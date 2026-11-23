https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/saganak-istanbulu-etkisi-altina-aldi-ucuslarda-aksamalar-yasandi-1110540800.html

Sağanak İstanbul'u etkisi altına aldı: Uçuşlarda aksamalar yaşandı

Sağanak İstanbul'u etkisi altına aldı: Uçuşlarda aksamalar yaşandı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da gün boyunca etkili olan sağanak ve kısa süreli dolu yağışı, bazı ilçelerde hayatı olumsuz etkilerken şiddetli yağış ve düşük görüş mesafesi... 23.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-23T22:34+0300

2026-11-23T22:34+0300

2026-11-23T22:34+0300

türki̇ye

i̇stanbul

anadolu

şişli

meteoroloji

beşiktaş

sabiha gökçen

hava

hava durumu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/17/1110540643_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a342267b0bcff4c0ee77d633cda7da37.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da etkisini gösteren yağış, Avrupa ve Anadolu yakasındaki birçok ilçede hayatı olumsuz etkiledi.Avrupa Yakası'nda Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli, Fatih ve Küçükçekmece'de hafif ve aralıklı yağış görülürken, Sultangazi'de sağanak zaman zaman şiddetini artırdı. Silivri'de ise sağanakla birlikte kısa süreli dolu yağışı etkili oldu.Anadolu Yakası'nda Ümraniye ve Maltepe'de gök gürültülü sağanak görüldü.Öte yandan, şiddetli yağış ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarına iniş yapması planlanan bazı uçaklar başka havalimanlarına yönlendirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/istanbul-havalimaninda-uyusturucu-operasyonu-280-adet-kapsul-yutan-yabanci-uyruklu-4-supheli-1110539801.html

türki̇ye

i̇stanbul

anadolu

şişli

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇stanbul, anadolu, şişli, meteoroloji, beşiktaş, sabiha gökçen, hava, hava durumu