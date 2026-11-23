Bunların bazılarında belirli ürün gruplarını dışarıda bırakıyoruz, bazılarında ise fiyat artışlarının ürünler arasındaki dağılımını inceliyoruz. Böylece enflasyonun ana eğilimini yani hangi yönde ilerlediğini ve bu hareketin ne kadar yaygın olduğunu daha sağlıklı değerlendiriyoruz. Savaşın etkilerinin belirginleştiği mart-haziran döneminde göstergeler ana eğilimde bir yükselişe işaret ediyordu. Uyguladığımız politikalar neticesinde temmuz ayından itibaren ana eğilimde yeniden bir gerileme gördük. Yıllıklandırılmış olarak baktığımızda savaş döneminde yüzde 30'lar seviyesine yükselen ana eğilim, ekim ayı itibarıyla yüzde 24 seviyelerine işaret ediyor. Bu da mevcut yıllık enflasyonun 6 puan altında ve bize arz yönlü etkiler iyileştiği takdirde dezenflasyonun daha görünür olacağını söylüyor. Bu iyileşmeyi destekleyen kalemlerden biri temel mallar oldu. Arz yönlü olumsuz unsurlara rağmen temel mal enflasyonunun son üç aylık ortalaması yıllıklandırılmış olarak yüzde 12 seviyelerine düştü. Hizmetlerde, özellikle kirada, ataletin azalması da ana eğilimdeki bu iyileşmeye katkı sağlıyor. Talep koşullarına duyarlılığı görece yüksek olan lokanta-oteller gibi alt kalemlerde de dezenflasyon devam ediyor. Üçer aylık ortalamaları yıllıklandırarak baktığımızda, hizmet enflasyonu geçen seneki yüzde 39 seviyesinden ekim ayında yüzde 31'e gelmiş durumda. Öncü göstergeler, bu olumlu seyrin kasım ayında da süreceğine işaret ediyor. Ancak gıda fiyatlarındaki baz etkisiyle yıllık enflasyon kasımda yükselebilir. Enflasyon üzerindeki risklere baktığımızda geçmişe kıyasla daha dengeli bir görünüm görüyoruz. Geçmişte savaş kaynaklı yukarı yönlü riskler ön plana çıkıyordu. Bu riskler bir miktar azalsa da halen canlılığını koruyor. Diğer yandan, talep koşullarındaki yavaşlama yukarı yönlü riskleri dengeliyor. Son olarak, enflasyon görünümü açısından beklentilere de değinmek gerekir. Sıkı para politikamız, savaş sonrası dönemde beklentilerdeki bozulmayı sınırladı. Hanehalkı beklentileri yılın ilk aylarında bir miktar arttıktan sonra gerileyerek savaş öncesi seviyesinin altında seyrediyor. Bununla birlikte, beklentilerde yıl başında öngördüğümüz iyileşme henüz sağlanmadı. Bu görünüm, dezenflasyon açısından risk oluşturmaya devam ediyor ve ihtiyatlı duruşumuzu korumamızı gerektiriyor.