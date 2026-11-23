https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/istanbulda-is-cikisi-alarmi-once-saganak-yagis-sonra-soguk-hava-vuracak-1110528025.html

AKOM'dan İstanbul'da iş çıkışı alarmı: Önce sağanak yağış sonra soğuk hava vuracak

AKOM'dan İstanbul'da iş çıkışı alarmı: Önce sağanak yağış sonra soğuk hava vuracak

Sputnik Türkiye

İstanbul'da öğle saatlerinde 20 derecelerde olması beklenen hava bir anda değişecek. Mesai çıkışında kuvvetli sağanak uyarısı verilirken, gece ise soğuk hava... 23.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-23T10:50+0300

2026-11-23T10:50+0300

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istanbul hava durumu

sağanak

sağanak yağış uyarısı

gök gürültülü sağanak

akom

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İstanbul'daki 'yalancı bahar' yerini soğuk havaya bırakıyor. Bugün öğlen saatlerinde 20 dereceyi görecek olan İstanbul'da iş çıkışı saatlerinde ise sağanak yağış etkili olacak. Gece ise Balkanlardan gelen soğuk hava kendini gösterecek, yarın sıcaklıklar 8 dereceye kadar düşecek. AKOM saat verdiAKOM, İstanbul'da bugün etkili olması beklenen kuvvetli fırtına ve sağanak yağış için uyarıda bulundu. İstanbul'da lodosun saatte 50 ila 85 kilometre hızla kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Özellikle saat 18.00'den sonra görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların 30 ila 60 dakika boyunca kısa süreli ancak şiddetli olabileceği belirtildi. Sıcaklığın ise akşam 12, gece ise 9 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor.Saat 18.00'e dikkat NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, "Haftanın en hareketli iki günü yaşanacak." derken, bugün İstanbul'da saat 18.00 ile 22.00 arasında şiddetli bir yağış görüleceğini belirtti. Yağışların gece boyunca sürmesi bekleniyor. Hava sıcaklıkları birden düşecek, lodos karayele dönecekBalkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının gece yarısı İstanbul'a giriş yapacağını anlatan Çalışkan, lodosun karayele dönmesiyle birlikte hava sıcaklığının 12 derece düşeceğini anlattı.Yarın çok soğuk bir hava olacağını belirten Çalışkan, "Karayelle birlikte hissedilen hava sıcaklığı en yüksek 8-9 derece olacak." dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/istanbul-dahil-23-ile-sari-kod-firtina-80-kilometreyle-geliyor-1110523074.html

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i̇stanbul, istanbul hava durumu, sağanak, sağanak yağış uyarısı, gök gürültülü sağanak, akom