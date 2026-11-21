https://anlatilaninotesi.com.tr/20261121/rusya-savunma-bakanligi-vinnitsada-askeri-sanayiye-elektrik-saglayan-trafo-merkezi-vuruldu-1110508403.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Vinnitsa’da askeri sanayiye elektrik sağlayan trafo merkezi vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı: Vinnitsa’da askeri sanayiye elektrik sağlayan trafo merkezi vuruldu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Vinnitsa kentinde askeri sanayi işletmelerinin faaliyetlerinde kullanılan 110 kilovoltluk bir elektrik trafo merkezinin... 21.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-21T18:59+0300

2026-11-21T18:59+0300

2026-11-21T18:59+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

vinnitsa

trafo

ukrayna silahlı kuvvetleri

nato

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/01/1094106066_0:50:750:472_1920x0_80_0_0_1c4aa7b8068886569a4dd46f31955051.png

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Saldırılar sonucunda Vinnitsa kentinde Ukrayna’nın askeri sanayi işletmelerinin çalışmasını sağlayan 110 kilovoltluk elektrik trafo merkezi vuruldu” ifadelerine yer verildi.Rus ordusu Ukrayna’nın saldırılarına karşılık olarak karar alma merkezleri, askeri işletmeler ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin NATO uzmanlarıyla birlikte kullandığı depoları hedef alıyor. Söz konusu saldırılarda Ukrayna topraklarının tamamında herhangi bir hedefi imha edebilecek kapasitede insansız hava araçları ve uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar kullanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261121/rus-ordusu-ust-duzey-ukraynali-askeri-yetkililerin-toplanti-yaptigi-yeri-vurdu-1110504059.html

ukrayna

vinnitsa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya savunma bakanlığı, ukrayna, vinnitsa, trafo, ukrayna silahlı kuvvetleri, nato