmamaları ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermeleri önem taşıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261122/sariyerde-aslan-ihbari-cevre-sakinleri-dikkatli-olmalari-konusunda-uyarildi-1110522161.html

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