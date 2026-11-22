https://anlatilaninotesi.com.tr/20261122/sariyerde-aslan-ihbari-cevre-sakinleri-dikkatli-olmalari-konusunda-uyarildi-1110522161.html

Sarıyer'de aslan alarmı: Arama çalışmaları sürüyor, çevre sakinleri dikkatli olmaları konusunda uyarıldı

Sarıyer'de aslan alarmı: Arama çalışmaları sürüyor, çevre sakinleri dikkatli olmaları konusunda uyarıldı

Sputnik Türkiye

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde aslan görüldüğü yönünde yapılan bir ihbar üzerine bölgede güvenlik önlemleri alınarak arama çalışması başlatıldı. Sarıyer... 22.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-22T23:44+0300

2026-11-22T23:44+0300

2026-11-23T00:45+0300

türki̇ye

çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı

aslan

sarıyer

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İstanbul'un Sarıyer ilçesi Uskumruköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde dişi aslan görüldüğüne ilişkin İlçe Jandarma Komutanlığı'na bir ihbar yapıldı. Durumun, Milli Parklar Müdürlüğü ve Sarıyer Zabıta Müdürlüğü'ne de bildirilmesinin ardından ekipler harekete geçti.Bölgede çalışma başlatan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarına ait görüntüleri inceledi.İncelemede, dişi aslan olduğu değerlendirilen bir hayvana ait görüntüler tespit edildi.Bölgede jandarma asayiş timi tarafından güvenlik tedbirleri alınırken, çevrede ikamet edenler dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.'Yeri tespit edildi'Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden Sarıyer'de aslan ihbarına ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada "Ormanlık alanda gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda söz konusu hayvanın yeri tespit edilmiştir. Uzman veterinerlerin de hazır bulunduğu ekip tarafından yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir" denildi.Sarıyer Belediye Başkanı Oktay Aksu henüz aslanın yakalanmadığını, sürekli hareket halinde olduğunu belirtti. Vatandaşlara evlerinden çıkmamaları yönünde uyarıda bulunan Aksu "Aslan olduğunu düşünüyoruz. Yüzde yüz aslan diyemeyiz aslanla karıştırılan bir yabani hayvan da olabilir" dedi.İstanbul Valiliği'nden açıklamaİstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada pazar günü saat 18.00 sıralarında Sarıyer İlçesi Uskumruköy Mahallesi'nde bir aslanın görüntülerinin çevredeki güvenlik kameralarına yansıdığı bildirildi. Açıklamada şunlar ifade edildi:

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türki̇ye

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