Sarıyer'de aslan alarmı: Arama çalışmaları sürüyor, çevre sakinleri dikkatli olmaları konusunda uyarıldı
23:44 22.11.2026 (güncellendi: 00:45 23.11.2026)
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© Fotoğraf / Pixabay
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İstanbul'un Sarıyer ilçesinde aslan görüldüğü yönünde yapılan bir ihbar üzerine bölgede güvenlik önlemleri alınarak arama çalışması başlatıldı. Sarıyer Belediye Başkanı Oktay Aksu 'vatandaşların evden çıkmamasını' istedi.
İstanbul'un Sarıyer ilçesi Uskumruköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde dişi aslan görüldüğüne ilişkin İlçe Jandarma Komutanlığı'na bir ihbar yapıldı.
Durumun, Milli Parklar Müdürlüğü ve Sarıyer Zabıta Müdürlüğü'ne de bildirilmesinin ardından ekipler harekete geçti.
Bölgede çalışma başlatan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarına ait görüntüleri inceledi.
🚨Sarıyer'de 'aslan görüldü' ihbarı sonrası çalışma başlatıldı Bölgede ikamet edenler dikkatli olmaları konusunda uyarıldı https://t.co/9ubpJzDVAV— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 22, 2026
İncelemede, dişi aslan olduğu değerlendirilen bir hayvana ait görüntüler tespit edildi.
Bölgede jandarma asayiş timi tarafından güvenlik tedbirleri alınırken, çevrede ikamet edenler dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
'Yeri tespit edildi'
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden Sarıyer'de aslan ihbarına ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada "Ormanlık alanda gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda söz konusu hayvanın yeri tespit edilmiştir. Uzman veterinerlerin de hazır bulunduğu ekip tarafından yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir" denildi.
Sarıyer Belediye Başkanı Oktay Aksu henüz aslanın yakalanmadığını, sürekli hareket halinde olduğunu belirtti.
Vatandaşlara evlerinden çıkmamaları yönünde uyarıda bulunan Aksu "Aslan olduğunu düşünüyoruz. Yüzde yüz aslan diyemeyiz aslanla karıştırılan bir yabani hayvan da olabilir" dedi.
İstanbul Valiliği'nden açıklama
İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada pazar günü saat 18.00 sıralarında Sarıyer İlçesi Uskumruköy Mahallesi'nde bir aslanın görüntülerinin çevredeki güvenlik kameralarına yansıdığı bildirildi.
Açıklamada şunlar ifade edildi:
Olay üzerine bölgede çalışma başlatılmış ve ilçe birimleri tarafından bölgede yaşayan halkımıza gerekli uyarılar yapılmıştır. Aslanın yakalanmasına yönelik çalışmalar Milli Parklar Müdürlüğü koordinesinde, jandarma, emniyet ve Sarıyer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından devam etmektedir. Aslanın bulunduğu bölge tespit edilmiş olup, sağ olarak yakalanması için gerekli hassasiyet gösterilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.