https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/saganak-istanbulu-etkisi-altina-aldi-ucuslarda-aksamalar-yasandi-1110540800.html
Sağanak İstanbul'u etkisi altına aldı: Uçuşlarda aksamalar yaşandı
Sağanak İstanbul'u etkisi altına aldı: Uçuşlarda aksamalar yaşandı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da gün boyunca etkili olan sağanak ve kısa süreli dolu yağışı, bazı ilçelerde hayatı olumsuz etkilerken şiddetli yağış ve düşük görüş mesafesi... 23.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-23T22:34+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da etkisini gösteren yağış, Avrupa ve Anadolu yakasındaki birçok ilçede hayatı olumsuz etkiledi.Avrupa Yakası'nda Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli, Fatih ve Küçükçekmece'de hafif ve aralıklı yağış görülürken, Sultangazi'de sağanak zaman zaman şiddetini artırdı. Silivri'de ise sağanakla birlikte kısa süreli dolu yağışı etkili oldu.Anadolu Yakası'nda Ümraniye ve Maltepe'de gök gürültülü sağanak görüldü.Öte yandan, şiddetli yağış ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarına iniş yapması planlanan bazı uçaklar başka havalimanlarına yönlendirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/istanbul-havalimaninda-uyusturucu-operasyonu-280-adet-kapsul-yutan-yabanci-uyruklu-4-supheli-1110539801.html
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i̇stanbul, anadolu, şişli, meteoroloji, beşiktaş, sabiha gökçen, hava, hava durumu
i̇stanbul, anadolu, şişli, meteoroloji, beşiktaş, sabiha gökçen, hava, hava durumu
Sağanak İstanbul'u etkisi altına aldı: Uçuşlarda aksamalar yaşandı
İstanbul'da gün boyunca etkili olan sağanak ve kısa süreli dolu yağışı, bazı ilçelerde hayatı olumsuz etkilerken şiddetli yağış ve düşük görüş mesafesi nedeniyle bazı uçaklar başka havalimanlarına yönlendirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da etkisini gösteren yağış, Avrupa ve Anadolu yakasındaki birçok ilçede hayatı olumsuz etkiledi.
Avrupa Yakası'nda Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli, Fatih ve Küçükçekmece'de hafif ve aralıklı yağış görülürken, Sultangazi'de sağanak zaman zaman şiddetini artırdı. Silivri'de ise sağanakla birlikte kısa süreli dolu yağışı etkili oldu.
Anadolu Yakası'nda Ümraniye ve Maltepe'de gök gürültülü sağanak görüldü.
Öte yandan, şiddetli yağış ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarına iniş yapması planlanan bazı uçaklar başka havalimanlarına yönlendirildi.