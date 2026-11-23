https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/istanbulda-tum-iett-otobuslerinin-rengi-degisiyor-1110534207.html

İstanbul'da İETT otobüslerinin rengi değişiyor

İstanbul'da İETT otobüslerinin rengi değişiyor

Sputnik Türkiye

İstanbul'da hizmet veren İETT otobüslerinin yeni rengi belli oldu. İstanbullular kırmızı rengi seçti. 23.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-23T16:20+0300

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İETT filosuna katacağı yeni otobüslerin rengini açıkladı. İstanbulluların katıldığı ankette yüzde 74,18 oy alan nostaljik kırmızı renk, yeni araçlarla birlikte yeniden kullanılmaya başlanacak.Ankete katılanlar kırmızı dediİETT, yeni araçlarının rengini belirlemek amacıyla düzenlediği anketin sonuçlarını açıkladı. 19 Kasım'da 'Yeni araçlarımızın rengi nostaljik kırmızıya dönsün mü?' şeklindeki soru İstanbullulara yöneltildi. Ankete katılanların yüzde 74.18'i evet yanıtı verdi. İETT'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda da, yeni araçlarda nostaljik kırmızı rengin tercih edileceği belirtilerek, "Geçmişin izleri, geleceğin yollarında" ifadesi kullanıldı. İETT ne zaman kuruldu? İlk renkleri neydi? Hangi renkler seçildi?İstanbul'un toplu ulaşım tarihinde önemli bir yere sahip olan İETT'nin geçmişi, 1869 yılında Dersaadet Tramvay Şirketinin kurulmasına kadar uzanıyor. İlk atlı tramvayların 1871'de hizmete girdiği kentte otobüs taşımacılığı ise 1927 yılında başladı. Elektrik, tramvay ve tünel işletmeleri 1939 yılında millîleştirilerek İETT çatısı altında birleştirildi.İlk dönemlerde otobüslerde krem rengi üzerine kırmızı şeritler kullanıldı, 1965'de ise otobüslerin üst kesimleri krem, altı kesimleri ise kırmızı renge dönüştürüldü. 1990'da ise araçların üst bölümleri turuncu alt bölümleri mavi olarak tasarlandı ama 1996'ya gelindiğinde eski tasarıma geri dönerek krem ve kırmızı renklerden oluşan görünüm geri döndü. 2000'li yıllarda ise İstanbul'un otobüs filosuna farklı renklerde araçlar eklendi. 2011 yılında erguvan renkli otobüsler hizmete girdi. 2012 yılında da yine anket yapıldı, sarı renkli ve beyaz damalı tasarım otobüsler hizmet vermeye başladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/istanbulda-iki-iett-otobusu-carpisti-yaralilar-var-1110487997.html

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