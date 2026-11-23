https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/rusya-savunma-bakanligi-ukraynanin-enerji-ve-liman-altyapisi-vuruldu-1110533234.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’nın enerji ve liman altyapısı vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’nın enerji ve liman altyapısı vuruldu
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin gece saatlerinde Ukrayna ordusuna lojistik ve enerji desteği sağlayan trafo merkezleri, liman tesisleri ve askeri sevkiyat... 23.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-23T10:30+0300
2026-11-23T10:30+0300
2026-11-23T14:59+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
karadeniz
dnepropetrovsk
rusya silahlı kuvvetleri
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna ordusuna hizmet veren çeşitli stratejik noktalara yönelik gece boyunca saldırılar düzenledi.Bakanlığın paylaştığı bilgilere göre hedef alınan noktalar şunlar oldu:Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, bu tür altyapı ve lojistik hedeflerine yönelik saldırıların karşı tarafın askeri-ekonomik kapasitesini zayıflatma amacı taşıdığını vurguladı. Operasyonlarda, Ukrayna genelindeki hedefleri vurma kapasitesine sahip uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahların ve saldırı amaçlı insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261121/rusya-savunma-bakanligi-vinnitsada-askeri-sanayiye-elektrik-saglayan-trafo-merkezi-vuruldu-1110508403.html
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rusya savunma bakanlığı, ukrayna, karadeniz, dnepropetrovsk, rusya silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya savunma bakanlığı, ukrayna, karadeniz, dnepropetrovsk, rusya silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’nın enerji ve liman altyapısı vuruldu
10:30 23.11.2026 (güncellendi: 14:59 23.11.2026)
Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin gece saatlerinde Ukrayna ordusuna lojistik ve enerji desteği sağlayan trafo merkezleri, liman tesisleri ve askeri sevkiyat araçlarının yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'larla vurulduğu belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna ordusuna hizmet veren çeşitli stratejik noktalara yönelik gece boyunca saldırılar düzenledi.
Bakanlığın paylaştığı bilgilere göre hedef alınan noktalar şunlar oldu:
Dnepropetrovsk:
Savunma sanayii işletmelerine enerji sağlayan bir elektrik trafo merkezi.
Karadeniz:
Askeri kargo taşıyan bir gemi.
İzmail Limanı:
Ukrayna ordusuna malzeme sevkiyatında kullanılan liman tesisleri.
Dnepropetrovsk Bölgesi:
Silah ve askeri teçhizat taşıyan iki lokomotif.
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, bu tür altyapı ve lojistik hedeflerine yönelik saldırıların karşı tarafın askeri-ekonomik kapasitesini zayıflatma amacı taşıdığını vurguladı. Operasyonlarda, Ukrayna genelindeki hedefleri vurma kapasitesine sahip uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahların ve saldırı amaçlı insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı bildirildi.