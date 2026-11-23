https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/rusyadan-sinirini-kapatma-karari-alan-estonyaya-protesto-1110537695.html
Rusya'dan sınırını kapatma kararı alan Estonya'ya protesto
Rusya'dan sınırını kapatma kararı alan Estonya'ya protesto
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Estonya Maslahatgüzarı’nı çağırarak Tallin’in sınırları kapatma kararı nedeniyle protesto notası sundu. 23.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-23T18:09+0300
2026-11-23T18:09+0300
2026-11-23T18:09+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
estonya
sınır kapama
protesto
protesto notası
maslahatgüzar
ukrayna
tallin
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Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın bildirdiği üzere, Tallin'in Rusya sınırındaki geçiş noktalarını kapatma kararı üzerine Estonya Maslahatgüzarı Marek Juhtegi bakanlığa çağırılarak, kendisine protesto notası sundu.Bakanlığın internet sitesinde yayınlanan açıklamada, “Devlet sınırının kapatılması, her şeyden önce Estonya ekonomisine yeni bir darbe indirecek ve bir bumerang gibi hem Tallin'e hem de onun AB ve NATO'daki müttefiklerine geri dönecek” ifadelerine yer verildi.Bakanlık, Estonya'nın kışkırtıcı eylemlerinin Rusya ile açık bir savaşa yol açmaya yakın olduğunu vurgulayarak, söz konusu eylemler arasında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait insansız hava araçlarının (İHA) hava sahasına girişine izin verilmesini ve Baltık Denizi'nde kargo gemilerinin geçişini engellemeye çalışmasını sıraladı.Rus Dışişleri, Moskova’nın ülkenin ulusal çıkarlarını ve Rusya vatandaşlarının meşru haklarını korumaya yönelik kapsamlı önlemler alma hakkını saklı tuttuğunu vurguladı.Estonya hükümeti geçen hafta 1 Aralık'tan itibaren geçerli olmak üzere Rusya ile sınır geçiş noktalarını kapatma kararı almıştı. Söz konusu adım, savunma şirketi Threod Systems'de yaşanan kundaklama girişimiyle ilişkilendiriliyor. Tallin, herhangi bir kanıt sunmaksızın söz konusu olayda Moskova'nın parmağı olduğunu öne sürmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/zaharovadan-unesco-ve-unicefe-estonya-icin-inceleme-cagrisi-1109022083.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, estonya, sınır kapama, protesto, protesto notası, maslahatgüzar, ukrayna, tallin, ab, nato, i̇ha, baltık denizi
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, estonya, sınır kapama, protesto, protesto notası, maslahatgüzar, ukrayna, tallin, ab, nato, i̇ha, baltık denizi
Rusya'dan sınırını kapatma kararı alan Estonya'ya protesto
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Estonya Maslahatgüzarı’nı çağırarak Tallin’in sınırları kapatma kararı nedeniyle protesto notası sundu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın bildirdiği üzere, Tallin'in Rusya sınırındaki geçiş noktalarını kapatma kararı üzerine Estonya Maslahatgüzarı Marek Juhtegi bakanlığa çağırılarak, kendisine protesto notası sundu.
Bakanlığın internet sitesinde yayınlanan açıklamada, “Devlet sınırının kapatılması, her şeyden önce Estonya ekonomisine yeni bir darbe indirecek ve bir bumerang gibi hem Tallin'e hem de onun AB ve NATO'daki müttefiklerine geri dönecek” ifadelerine yer verildi.
Bakanlık, Estonya'nın kışkırtıcı eylemlerinin Rusya ile açık bir savaşa yol açmaya yakın olduğunu vurgulayarak, söz konusu eylemler arasında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait insansız hava araçlarının (İHA) hava sahasına girişine izin verilmesini ve Baltık Denizi'nde kargo gemilerinin geçişini engellemeye çalışmasını sıraladı.
Rus Dışişleri, Moskova’nın ülkenin ulusal çıkarlarını ve Rusya vatandaşlarının meşru haklarını korumaya yönelik kapsamlı önlemler alma hakkını saklı tuttuğunu vurguladı.
Estonya hükümeti geçen hafta 1 Aralık'tan itibaren geçerli olmak üzere Rusya ile sınır geçiş noktalarını kapatma kararı almıştı. Söz konusu adım, savunma şirketi Threod Systems'de yaşanan kundaklama girişimiyle ilişkilendiriliyor. Tallin, herhangi bir kanıt sunmaksızın söz konusu olayda Moskova'nın parmağı olduğunu öne sürmüştü.