https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/istanbulda-yogun-kullanilan-yolda-degisiklik-edsler-sokuldu-1110528174.html

İstanbul'da yoğun kullanılan yolda değişiklik: EDS'ler söküldü

İstanbul'da yoğun kullanılan yolda değişiklik: EDS'ler söküldü

Sputnik Türkiye

İstanbul'un yoğun güzergahlarından TEM Otoyolu Seyrantepe kesiminde trafik akışını hızlandırmak amacıyla emniyet şeritleri normal trafik şeridine dahil edildi... 23.11.2026, Sputnik Türkiye

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İstanbul'da TEM Otoyolu'nun Seyrantepe kesiminde trafik akışını hızlandırmak amacıyla yeni şerit düzenlemesine gidildi. Ankara ve Edirne yönlerindeki emniyet şeritleri kaldırılarak normal trafik şeridine dahil edildi.NTV'nin haberine göre, özellikle Okmeydanı Bağlantı Yolu'ndan TEM'e katılım noktası ile Seyrantepe geçişinde 3 olan şerit sayısı, yapılan düzenlemeyle 4'e çıkarıldı. Yeni şeritte kısmen sollama yasağı bulunuyor.Emniyet şeridi normal trafik şeridine dahil edildiDüzenleme kapsamında TEM Seyrantepe mevkisinde Ankara ve Edirne yönlerinde bulunan emniyet şeritleri normal trafik akışına açıldı.Emniyet şeridinin yasal olarak trafik şeridine dahil edilmesiyle sürücüler söz konusu şeridi normal trafik akışı içerisinde kullanabilecek.EDS kameraları söküldüŞerit düzenlemesinin ardından bölgede bulunan EDS (Elektronik Denetleme Sistemi) kameraları da söküldü.Emniyet şeridinin artık normal trafik şeridi olarak kullanılması nedeniyle yol kenarındaki kameralar aracılığıyla bu şeridi kullanan araçlara emniyet şeridi ihlali nedeniyle ceza kesilmeyecek.Yeni uygulama 5 Kasım'da başladıŞerit düzenlemesine ilişkin alınan karar 5 Kasım'da yürürlüğe girdi. Böylece bölgede yeni trafik kuralları uygulanmaya başlandı.Çalışma kapsamında TEM Gaziosmanpaşa Kavşağı ile Seyrantepe Kavşağı arasında şerit düzenlemesi yapıldı.Düzenlemeyle bölgede yakıt tasarrufu sağlanması ve trafikte yaşanan zaman kaybının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/istanbulda-is-cikisi-alarmi-once-saganak-yagis-sonra-soguk-hava-vuracak-1110528025.html

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