https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/rusya-savunma-bakanligi-ukraynanin-enerji-ve-liman-altyapisi-vuruldu-1110533234.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’nın enerji ve liman altyapısı vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’nın enerji ve liman altyapısı vuruldu

Sputnik Türkiye

Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin gece saatlerinde Ukrayna ordusuna lojistik ve enerji desteği sağlayan trafo merkezleri, liman tesisleri ve askeri sevkiyat... 23.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-23T10:30+0300

2026-11-23T10:30+0300

2026-11-23T14:59+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

karadeniz

dnepropetrovsk

rusya silahlı kuvvetleri

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna ordusuna hizmet veren çeşitli stratejik noktalara yönelik gece boyunca saldırılar düzenledi.Bakanlığın paylaştığı bilgilere göre hedef alınan noktalar şunlar oldu:Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, bu tür altyapı ve lojistik hedeflerine yönelik saldırıların karşı tarafın askeri-ekonomik kapasitesini zayıflatma amacı taşıdığını vurguladı. Operasyonlarda, Ukrayna genelindeki hedefleri vurma kapasitesine sahip uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahların ve saldırı amaçlı insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261121/rusya-savunma-bakanligi-vinnitsada-askeri-sanayiye-elektrik-saglayan-trafo-merkezi-vuruldu-1110508403.html

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karadeniz

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rusya savunma bakanlığı, ukrayna, karadeniz, dnepropetrovsk, rusya silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)