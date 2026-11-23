https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/rusyanin-dinyeper-nehri-uzerindeki-koprulere-yonelik-saldirilari-ukrayna-ordusunun-lojistigini-1110527341.html
Rusya'nın Dinyeper Nehri üzerindeki köprülere yönelik saldırıları Ukrayna ordusunun lojistiğini aksattı
Rusya'nın Dinyeper Nehri üzerindeki köprülere yönelik saldırıları Ukrayna ordusunun lojistiğini aksattı
Sputnik Türkiye
Rus ordusunun Ukrayna’nın başkenti Kiev'deki enerji altyapısı ve Dinyeper üzerindeki geçiş noktalarına düzenlediği saldırıların, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin... 23.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-23T09:04+0300
2026-11-23T09:04+0300
2026-11-23T09:09+0300
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Rus askeri uzman Andrey Maroçko, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'nın cephe gerisi hatlarına yönelik saldırılarının Ukrayna ordusunun sahadaki lojistik imkanlarını ciddi biçimde zorlaştırdığını bildirdi.Sosyal medya hesabından konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Maroçko, Rus güçlerinin Dinyeper Nehri üzerindeki köprüleri hedef alan sistematik saldırılarının, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Donbas ve Novorossiya bölgelerine yönelik askeri trafiğini katbekat azalttığını belirtti.Kiev'deki enerji altyapısına yönelik saldırıların askeri kargo sevkiyatlarını doğrudan etkilediğini belirten Maroçko, Krivoy Rog kentinde de Ukrayna ordusunun ihtiyaçları için üretim yapan bir sanayi tesisinin faaliyetlerinin durduğunu kaydetti.Haberde ayrıca, Kiev'de bulunan altı köprüden yalnızca üçünün tam kapasiteyle hizmet verebildiği bilgisine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/dsoden-abdeki-super-bakteri-vakalarindaki-artisa-iliskin-endise-verici-uyari-1110526691.html
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rusya, andrey maroçko, ukrayna, kiev, dinyeper nehri, novorossiya, donbass
rusya, andrey maroçko, ukrayna, kiev, dinyeper nehri, novorossiya, donbass
Rusya'nın Dinyeper Nehri üzerindeki köprülere yönelik saldırıları Ukrayna ordusunun lojistiğini aksattı
09:04 23.11.2026 (güncellendi: 09:09 23.11.2026)
Rus ordusunun Ukrayna’nın başkenti Kiev'deki enerji altyapısı ve Dinyeper üzerindeki geçiş noktalarına düzenlediği saldırıların, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Donbas ve Novorossiya yönündeki sevkiyat trafiğini önemli ölçüde düşürdüğü belirtildi.
Rus askeri uzman Andrey Maroçko, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'nın cephe gerisi hatlarına yönelik saldırılarının Ukrayna ordusunun sahadaki lojistik imkanlarını ciddi biçimde zorlaştırdığını bildirdi.
Sosyal medya hesabından konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Maroçko, Rus güçlerinin Dinyeper Nehri üzerindeki köprüleri hedef alan sistematik saldırılarının, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Donbas ve Novorossiya bölgelerine yönelik askeri trafiğini katbekat azalttığını belirtti.
Kiev'deki enerji altyapısına yönelik saldırıların askeri kargo sevkiyatlarını doğrudan etkilediğini belirten Maroçko, Krivoy Rog kentinde de Ukrayna ordusunun ihtiyaçları için üretim yapan bir sanayi tesisinin faaliyetlerinin durduğunu kaydetti.
Haberde ayrıca, Kiev'de bulunan altı köprüden yalnızca üçünün tam kapasiteyle hizmet verebildiği bilgisine yer verildi.