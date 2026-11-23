https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/rusya-savunma-bakanligi-son-24-saatte-819-iha-dusuruldu-1110533386.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte 819 İHA düşürüldü
Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte 819 İHA düşürüldü
Sputnik Türkiye
Rus birlikleri özel askeri harekat kapsamında saldırı operasyonlarını sürdürürken Ukrayna ordusuna ait enerji ve ulaşım altyapıları ile İHA üretim tesisleri... 23.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-23T12:15+0300
2026-11-23T12:15+0300
2026-11-23T15:01+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya savunma bakanlığı
donbass
ukrayna
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
himars
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Rusya Savunma Bakanlığı, 23 Kasım 2026 tarihi itibarıyla Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekatın gidişatına ilişkin günlük bilgilendirme raporunu yayımladı.Bakanlığın açıklamasına göre, Rus Silahlı Kuvvetleri birlikleri cephe hattında aktif taarruz eylemlerini sürdürdü. Son 24 saat içinde yaşanan çatışmalarda Ukrayna ordusunun 1.110'dan fazla asker ile 10 zırhlı muharebe aracı kaybettiği bildirildi.Operasyonel-taktik havacılık unsurları, saldırı amaçlı insansız hava araçları (İHA), füze birlikleri ve topçu atışlarıyla toplam 142 bölgede çeşitli askeri hedeflerin vurulduğu kaydedildi. Bakanlık, hedef alınan noktalar arasında şunların yer aldığını duyurdu:Açıklamada ayrıca Rus hava savunma sistemlerinin faaliyetlerine de yer verildi. Buna göre, gün içerisinde 4 güdümlü hava bombası, ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatar sistemine ait bir füze ve uçak tipi 819 İHA hava savunma unsurlarınca imha edildiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/belcikada-kemer-sikma-grevi-hava-ulasimini-durdurdu-ucuslar-iptal-1110530663.html
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rusya savunma bakanlığı, donbass, ukrayna, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), himars
rusya savunma bakanlığı, donbass, ukrayna, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), himars
Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte 819 İHA düşürüldü
12:15 23.11.2026 (güncellendi: 15:01 23.11.2026)
Rus birlikleri özel askeri harekat kapsamında saldırı operasyonlarını sürdürürken Ukrayna ordusuna ait enerji ve ulaşım altyapıları ile İHA üretim tesisleri vuruldu. Rus hava savunma güçleri de 819 İHA'yı düşürdü.
Rusya Savunma Bakanlığı, 23 Kasım 2026 tarihi itibarıyla Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekatın gidişatına ilişkin günlük bilgilendirme raporunu yayımladı.
Bakanlığın açıklamasına göre, Rus Silahlı Kuvvetleri birlikleri cephe hattında aktif taarruz eylemlerini sürdürdü. Son 24 saat içinde yaşanan çatışmalarda Ukrayna ordusunun 1.110'dan fazla asker ile 10 zırhlı muharebe aracı kaybettiği bildirildi.
Operasyonel-taktik havacılık unsurları, saldırı amaçlı insansız hava araçları (İHA), füze birlikleri ve topçu atışlarıyla toplam 142 bölgede çeşitli askeri hedeflerin vurulduğu kaydedildi. Bakanlık, hedef alınan noktalar arasında şunların yer aldığını duyurdu:
Ukrayna ordusunun kullanımında olan enerji ve ulaşım altyapı tesisleri
İHA ve kara robotik sistemlerinin üretim ve depolama merkezleri
Mühimmat depoları, askeri havaalanları ve hava gözetleme radar istasyonları
Ukrayna silahlı birlikleri ile yabancı paralı savaşçıların geçici konuşlanma noktaları
Açıklamada ayrıca Rus hava savunma sistemlerinin faaliyetlerine de yer verildi. Buna göre, gün içerisinde 4 güdümlü hava bombası, ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatar sistemine ait bir füze ve uçak tipi 819 İHA hava savunma unsurlarınca imha edildiği belirtildi.