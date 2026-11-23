Jandarma 9 bin uzman erbaş alacak: Başvuru şartları ne?
© İHA / MEHMET GÖKHAN ÖZBALGaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan Gaziantep Jandarma Komando Tabur Komutanlığında konuşlanan 50 komando Suriye'nin Cerablus kentine uğurlandı.
© İHA / MEHMET GÖKHAN ÖZBAL
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Jandarma Genel Komutanlığı, 2027 yılı için 9 bin erkek uzman erbaş alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre başvurular 23 Kasım'da başladı. Adaylar, 7 Aralık 2026 saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek. Kontenjan dağılımı ve başvuru ayrıntıları belli oldu.
Jandarma Genel Komutanlığı, personel kadrosunu güçlendirmek amacıyla 9 bin uzman erbaş alımı gerçekleştirecek. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Başkanlığı tarafından yayımlanan ilanla birlikte başvuru takvimi ve branşlara ayrılan kontenjanlar netleşti.
23 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 2027 yılı personel temini kapsamında farklı branşlarda toplam 9 bin erkek uzman erbaş istihdam edilecek.
Başvurular yalnızca elektronik ortamda kabul edilecek. Adayların 7 Aralık Pazartesi günü saat 23.59'a kadar başvuru işlemlerini tamamlaması gerekiyor.
Jandarma 9 bin uzman erbaş alımı başvuruları başladı
Jandarma Genel Komutanlığının personel alımı için başvuru süreci 23 Kasım Pazartesi günü itibarıyla başladı.
Başvurular, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına ait Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kimlik doğrulamasıyla gerçekleştirilecek.
Adaylar, başvuru ekranına Jandarma Personel Temin Sistemi adresinden ulaşabilecek. Başvuru sürecinde ve sonrasında yayımlanacak duyuruların da resmi kanallardan takip edilmesi gerekiyor.
Jandarma uzman erbaş alımı kontenjanları belli oldu
Yayımlanan ilana göre, 9 bin kişilik personel alımı dokuz farklı branş ve mesleki nitelik grubunda gerçekleştirilecek.
Branş
Kontenjan
Jandarma
8.174
At bakıcısı
3
Bot serdümeni
3
Kurbağa adam
5
Sıhhiyeci
200
Muhabere
100
Havacılık
10
Lojistik
500
Bando
5
Toplam
9.000
En yüksek kontenjan 8 bin 174 kişiyle jandarma branşına ayrılırken, ikinci sırada 500 kişilik kontenjanla lojistik, üçüncü sırada ise 200 kişilik kontenjanla sıhhiyeci branşı bulunuyor.
Havacılık alanında alınacak 10 personelin 5'i uçak ve helikopter teknisyen yardımcısı, 5'i ise havacılık itfaiyecisi olarak görev yapacak.
Jandarma uzman erbaş alımı şartları neler?
2027 yılı uzman erbaş alımı için adayların yaş, eğitim, KPSS, sağlık ve fiziki yeterlilik koşullarını sağlaması gerekiyor.
İlanda belirtilen başlıca başvuru şartları şöyle:
Türk vatandaşı ve erkek olmak.
1 Ocak 1999 ile 1 Ocak 2007 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) doğmuş olmak.
Başvurulacak branşa göre belirlenen KPSS ve eğitim şartlarını karşılamak.
En az 167 santimetre, en fazla 210 santimetre boyunda olmak ve belirlenen boy-kilo ölçülerine uymak.
Askerliğe elverişli değildir raporu bulunmamak.
Seçme sınavlarında başarılı olmak ve Uzman Erbaş Olur kararlı sağlık kurulu raporu almak.
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak.
İlanda belirtilen diğer hukuki, disiplin ve mesleki şartları taşımak.
Askerlik hizmetini tamamlamış olma şartı aranmıyor. Ancak halihazırda askerlik yapan adayların, birlik komutanlıklarınca düzenlenen nitelik belgesinden en az 80 puan alması gerekiyor.
Jandarma uzman erbaş alımında KPSS şartı var mı?
Personel alımında KPSS puan şartı, başvurulacak branşa ve adayın mesleki niteliğine göre değişiyor.
Branş
KPSS şartı
Jandarma
En az 60
Muhabere
En az 60
Havacılık
En az 60
Bando
En az 60
Lojistik (ilgili mezuniyetle başvuru)
En az 50
Lojistik (belirli mesleki belgelerle başvuru)
KPSS aranmayabilir
Jandarma, muhabere, havacılık ve bando branşlarında 2025 veya 2026 KPSS sonuçlarından P3, P93 veya P94 puan türlerinden biri kullanılabilecek.
Lojistik branşının belirli kontenjanlarında ise ustalık, kalfalık veya Mesleki Yeterlilik Kurumu belgeleriyle KPSS puanı olmadan başvuru yapılabilecek. Bu adayların ilgili belgeleri başvuru sistemine yüklemesi gerekiyor.
Diğer branşların özel koşulları ve kabul edilen mesleki belgeler, resmi başvuru kılavuzundaki tablolara göre değerlendirilecek.
Jandarma 9 bin uzman erbaş alımı nasıl yapılacak?
Başvuru yapacak adayların, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinin resmi personel temin platformunu kullanması gerekiyor.
Adayların sisteme e-Devlet kimlik bilgileriyle giriş yaparak başvurmak istedikleri branşı seçmesi ve istenen bilgileri tamamlaması gerekiyor.
Başvuruların değerlendirilmesi, seçme sınavları ve sonraki işlemlere ilişkin ayrıntılar ise 2027 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Uzman Erbaş Temini Kılavuzu üzerinden takip edilebilecek.
Başvuru kılavuzu nereden öğrenilecek?
2027 yılı uzman erbaş temini için yaş, mezuniyet, KPSS, sağlık koşulları ve mesleki yeterliliklere ilişkin ayrıntılar resmi başvuru kılavuzunda yer alıyor.
Adaylar kılavuza ve güncel duyurulara Jandarma Genel Komutanlığının resmi internet sitesinden, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinden ve Kamu İlan platformundan ulaşabilecek.
Jandarma uzman erbaş alımı için son başvuru tarihi 7 Aralık 2026. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.