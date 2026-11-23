https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/istanbulda-yogun-kullanilan-yolda-degisiklik-edsler-sokuldu-1110528174.html
İstanbul'da yoğun kullanılan yolda değişiklik: EDS'ler söküldü
İstanbul'da yoğun kullanılan yolda değişiklik: EDS'ler söküldü
Sputnik Türkiye
İstanbul'un yoğun güzergahlarından TEM Otoyolu Seyrantepe kesiminde trafik akışını hızlandırmak amacıyla emniyet şeritleri normal trafik şeridine dahil edildi... 23.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-23T11:24+0300
2026-11-23T11:24+0300
2026-11-23T11:24+0300
türki̇ye
i̇stanbul
yol
eds
ceza
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/17/1110528365_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_60a75daf46bdf4fb017612cb5111d9a8.jpg
İstanbul'da TEM Otoyolu'nun Seyrantepe kesiminde trafik akışını hızlandırmak amacıyla yeni şerit düzenlemesine gidildi. Ankara ve Edirne yönlerindeki emniyet şeritleri kaldırılarak normal trafik şeridine dahil edildi.NTV'nin haberine göre, özellikle Okmeydanı Bağlantı Yolu'ndan TEM'e katılım noktası ile Seyrantepe geçişinde 3 olan şerit sayısı, yapılan düzenlemeyle 4'e çıkarıldı. Yeni şeritte kısmen sollama yasağı bulunuyor.Emniyet şeridi normal trafik şeridine dahil edildiDüzenleme kapsamında TEM Seyrantepe mevkisinde Ankara ve Edirne yönlerinde bulunan emniyet şeritleri normal trafik akışına açıldı.Emniyet şeridinin yasal olarak trafik şeridine dahil edilmesiyle sürücüler söz konusu şeridi normal trafik akışı içerisinde kullanabilecek.EDS kameraları söküldüŞerit düzenlemesinin ardından bölgede bulunan EDS (Elektronik Denetleme Sistemi) kameraları da söküldü.Emniyet şeridinin artık normal trafik şeridi olarak kullanılması nedeniyle yol kenarındaki kameralar aracılığıyla bu şeridi kullanan araçlara emniyet şeridi ihlali nedeniyle ceza kesilmeyecek.Yeni uygulama 5 Kasım'da başladıŞerit düzenlemesine ilişkin alınan karar 5 Kasım'da yürürlüğe girdi. Böylece bölgede yeni trafik kuralları uygulanmaya başlandı.Çalışma kapsamında TEM Gaziosmanpaşa Kavşağı ile Seyrantepe Kavşağı arasında şerit düzenlemesi yapıldı.Düzenlemeyle bölgede yakıt tasarrufu sağlanması ve trafikte yaşanan zaman kaybının önüne geçilmesi amaçlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/istanbulda-is-cikisi-alarmi-once-saganak-yagis-sonra-soguk-hava-vuracak-1110528025.html
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/17/1110528365_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_621bc3511a6d3f1a1c0000b48c611723.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇stanbul, yol, eds, ceza
i̇stanbul, yol, eds, ceza
İstanbul'da yoğun kullanılan yolda değişiklik: EDS'ler söküldü
İstanbul'un yoğun güzergahlarından TEM Otoyolu Seyrantepe kesiminde trafik akışını hızlandırmak amacıyla emniyet şeritleri normal trafik şeridine dahil edildi. Ankara ve Edirne yönlerinde şerit sayısı 3'ten 4'e çıkarken, düzenlemenin ardından bölgedeki EDS kameraları söküldü.
İstanbul'da TEM Otoyolu'nun Seyrantepe kesiminde trafik akışını hızlandırmak amacıyla yeni şerit düzenlemesine gidildi. Ankara ve Edirne yönlerindeki emniyet şeritleri kaldırılarak normal trafik şeridine dahil edildi.
NTV'nin haberine göre, özellikle Okmeydanı Bağlantı Yolu'ndan TEM'e katılım noktası ile Seyrantepe geçişinde 3 olan şerit sayısı, yapılan düzenlemeyle 4'e çıkarıldı. Yeni şeritte kısmen sollama yasağı bulunuyor.
Emniyet şeridi normal trafik şeridine dahil edildi
Düzenleme kapsamında TEM Seyrantepe mevkisinde Ankara ve Edirne yönlerinde bulunan emniyet şeritleri normal trafik akışına açıldı.
Emniyet şeridinin yasal olarak trafik şeridine dahil edilmesiyle sürücüler söz konusu şeridi normal trafik akışı içerisinde kullanabilecek.
Şerit düzenlemesinin ardından bölgede bulunan EDS (Elektronik Denetleme Sistemi) kameraları da söküldü.
Emniyet şeridinin artık normal trafik şeridi olarak kullanılması nedeniyle yol kenarındaki kameralar aracılığıyla bu şeridi kullanan araçlara emniyet şeridi ihlali nedeniyle ceza kesilmeyecek.
Yeni uygulama 5 Kasım'da başladı
Şerit düzenlemesine ilişkin alınan karar 5 Kasım'da yürürlüğe girdi. Böylece bölgede yeni trafik kuralları uygulanmaya başlandı.
Çalışma kapsamında TEM Gaziosmanpaşa Kavşağı ile Seyrantepe Kavşağı arasında şerit düzenlemesi yapıldı.
Düzenlemeyle bölgede yakıt tasarrufu sağlanması ve trafikte yaşanan zaman kaybının önüne geçilmesi amaçlanıyor.