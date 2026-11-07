https://anlatilaninotesi.com.tr/20261107/osimhen-ameliyat-olacak-amedspor-macinda-yerine-kim-oynayacak-1110181097.html
Osimhen ameliyat olacak: Amedspor maçında yerine kim oynayacak?
Osimhen ameliyat olacak: Amedspor maçında yerine kim oynayacak?
Sputnik Türkiye
Galatasaray'da Victor Osimhen'in sakatlığı, Amedspor ile oynanacak kritik karşılaşma öncesinde teknik heyetin planlarını değiştirdi. UEFA Şampiyonlar... 07.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-07T12:16+0300
2026-11-07T12:16+0300
2026-11-07T12:16+0300
spor
osimhen
stuttgart
okan buruk
halil umut meler
amedspor
galatasaray
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Victor Osimhen'in sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama yayımladı.Sarı-kırmızılı kulüp, Stuttgart maçında sol dizinden sakatlanan Nijeryalı futbolcunun yapılan MR tetkiklerinde serbest fragman tespit edildiğini duyurdu.Açıklamaya göre Victor Osimhen, bugün artroskopik diz cerrahisi geçirecek.Sakatlığı nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtilen yıldız golcü, Amedspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.Osimhen'in yerine Deniz Gül'ün oynaması bekleniyorGalatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Amedspor maçı öncesinde hücum hattındaki tercihlerini yeniden şekillendiriyor.Victor Osimhen'in yokluğunda Deniz Gül'ün ilk 11'de görev alması bekleniyor.Nijeryalı futbolcunun ameliyat olacak olması nedeniyle sarı-kırmızılı ekip, milli ara öncesindeki kritik mücadeleye önemli bir hücum oyuncusundan yoksun çıkacak.Galatasaray'da Abdülkerim Bardakçı da cezalıGalatasaray'da Amedspor maçı öncesinde bir diğer önemli eksik ise savunma hattında yaşanıyor.Sarı-kırmızılıların kaptanı Abdülkerim Bardakçı, cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, bu sezon ligde oynadığı 10 karşılaşmada 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.Topladığı 25 puanla haftaya lider giren sarı-kırmızılı ekip, Amedspor karşısında zirvedeki yerini korumayı hedefliyor.Amed Sportif Faaliyetler ise 23 puanla lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde bulunuyor.Diyarbakır temsilcisinde Ballet, kart cezası nedeniyle mücadelede görev alamayacak.Galatasaray-Amedspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi statta?Galatasaray-Amedspor karşılaşması, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında RAMS Park'ta oynanacak.Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.
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osimhen, stuttgart, okan buruk, halil umut meler, amedspor, galatasaray
osimhen, stuttgart, okan buruk, halil umut meler, amedspor, galatasaray
Osimhen ameliyat olacak: Amedspor maçında yerine kim oynayacak?
Galatasaray'da Victor Osimhen'in sakatlığı, Amedspor ile oynanacak kritik karşılaşma öncesinde teknik heyetin planlarını değiştirdi. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Stuttgart maçında sol dizinden sakatlanan Nijeryalı golcünün ameliyat olacağı belirtildi. Teknik direktör Okan Buruk'un, Osimhen'in yokluğunda Deniz Gül'e forma vermesi bekleniyor.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Victor Osimhen'in sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama yayımladı.
Sarı-kırmızılı kulüp, Stuttgart maçında sol dizinden sakatlanan Nijeryalı futbolcunun yapılan MR tetkiklerinde serbest fragman tespit edildiğini duyurdu.
Açıklamaya göre Victor Osimhen, bugün artroskopik diz cerrahisi geçirecek.
Sakatlığı nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtilen yıldız golcü, Amedspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Osimhen'in yerine Deniz Gül'ün oynaması bekleniyor
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Amedspor maçı öncesinde hücum hattındaki tercihlerini yeniden şekillendiriyor.
Victor Osimhen'in yokluğunda Deniz Gül'ün ilk 11'de görev alması bekleniyor.
Nijeryalı futbolcunun ameliyat olacak olması nedeniyle sarı-kırmızılı ekip, milli ara öncesindeki kritik mücadeleye önemli bir hücum oyuncusundan yoksun çıkacak.
Galatasaray'da Abdülkerim Bardakçı da cezalı
Galatasaray'da Amedspor maçı öncesinde bir diğer önemli eksik ise savunma hattında yaşanıyor.
Sarı-kırmızılıların kaptanı Abdülkerim Bardakçı, cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, bu sezon ligde oynadığı 10 karşılaşmada 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
Topladığı 25 puanla haftaya lider giren sarı-kırmızılı ekip, Amedspor karşısında zirvedeki yerini korumayı hedefliyor.
Amed Sportif Faaliyetler ise 23 puanla lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde bulunuyor.
Diyarbakır temsilcisinde Ballet, kart cezası nedeniyle mücadelede görev alamayacak.
Galatasaray-Amedspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi statta?
Galatasaray-Amedspor karşılaşması, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında RAMS Park'ta oynanacak.
Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.