https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/rusya-savunma-bakanligi-son-24-saatte-819-iha-dusuruldu-1110533386.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte 819 İHA düşürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte 819 İHA düşürüldü

Sputnik Türkiye

Rus birlikleri özel askeri harekat kapsamında saldırı operasyonlarını sürdürürken Ukrayna ordusuna ait enerji ve ulaşım altyapıları ile İHA üretim tesisleri... 23.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-23T12:15+0300

2026-11-23T12:15+0300

2026-11-23T15:01+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya savunma bakanlığı

donbass

ukrayna

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

himars

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Rusya Savunma Bakanlığı, 23 Kasım 2026 tarihi itibarıyla Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekatın gidişatına ilişkin günlük bilgilendirme raporunu yayımladı.Bakanlığın açıklamasına göre, Rus Silahlı Kuvvetleri birlikleri cephe hattında aktif taarruz eylemlerini sürdürdü. Son 24 saat içinde yaşanan çatışmalarda Ukrayna ordusunun 1.110'dan fazla asker ile 10 zırhlı muharebe aracı kaybettiği bildirildi.Operasyonel-taktik havacılık unsurları, saldırı amaçlı insansız hava araçları (İHA), füze birlikleri ve topçu atışlarıyla toplam 142 bölgede çeşitli askeri hedeflerin vurulduğu kaydedildi. Bakanlık, hedef alınan noktalar arasında şunların yer aldığını duyurdu:Açıklamada ayrıca Rus hava savunma sistemlerinin faaliyetlerine de yer verildi. Buna göre, gün içerisinde 4 güdümlü hava bombası, ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatar sistemine ait bir füze ve uçak tipi 819 İHA hava savunma unsurlarınca imha edildiği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/belcikada-kemer-sikma-grevi-hava-ulasimini-durdurdu-ucuslar-iptal-1110530663.html

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rusya savunma bakanlığı, donbass, ukrayna, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), himars