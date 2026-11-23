https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/kabine-bugun-toplaniyor-milyonlarin-gozu-emekli-zammi-ve-fon-sorusturmasinda-1110525676.html
Kabine bugün toplanıyor: Milyonların gözü emekli zammı ve fon soruşturmasında
Kabine bugün toplanıyor: Milyonların gözü emekli zammı ve fon soruşturmasında
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine, bugün Beştepe'de toplanıyor. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren maaş düzenlemesi, 2027 asgari ücreti... 23.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-23T07:40+0300
2026-11-23T07:40+0300
2026-11-23T07:40+0300
türki̇ye
kabine
hazine
cevdet yılmaz
emekli
mehmet şimşek
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 23 Kasım 2026 Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir araya gelecek. Toplantıda ekonomi, iç güvenlik ve dış politikaya ilişkin kritik gelişmelerin ele alınması bekleniyor.Kabine'nin en önemli gündem maddelerinden biri, yaklaşık 17 milyon emekliyi ilgilendiren maaş düzenlemesi olacak. Ocak 2027'de yürürlüğe girmesi hedeflenen yeni düzenleme kapsamında, yasal artışların yanı sıra ilave refah payı verilmesine ilişkin seçenekler değerlendirilecek.Toplantıda 2027 yılı asgari ücret görüşmeleri, sermaye piyasalarındaki fon soruşturması, Terörsüz Türkiye süreci ve dış politikadaki son gelişmelerin de masaya yatırılması bekleniyor.Emekli maaşlarına ek zam gelecek mi?Milyonlarca emeklinin gözü, Ocak 2027'de yapılacak maaş artışına çevrildi. Hükümetin yürüttüğü çalışmalarda yalnızca mevcut mevzuattan kaynaklanan zamların değil, emeklilerin alım gücünü artıracak ek iyileştirmelerin de değerlendirildiği belirtiliyor.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 3 Kasım'daki açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla emekliler arasındaki gelir farklılıklarını gözeten bir düzenleme üzerinde çalışıldığını duyurmuştu.Işıkhan, hazırlıkların Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile koordinasyon içerisinde sürdürüldüğünü bildirmişti.Emekli düzenlemesi ne zaman Meclis'e gelecek?Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 6 Kasım'da yaptığı açıklamada, tüm emeklileri kapsayacak bir refah düzenlemesi üzerinde çalışıldığını belirterek hazırlıkların yıl sonuna kadar Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sunulmasının hedeflendiğini söylemişti.Yılmaz, 14 Kasım'daki değerlendirmesinde de farklı seçeneklerin hazırlandığını, bu seçeneklerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulmasının ardından yasama sürecine geçilmesinin planlandığını ifade etmişti.Yeni düzenlemede zam oranının ne kadar olacağı, refah payının hangi yöntemle hesaplanacağı ve emekliler arasındaki maaş farklılıklarının nasıl giderileceği henüz netleşmedi. Kabine toplantısında bu başlıklara ilişkin değerlendirmelerin yapılması bekleniyor.2027 asgari ücret zammı da Kabine'nin gündemindeKabine'nin ekonomi başlıkları arasında 2027 yılı asgari ücret görüşmeleri de bulunuyor. Yeni yılda uygulanacak ücretin belirlenmesi için yürütülen hazırlıklar, enflasyon ve çalışanların alım gücü çerçevesinde değerlendirilecek.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, asgari ücret belirlenirken çalışanların refahının yanı sıra işletmelerin sürdürülebilirliği, rekabet gücü ve istihdamın korunmasının da dikkate alınacağını açıklamıştı.Asgari Ücret Tespit Komisyonunun resmi müzakere süreci henüz başlamazken, önümüzdeki dönemde işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla görüşmelerin başlaması bekleniyor.Fon soruşturmasında son durum masaya yatırılacakKabine toplantısının bir diğer önemli gündem maddesi ise sermaye piyasalarında yürütülen fon soruşturması olacak. Usulsüzlük ve manipülasyon iddiaları kapsamında devam eden soruşturmanın ekonomik ve hukuki sonuçlarının değerlendirilmesi bekleniyor.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 6 Kasım'daki açıklamasında, soruşturma kapsamında 131 fon için iade hesabı açıldığını ve yaklaşık 31,5 milyar liralık ödeme gerçekleştirildiğini bildirmişti.Yılmaz ayrıca adli süreç kapsamında 444 şüpheliden 113'ünün tutuklandığını açıklamıştı. Kabine'de soruşturmanın geldiği aşama, yatırımcı mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik çalışmalar ve piyasa güvenliğini artıracak yeni tedbirlerin ele alınması öngörülüyor.Terörsüz Türkiye sürecinde yeni adımlar değerlendirilecekTerörsüz Türkiye süreci de Kabine'nin güvenlik gündeminde önemli yer tutacak. Sürecin mevcut aşaması, bugüne kadar yürütülen çalışmalar ve önümüzdeki dönemde atılması planlanan adımların değerlendirilmesi bekleniyor.Görüşmelerde güvenlik kurumlarının değerlendirmeleri ile siyasi ve hukuki boyutların da gündeme gelmesi öngörülüyor. Ancak toplantı öncesinde bu kapsamda alınmış yeni bir karara ilişkin resmi açıklama bulunmuyor.Kabine toplantısı sonrası Erdoğan açıklama yapacak mı?23 Kasım Kabine toplantısının ardından gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapması beklenen açıklamaya çevrilecek.Özellikle emeklilere yönelik refah düzenlemesinin kapsamı, asgari ücret hazırlıkları ve fon soruşturmasına ilişkin yeni mesajlar yakından takip edilecek.Emekli maaşlarında ek artışa ilişkin henüz kesinleşmiş bir oran veya karar açıklanmadı. Toplantı sonrasında yapılacak resmi açıklamaların, hükümetin yeni yıl öncesindeki ekonomi politikalarına ilişkin daha net bir tablo ortaya koyması bekleniyor.
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kabine, hazine, cevdet yılmaz, emekli, mehmet şimşek
kabine, hazine, cevdet yılmaz, emekli, mehmet şimşek
Kabine bugün toplanıyor: Milyonların gözü emekli zammı ve fon soruşturmasında
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine, bugün Beştepe'de toplanıyor. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren maaş düzenlemesi, 2027 asgari ücreti ve fon soruşturması toplantının öne çıkan gündem maddeleri arasında yer alıyor. Gözler, toplantı sonrasında yapılacak açıklamalara çevrildi.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 23 Kasım 2026 Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir araya gelecek. Toplantıda ekonomi, iç güvenlik ve dış politikaya ilişkin kritik gelişmelerin ele alınması bekleniyor.
Kabine'nin en önemli gündem maddelerinden biri, yaklaşık 17 milyon emekliyi ilgilendiren maaş düzenlemesi olacak. Ocak 2027'de yürürlüğe girmesi hedeflenen yeni düzenleme kapsamında, yasal artışların yanı sıra ilave refah payı verilmesine ilişkin seçenekler değerlendirilecek.
Toplantıda 2027 yılı asgari ücret görüşmeleri, sermaye piyasalarındaki fon soruşturması, Terörsüz Türkiye süreci ve dış politikadaki son gelişmelerin de masaya yatırılması bekleniyor.
Emekli maaşlarına ek zam gelecek mi?
Milyonlarca emeklinin gözü, Ocak 2027'de yapılacak maaş artışına çevrildi. Hükümetin yürüttüğü çalışmalarda yalnızca mevcut mevzuattan kaynaklanan zamların değil, emeklilerin alım gücünü artıracak ek iyileştirmelerin de değerlendirildiği belirtiliyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 3 Kasım'daki açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla emekliler arasındaki gelir farklılıklarını gözeten bir düzenleme üzerinde çalışıldığını duyurmuştu.
Işıkhan, hazırlıkların Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile koordinasyon içerisinde sürdürüldüğünü bildirmişti.
Emekli düzenlemesi ne zaman Meclis'e gelecek?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 6 Kasım'da yaptığı açıklamada, tüm emeklileri kapsayacak bir refah düzenlemesi üzerinde çalışıldığını belirterek hazırlıkların yıl sonuna kadar Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sunulmasının hedeflendiğini söylemişti.
Yılmaz, 14 Kasım'daki değerlendirmesinde de farklı seçeneklerin hazırlandığını, bu seçeneklerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulmasının ardından yasama sürecine geçilmesinin planlandığını ifade etmişti.
Yeni düzenlemede zam oranının ne kadar olacağı, refah payının hangi yöntemle hesaplanacağı ve emekliler arasındaki maaş farklılıklarının nasıl giderileceği henüz netleşmedi. Kabine toplantısında bu başlıklara ilişkin değerlendirmelerin yapılması bekleniyor.
2027 asgari ücret zammı da Kabine'nin gündeminde
Kabine'nin ekonomi başlıkları arasında 2027 yılı asgari ücret görüşmeleri de bulunuyor. Yeni yılda uygulanacak ücretin belirlenmesi için yürütülen hazırlıklar, enflasyon ve çalışanların alım gücü çerçevesinde değerlendirilecek.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, asgari ücret belirlenirken çalışanların refahının yanı sıra işletmelerin sürdürülebilirliği, rekabet gücü ve istihdamın korunmasının da dikkate alınacağını açıklamıştı.
Asgari Ücret Tespit Komisyonunun resmi müzakere süreci henüz başlamazken, önümüzdeki dönemde işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla görüşmelerin başlaması bekleniyor.
Fon soruşturmasında son durum masaya yatırılacak
Kabine toplantısının bir diğer önemli gündem maddesi ise sermaye piyasalarında yürütülen fon soruşturması olacak. Usulsüzlük ve manipülasyon iddiaları kapsamında devam eden soruşturmanın ekonomik ve hukuki sonuçlarının değerlendirilmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 6 Kasım'daki açıklamasında, soruşturma kapsamında 131 fon için iade hesabı açıldığını ve yaklaşık 31,5 milyar liralık ödeme gerçekleştirildiğini bildirmişti.
Yılmaz ayrıca adli süreç kapsamında 444 şüpheliden 113'ünün tutuklandığını açıklamıştı. Kabine'de soruşturmanın geldiği aşama, yatırımcı mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik çalışmalar ve piyasa güvenliğini artıracak yeni tedbirlerin ele alınması öngörülüyor.
Terörsüz Türkiye sürecinde yeni adımlar değerlendirilecek
Terörsüz Türkiye süreci de Kabine'nin güvenlik gündeminde önemli yer tutacak. Sürecin mevcut aşaması, bugüne kadar yürütülen çalışmalar ve önümüzdeki dönemde atılması planlanan adımların değerlendirilmesi bekleniyor.
Görüşmelerde güvenlik kurumlarının değerlendirmeleri ile siyasi ve hukuki boyutların da gündeme gelmesi öngörülüyor. Ancak toplantı öncesinde bu kapsamda alınmış yeni bir karara ilişkin resmi açıklama bulunmuyor.
Kabine toplantısı sonrası Erdoğan açıklama yapacak mı?
23 Kasım Kabine toplantısının ardından gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapması beklenen açıklamaya çevrilecek.
Özellikle emeklilere yönelik refah düzenlemesinin kapsamı, asgari ücret hazırlıkları ve fon soruşturmasına ilişkin yeni mesajlar yakından takip edilecek.
Emekli maaşlarında ek artışa ilişkin henüz kesinleşmiş bir oran veya karar açıklanmadı. Toplantı sonrasında yapılacak resmi açıklamaların, hükümetin yeni yıl öncesindeki ekonomi politikalarına ilişkin daha net bir tablo ortaya koyması bekleniyor.