https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/rusyadan-sinirini-kapatma-karari-alan-estonyaya-protesto-1110537695.html

Rusya'dan sınırını kapatma kararı alan Estonya'ya protesto

Rusya'dan sınırını kapatma kararı alan Estonya'ya protesto

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Estonya Maslahatgüzarı’nı çağırarak Tallin’in sınırları kapatma kararı nedeniyle protesto notası sundu. 23.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-23T18:09+0300

2026-11-23T18:09+0300

2026-11-23T18:09+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın bildirdiği üzere, Tallin'in Rusya sınırındaki geçiş noktalarını kapatma kararı üzerine Estonya Maslahatgüzarı Marek Juhtegi bakanlığa çağırılarak, kendisine protesto notası sundu.Bakanlığın internet sitesinde yayınlanan açıklamada, “Devlet sınırının kapatılması, her şeyden önce Estonya ekonomisine yeni bir darbe indirecek ve bir bumerang gibi hem Tallin'e hem de onun AB ve NATO'daki müttefiklerine geri dönecek” ifadelerine yer verildi.Bakanlık, Estonya'nın kışkırtıcı eylemlerinin Rusya ile açık bir savaşa yol açmaya yakın olduğunu vurgulayarak, söz konusu eylemler arasında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait insansız hava araçlarının (İHA) hava sahasına girişine izin verilmesini ve Baltık Denizi'nde kargo gemilerinin geçişini engellemeye çalışmasını sıraladı.Rus Dışişleri, Moskova’nın ülkenin ulusal çıkarlarını ve Rusya vatandaşlarının meşru haklarını korumaya yönelik kapsamlı önlemler alma hakkını saklı tuttuğunu vurguladı.Estonya hükümeti geçen hafta 1 Aralık'tan itibaren geçerli olmak üzere Rusya ile sınır geçiş noktalarını kapatma kararı almıştı. Söz konusu adım, savunma şirketi Threod Systems'de yaşanan kundaklama girişimiyle ilişkilendiriliyor. Tallin, herhangi bir kanıt sunmaksızın söz konusu olayda Moskova'nın parmağı olduğunu öne sürmüştü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/zaharovadan-unesco-ve-unicefe-estonya-icin-inceleme-cagrisi-1109022083.html

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