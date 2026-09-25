https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/zaharovadan-unesco-ve-unicefe-estonya-icin-inceleme-cagrisi-1109022083.html
Zaharova’dan UNESCO ve UNICEF’e Estonya için inceleme çağrısı
Zaharova’dan UNESCO ve UNICEF’e Estonya için inceleme çağrısı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Estonya’daki gençler arasında nefret ve saldırgan söylem düzeyinin yanı sıra buna yol açan eğitim... 25.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-25T01:08+0300
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Zaharova, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, sosyal medyada yayılan ve Estonya’nın başkenti Tallinn’de çekildiği belirtilen bir videoyu değerlendirdi.Söz konusu videoda gençlere, “Dünya haritasından hangi ülkeyi silerdiniz?” sorusu yöneltilirken, bazı gençlerin “Rusya” yanıtını verdiği görülüyor.Zaharova, görüntülerin UNESCO ve UNICEF’in Estonya’ya gözlem heyeti göndermesi için gerekçe oluşturduğunu belirterek, “Gençler arasındaki nefret ve saldırgan söylem düzeyinin, ayrıca bu sonuca yol açan eğitim programlarının incelenmesi gerektiğini düşünüyorum” ifadesini kullandı.Estonya’nın “Kaja Kallas’ın memleketi” olduğunu anımsatan Zaharova, gençlerin yıllardır bu yönde eğitildiğini belirterek, görüntülerdeki gençleri Nazi Almanyası dönemindeki “Hitler Gençliği” örgütüne benzetti.Zaharova ayrıca, gençler arasındaki şiddet ve suç temalarını ele alan Stanley Kubrick’in 1971 yapımı “Otomatik Portakal” filmine atıfta bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/le-penden-rusyayi-kiskirtmama-uyarisi-1109017676.html
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mariya zaharova, rusya, estonya, unesco, unicef, kaja kallas, hitler, stanley kubrick, otomatik portakal
mariya zaharova, rusya, estonya, unesco, unicef, kaja kallas, hitler, stanley kubrick, otomatik portakal
Zaharova’dan UNESCO ve UNICEF’e Estonya için inceleme çağrısı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Estonya’daki gençler arasında nefret ve saldırgan söylem düzeyinin yanı sıra buna yol açan eğitim programlarının incelenmesi için UNESCO ve UNICEF’e ülkeye gözlem heyeti gönderme çağrısında bulundu.
Zaharova, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, sosyal medyada yayılan ve Estonya’nın başkenti Tallinn’de çekildiği belirtilen bir videoyu değerlendirdi.
Söz konusu videoda gençlere, “Dünya haritasından hangi ülkeyi silerdiniz?” sorusu yöneltilirken, bazı gençlerin “Rusya” yanıtını verdiği görülüyor.
Zaharova, görüntülerin UNESCO ve UNICEF’in Estonya’ya gözlem heyeti göndermesi için gerekçe oluşturduğunu belirterek, “Gençler arasındaki nefret ve saldırgan söylem düzeyinin, ayrıca bu sonuca yol açan eğitim programlarının incelenmesi gerektiğini düşünüyorum” ifadesini kullandı.
Estonya’nın “Kaja Kallas’ın memleketi” olduğunu anımsatan Zaharova, gençlerin yıllardır bu yönde eğitildiğini belirterek, görüntülerdeki gençleri Nazi Almanyası dönemindeki “Hitler Gençliği” örgütüne benzetti.
Zaharova ayrıca, gençler arasındaki şiddet ve suç temalarını ele alan Stanley Kubrick’in 1971 yapımı “Otomatik Portakal” filmine atıfta bulundu.