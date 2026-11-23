https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/israilden-filistinli-gazetecilere-sistematik-baski-ifade-ozgurlugune-savas-1110534993.html
İsrail'den Filistinli gazetecilere sistematik baskı: İfade özgürlüğüne savaş
İsrail'den Filistinli gazetecilere sistematik baskı: İfade özgürlüğüne savaş
Sputnik Türkiye
İsrail, Filistinli gazetecilere yönelik sistematik baskı ve gözaltı politikasını sürdürüyor. 23.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-23T19:07+0300
2026-11-23T19:07+0300
2026-11-23T19:07+0300
i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi
vi̇deo
i̇srail
kızılhaç
gazeteciler
filistin
gazze şeridi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/17/1110535067_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a2e2ccc06c43a8602759494dccff6a08.jpg
Suçlama olmaksızın idari gözaltı, fiziksel müdahale ve çalışmaların engellenmesi gibi yöntemlerle gazeteciler hedef alınıyor. Cezaevlerinden gelen tanıklıklar, gazetecilerin suçlama veya yargılama olmaksızın tutulduğunu, avukat, Kızılhaç ve ziyaretçi haklarının engellendiğini, açlığa, kötü muameleye ve tıbbi yardımdan mahrum bırakılmaya maruz kaldığını gösteriyor. Şu anda 5'i kadın en az 38 Filistinli gazeteci, İsrail hapishanelerinde bu koşullar altında tutuluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/israil-meclisinde-muhalefet-kazandi-matan-kahana-meclis-baskani-secildi-1110412138.html
i̇srail
filistin
gazze şeridi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/17/1110535067_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_ab313d6b6e6e51939db98355a0a07f9d.jpg
İsrail'den Filistinli gazetecilere sistematik baskı: İfade özgürlüğüne savaş
Sputnik Türkiye
İsrail'den Filistinli gazetecilere sistematik baskı: İfade özgürlüğüne savaş
2026-11-23T19:07+0300
true
PT2M55S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
vi̇deo, i̇srail, kızılhaç, gazeteciler, filistin, gazze şeridi
vi̇deo, i̇srail, kızılhaç, gazeteciler, filistin, gazze şeridi
İsrail'den Filistinli gazetecilere sistematik baskı: İfade özgürlüğüne savaş
İsrail, Filistinli gazetecilere yönelik sistematik baskı ve gözaltı politikasını sürdürüyor.
Suçlama olmaksızın idari gözaltı, fiziksel müdahale ve çalışmaların engellenmesi gibi yöntemlerle gazeteciler hedef alınıyor. Cezaevlerinden gelen tanıklıklar, gazetecilerin suçlama veya yargılama olmaksızın tutulduğunu, avukat, Kızılhaç ve ziyaretçi haklarının engellendiğini, açlığa, kötü muameleye ve tıbbi yardımdan mahrum bırakılmaya maruz kaldığını gösteriyor.
Şu anda 5'i kadın en az 38 Filistinli gazeteci, İsrail hapishanelerinde bu koşullar altında tutuluyor.