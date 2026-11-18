https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/israil-meclisinde-muhalefet-kazandi-matan-kahana-meclis-baskani-secildi-1110412138.html

İsrail Meclisi’nde muhalefet kazandı: Matan Kahana Meclis Başkanı seçildi

İsrail Meclisi’nde muhalefet kazandı: Matan Kahana Meclis Başkanı seçildi

Sputnik Türkiye

İsrail’de Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet blokunun adayı Matan Kahana, Meclis Başkanlığı seçiminde Netanyahu koalisyonunun adayı Ofir Katz’ı geride... 18.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-18T01:49+0300

2026-11-18T01:49+0300

2026-11-18T01:49+0300

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likud (parti)

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İsrail Meclisi’nde yapılan başkanlık seçiminde muhalefet blokunun adayı Matan Kahana, iktidar koalisyonunun desteklediği Likud Partisi milletvekili Ofir Katz karşısında üstünlük sağladı. 120 sandalyeli Meclis’te yapılan oylamada Kahana 66, Katz ise 52 oy aldı. İki milletvekili oy kullanmadı.Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet blokunun 67 milletvekilinin talebi üzerine gerçekleştirilen oturumda, Arap partilerinin desteği de belirleyici oldu. 27 Ekim'de yapılan seçimlerde toplam 19 sandalye kazanan Arap partileri, muhalefetin ortak adayı Kahana'nın Meclis Başkanlığına seçilmesine destek verdi.Kahana'nın göreve gelmesiyle birlikte muhalefetin, Netanyahu hükümetinin çıkardığı tartışmalı yargı reformu başta olmak üzere çeşitli yasaların iptalini hedefleyen düzenlemeleri Meclis gündemine taşıması bekleniyor. Muhalefet blokunun söz konusu yasa tasarılarını yarından itibaren sunacağı bildirildi.Katz'tan Arap milletvekillerine tepki: 'Bana oy vermeyin'Likud Partisi Grup Başkanı Katz, sosyal medta hesabından yaptığı paylaşımda, srail vatandaşı Filistinlileri temsil eden milletvekillerine kendisine oy vermemeleri çağrısında bulundu:İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Liste ve Raam Partisi ise oylama öncesinde muhalefetin adayı Matan Kahana'ya destek vereceklerini duyurmuştu.Netanyahu'nun koalisyonu Meclis çoğunluğunu kaybetti27 Ekim'de gerçekleştirilen seçimlerin ardından İsrail Meclisi'ndeki sandalye dağılımı, hükümet kurma ve yasama süreçlerinde muhalefeti kritik bir konuma taşıdı.Seçim sonuçlarına göre, geçici Başbakan Benyamin Netanyahu liderliğindeki blok 53 sandalye elde etti. Yahudi muhalefet partileri 48, Arap partileri ise 19 milletvekiliyle Meclis'e girdi.İsrail'de hükümetin güvenoyu alabilmesi için 120 üyeli Meclis'te en az 61 milletvekilinin desteği gerekiyor. Yahudi ve Arap muhalefet partilerinin toplam 67 sandalyeye sahip olması, bu blokun Meclis'te çoğunluğu oluşturmasını sağlıyor.Bu sandalye dağılımı, muhalefete yalnızca Meclis Başkanlığı seçiminde değil, yasa tekliflerinin kabul edilmesi ve Netanyahu hükümetinin politikalarına karşı parlamentoda adım atılması konusunda da önemli bir hareket alanı sağlıyor.

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