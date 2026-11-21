https://anlatilaninotesi.com.tr/20261121/rusya-savunma-bakanligi-vinnitsada-askeri-sanayiye-elektrik-saglayan-trafo-merkezi-vuruldu-1110508403.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Vinnitsa’da askeri sanayiye elektrik sağlayan trafo merkezi vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Vinnitsa’da askeri sanayiye elektrik sağlayan trafo merkezi vuruldu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Vinnitsa kentinde askeri sanayi işletmelerinin faaliyetlerinde kullanılan 110 kilovoltluk bir elektrik trafo merkezinin... 21.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-21T18:59+0300
2026-11-21T18:59+0300
2026-11-21T18:59+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
vinnitsa
trafo
ukrayna silahlı kuvvetleri
nato
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/01/1094106066_0:50:750:472_1920x0_80_0_0_1c4aa7b8068886569a4dd46f31955051.png
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Saldırılar sonucunda Vinnitsa kentinde Ukrayna’nın askeri sanayi işletmelerinin çalışmasını sağlayan 110 kilovoltluk elektrik trafo merkezi vuruldu” ifadelerine yer verildi.Rus ordusu Ukrayna’nın saldırılarına karşılık olarak karar alma merkezleri, askeri işletmeler ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin NATO uzmanlarıyla birlikte kullandığı depoları hedef alıyor. Söz konusu saldırılarda Ukrayna topraklarının tamamında herhangi bir hedefi imha edebilecek kapasitede insansız hava araçları ve uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar kullanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261121/rus-ordusu-ust-duzey-ukraynali-askeri-yetkililerin-toplanti-yaptigi-yeri-vurdu-1110504059.html
ukrayna
vinnitsa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/01/1094106066_52:0:681:472_1920x0_80_0_0_54320f9dbd9d1ccd91b27673f0731bb7.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya savunma bakanlığı, ukrayna, vinnitsa, trafo, ukrayna silahlı kuvvetleri, nato
rusya savunma bakanlığı, ukrayna, vinnitsa, trafo, ukrayna silahlı kuvvetleri, nato
Rusya Savunma Bakanlığı: Vinnitsa’da askeri sanayiye elektrik sağlayan trafo merkezi vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Vinnitsa kentinde askeri sanayi işletmelerinin faaliyetlerinde kullanılan 110 kilovoltluk bir elektrik trafo merkezinin hedef alındığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Saldırılar sonucunda Vinnitsa kentinde Ukrayna’nın askeri sanayi işletmelerinin çalışmasını sağlayan 110 kilovoltluk elektrik trafo merkezi vuruldu” ifadelerine yer verildi.
Rus ordusu Ukrayna’nın saldırılarına karşılık olarak karar alma merkezleri, askeri işletmeler ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin NATO uzmanlarıyla birlikte kullandığı depoları hedef alıyor. Söz konusu saldırılarda Ukrayna topraklarının tamamında herhangi bir hedefi imha edebilecek kapasitede insansız hava araçları ve uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar kullanıyor.