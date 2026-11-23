https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/belcikada-kemer-sikma-grevi-hava-ulasimini-durdurdu-ucuslar-iptal-1110530663.html

Belçika'da 'kemer sıkma' grevi hava ulaşımını durdurdu: Uçuşlar iptal

Belçika'da 'kemer sıkma' grevi hava ulaşımını durdurdu: Uçuşlar iptal

Sputnik Türkiye

Belçika'da hükümetin kemer sıkma politikalarına karşı düzenlenen ulusal greve hava trafik kontrolörlerinin de katılması nedeniyle ülke genelindeki neredeyse tüm uçuşlar iptal edildi.

2026-11-23T12:32+0300

2026-11-23T12:32+0300

2026-11-23T12:32+0300

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Belçika hava trafik kontrolünden sorumlu kuruluş Skeyes, pazartesi günü yerel saatle 07.00 ile 21.00 arasında ülke havalimanlarında ve hava sahasında düzenli hizmet veremeyeceğini duyurdu. Binlerce yolcu etkileniyorDüşük maliyetli havayolu şirketi Ryanair'in Avrupa'daki ana merkezlerinden biri olan Brüksel-Charleroi Havalimanı, grevin "ülkedeki tüm havalimanlarının bir gün boyunca tamamen kapanmasına" yol açacağını ve binlerce yolcunun etkileneceğini bildirdi. "Son dakika kararını" ve bunun yol açacağı "yıkıcı sonuçları" eleştiren havalimanı yönetimi, "Hava trafik kontrolü olmadan hiçbir uçuş kalkamaz veya inemez" ifadelerini kullandı. Brüksel Havalimanı da gelen ve giden uçuşların büyük çoğunluğunun iptal edilmek zorunda kalacağını açıkladı.11 ayda 11'inci grevBelçikalı sendikalar, iktidar koalisyonunun uyguladığı kemer sıkma ve reform önlemlerini protesto etmek amacıyla pazartesi günü ülke çapında eylem çağrısı yaptı. Yaklaşık 25 hava yolu şirketini temsil eden Belçika Hava Yolu Temsilcileri Kurulu, bu iş bırakma eyleminin son 11 ayda Belçika hava sahasını etkileyen 11’inci grev olduğunu hatırlattı.Sendikaların başkent Brüksel'de büyük çaplı bir gösteri düzenlemesi beklenirken; toplu ulaşımda ciddi aksamalar yaşanacağı, okulların, kamu kurumlarının ve çöp toplama hizmetlerinin de grevden etkilenebileceği belirtiliyor.Hükümette bütçe kriziBelçika Başbakanı Bart De Wever, ülkenin yüksek bütçe açığını azaltmak amacıyla önümüzdeki birkaç yıl içinde 10 milyar euro tasarruf sağlayacak kesinti bütçesi üzerinde koalisyon ortaklarıyla uzun süredir müzakereler yürütüyor.De Wever, koalisyonun anlaşmaya varamaması üzerine kasım ayı başlarında istifasını sunmuş, ancak Belçika Kralı Philippe istifayı reddederek başbakana çözüm bulması için ek süre tanımıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251231/belcika-ve-fransa-rusyadan-uranyum-ithalatina-getirilecek-yasaga-karsi-cikti-1102399226.html

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Belçika'da 'kemer sıkma' grevi hava ulaşımını durdurdu: Uçuşlar iptal Sputnik Türkiye Belçika'da 'kemer sıkma' grevi hava ulaşımını durdurdu: Uçuşlar iptal 2026-11-23T12:32+0300 true PT0M12S

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