https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/rusyanin-dinyeper-nehri-uzerindeki-koprulere-yonelik-saldirilari-ukrayna-ordusunun-lojistigini-1110527341.html

Rusya'nın Dinyeper Nehri üzerindeki köprülere yönelik saldırıları Ukrayna ordusunun lojistiğini aksattı

Rusya'nın Dinyeper Nehri üzerindeki köprülere yönelik saldırıları Ukrayna ordusunun lojistiğini aksattı

Sputnik Türkiye

Rus ordusunun Ukrayna’nın başkenti Kiev'deki enerji altyapısı ve Dinyeper üzerindeki geçiş noktalarına düzenlediği saldırıların, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin... 23.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-23T09:04+0300

2026-11-23T09:04+0300

2026-11-23T09:09+0300

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Rus askeri uzman Andrey Maroçko, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'nın cephe gerisi hatlarına yönelik saldırılarının Ukrayna ordusunun sahadaki lojistik imkanlarını ciddi biçimde zorlaştırdığını bildirdi.Sosyal medya hesabından konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Maroçko, Rus güçlerinin Dinyeper Nehri üzerindeki köprüleri hedef alan sistematik saldırılarının, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Donbas ve Novorossiya bölgelerine yönelik askeri trafiğini katbekat azalttığını belirtti.Kiev'deki enerji altyapısına yönelik saldırıların askeri kargo sevkiyatlarını doğrudan etkilediğini belirten Maroçko, Krivoy Rog kentinde de Ukrayna ordusunun ihtiyaçları için üretim yapan bir sanayi tesisinin faaliyetlerinin durduğunu kaydetti.Haberde ayrıca, Kiev'de bulunan altı köprüden yalnızca üçünün tam kapasiteyle hizmet verebildiği bilgisine yer verildi.

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rusya, andrey maroçko, ukrayna, kiev, dinyeper nehri, novorossiya, donbass