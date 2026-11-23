https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/ilk-3-saat-ucretsiz-kuralina-uymayan-alisveris-merkezlerine-ceza-yagdi-sakin-odemeyin-uyarisi-1110529002.html

'İlk 3 saat ücretsiz' kuralına uymayan alışveriş, merkezlerine ceza yağdı: Sakın ödemeyin uyarısı

'İlk 3 saat ücretsiz' kuralına uymayan alışveriş, merkezlerine ceza yağdı: Sakın ödemeyin uyarısı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da otoparklarda 'ilk 3 saat ücretsiz' kuralına uymayan alışveriş, iş ve ticaret merkezlerine ceza kesildi. 23.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-23T12:01+0300

2026-11-23T12:01+0300

2026-11-23T12:08+0300

türki̇ye

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

ukome

otopark

otopark ücreti

ilk 3 saat ücretsiz kuralı

ücretsiz otopark

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/17/1110529281_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_78657204c48f64a34818f277580e2471.jpg

İstanbul'da otoparklarda "İlk 3 saat ücretsiz" kuralına uymayan 50 alışveriş, iş ve ticaret merkezine toplam 2 milyon 426 bin 775 lira ceza kesildi. Yetkililer bu uygulamaya aykırı davranan işletmelerin İBB Çözüm Merkezine şikayette edilmesini istedi. Karara rağmen kurala uymuyorlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, İBB Zabıta Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) yürürlükteki kararı doğrultusunda İstanbul genelindeki alışveriş, iş ve ticaret merkezi otoparklarındaki denetimlerini sürdürüyor.2 milyon 426 bin lira ceza kesildiİBB ekipleri yaptıkları denetimlerde, bu merkezlerin otoparklarında ilk üç saatlik (0-3 saat) kullanımın ücretsiz olması gerekirken 50 alışveriş, iş ve ticaret merkezinin bu kurala uymadığını tespit etti. Denetimlerde son bir hafta içinde kurala uymayan ve İstanbulluları mağdur eden işletmelere yönelik 655 adet idari yaptırım tutanağı düzenlendi.Bu kapsamda toplam 2 milyon 426 bin 775 lira tutarında cezai işlem uygulandı.İBB, kurala aykırı uygulama yapan işletmecilere ve yönetimlere, UKOME kararına uygun davranmaları gerektiğini bildiren resmi yazılar gönderdi.Yürütülen bilgilendirme ve denetim çalışmaları sonucunda 14 alışveriş ve ticaret merkezi, ilk üç saatlik otopark kullanımının ücretsiz olduğunu gösteren tarife listelerini otopark girişlerine ve ödeme noktalarına asarak uygulamalarını mevzuata uygun hale getirdi.Kurala uymayanı şikayet edinİstanbul'da alışveriş ve ticaret merkezi otoparklarında ilk üç saat ücretsiz uygulamasına aykırı bir durumla karşılaşan İstanbullular, İBB Çözüm Merkezine şikayette bulunabiliyor. Bu kurala aykırı şekilde ücret talep eden işletmeler hakkında İBB Zabıta ekipleri tespit tutanağı düzenliyor.Tutanaklar, idari para cezası kararı alınmak üzere İBB Encümen Müdürlüğüne bildiriliyor. 2026 yılı itibarıyla araç başına 3 bin 705 lira idari para cezası uygulanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/istanbulda-arac-cekme-ve-yediemin-otopark-ucretlerine-zam-yapildi-1107343762.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), ukome, otopark, otopark ücreti, ilk 3 saat ücretsiz kuralı, ücretsiz otopark