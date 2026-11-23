https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/sampiyonlar-ligindeki-kritik-macta-halil-umut-meler-duduk-calacak-1110537061.html

Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik maçta Halil Umut Meler düdük çalacak

Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik maçta Halil Umut Meler düdük çalacak

Sputnik Türkiye

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Norveç'in Bodo/Glimt ve Avusturya'nın LASK Linz takımları karşı karşıya gelecek. Karşılaşmada hakem Halil Umut Meler görev... 23.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-23T17:43+0300

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FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynanacak Bodo/Glimt-LASK Linz karşılaşmasında görevlendirildi.Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Norveç'in Bodo kentindeki Aspmyra Stadı'nda TSİ 20.45'te başlayacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak.

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