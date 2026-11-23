https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/erzincanda-tarihi-kesif-ikisi-mumyali-18-mezar-bulundu-1110539638.html

Erzincan'da tarihi keşif: İkisi mumyalı 18 mezar bulundu

Erzincan'da tarihi keşif: İkisi mumyalı 18 mezar bulundu

Sputnik Türkiye

Erzincan'da Tarihi Erzincan Arkeopark Projesi kapsamında Kemah ilçesinde gerçekleştirilen kazı ve restorasyon çalışmalarında, ikisi mumyalı 18 mezar ortaya... 23.11.2026, Sputnik Türkiye

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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) ile Vakıflar Genel Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen proje çerçevesinde, kentin tarihi ve kültürel mirasının gün yüzüne çıkarılması için Kemah ilçesinde çalışmalar sürdürülüyor.Mengücekli hanedanının tarihine ışık tutması beklenen Behramşah Zaviyesi'ndeki kazılarda tespit edilen ikisi mumyalı 18 mezarın yanı sıra Sancaktar Türbesi ve Akıt Mezar çevresinde de farklı dönemlere ait tarihi bulgulara ulaşıldı.EBYÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Abdulkadir Gül, kazı çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, elde edilen bulguların Erzincan'ın geçmişinin daha kapsamlı şekilde aydınlatılmasına katkı sunacağını belirtti.Kemah Sultan Melik Türbesi ve çevresindeki restorasyon çalışmalarının devam ettiğini aktaran Gül, 2027 yılında Eski Erzincan bölgesindeki arkeolojik kazıların hızlandırılmasının planlandığını bildirdi.Üniversitenin projede yer almasından memnuniyet duyduğunu ifade eden Gül, akademik birikimin tarihi mirasın araştırılması, korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından önemli olduğunu vurguladı.Yılda 1.5 milyon ek turist hedefleniyorProjenin tamamlanmasıyla Erzincan'ın kültür turizmindeki yerinin güçlendirilmesinin amaçlandığını belirten Gül, "Mevcut turist sayısına ek olarak yılda yaklaşık 1.5 milyon ziyaretçinin Erzincan'a gelmesi öngörülüyor" ifadelerini kullandı.Matbah Hamamı yanındaki Eski İzzetpaşa Camisi alanında başlatılan proje kapsamında Eski Erzincan yerleşim alanının açık hava müzesine dönüştürülmesi, tarihi yapıların yeniden ayağa kaldırılması, tematik müzelerin kurulması ve kültürel gezi rotalarının oluşturulması hedefleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/misirda-binlerce-yillik-sir-aciga-cikti-altin-dillerle-tabuta-konumus-yuzlerce-kisinin-mezari-1110440499.html

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