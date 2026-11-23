https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/sampiyonlar-ligindeki-kritik-macta-halil-umut-meler-duduk-calacak-1110537061.html
Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik maçta Halil Umut Meler düdük çalacak
Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik maçta Halil Umut Meler düdük çalacak
Sputnik Türkiye
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Norveç'in Bodo/Glimt ve Avusturya'nın LASK Linz takımları karşı karşıya gelecek. Karşılaşmada hakem Halil Umut Meler görev... 23.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-23T17:43+0300
2026-11-23T17:43+0300
2026-11-23T17:43+0300
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futbol maçı
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FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynanacak Bodo/Glimt-LASK Linz karşılaşmasında görevlendirildi.Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Norveç'in Bodo kentindeki Aspmyra Stadı'nda TSİ 20.45'te başlayacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak.
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fifa, uefa şampiyonlar ligi, uefa, halil umut meler, maç, tarihi maç, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
fifa, uefa şampiyonlar ligi, uefa, halil umut meler, maç, tarihi maç, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik maçta Halil Umut Meler düdük çalacak
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Norveç'in Bodo/Glimt ve Avusturya'nın LASK Linz takımları karşı karşıya gelecek. Karşılaşmada hakem Halil Umut Meler görev yapacak.
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynanacak Bodo/Glimt-LASK Linz karşılaşmasında görevlendirildi.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Norveç'in Bodo kentindeki Aspmyra Stadı'nda TSİ 20.45'te başlayacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak.