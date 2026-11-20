https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/istanbulda-iki-iett-otobusu-carpisti-yaralilar-var-1110487997.html
İstanbul'da iki İETT otobüsü çarpıştı: Yaralılar var
İstanbul'da iki İETT otobüsü çarpıştı: Yaralılar var
Sputnik Türkiye
İstanbul Eyüpsultan'da iki İETT otobüsünün karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. 20.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-20T13:12+0300
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Eyüpsultan Silahtarağa Caddesi'nde seyir halinde olan bir İETT otobüsü önündeki başka bir İETT otobüsüne çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Eyüpsultan Devlet Hastanesi ve Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261114/turkiyede-bir-ilk--trafik-kazasinda-mahkeme-otomobili-silah-saydi-1110342776.html
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i̇ett, otobüs kazası
İstanbul'da iki İETT otobüsü çarpıştı: Yaralılar var
13:12 20.11.2026 (güncellendi: 13:57 20.11.2026)
İstanbul Eyüpsultan'da iki İETT otobüsünün karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Eyüpsultan Silahtarağa Caddesi'nde seyir halinde olan bir İETT otobüsü önündeki başka bir İETT otobüsüne çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Eyüpsultan Devlet Hastanesi ve Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.