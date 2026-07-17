https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/istanbulda-arac-cekme-ve-yediemin-otopark-ucretlerine-zam-yapildi-1107343762.html

İstanbul'da araç çekme ve yediemin otopark ücretlerine zam yapıldı

İstanbul'da araç çekme ve yediemin otopark ücretlerine zam yapıldı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine zam yapıldı. Araç çekme ücreti 2 bin 500 liraya yükseldi. 17.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-17T16:49+0300

2026-07-17T16:49+0300

2026-07-17T16:49+0300

ekonomi̇

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

yediemin otoparkı

araç çekme

zam

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde araç çekme ücretlerine ve yediemin otoparklarına zam yapılması kararı çıktı. Buna göre yediemin otoparklarına araç çekme ücreti yüzde 38,90 zamla 1800 liradan 2 bin 500 liraya yükseltildi. Otoparkların günlük ücret tarifesinin motosikletlerde yüzde 30 zamla 100 liradan 130 liraya, otomobillerde yüzde 25 zamla 200 liradan 250 liraya çıkarıldı. Araç çekme ücreti yüzde 38.9 zamlandı İBB Meclisi temmuz ayı toplantılarının üçüncü oturumunda "Yediemin Otopark ve Çekici Ücret Tarifesi" başlıklı madde görüşüldü.Bu kapsamda, yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 25 ila 42,86 zam yapılması teklif edildi.Buna göre, araç çekme ücretinin yüzde 38,90 zamla 1800 liradan 2 bin 500 liraya, 5 kilometreye kadar özel taşıma ücretinin 1800 liradan 2 bin 500 liraya, ilave kilometre ücretinin ise yüzde 42,86 zamla 70 liradan 100 liraya yükseltilmesi istendi.Yediemin otoparklarının günlük ücret tarifesinin motorlu bisikletlerde yüzde 40 zamla 50 liradan 70 liraya, motosikletlerde yüzde 30 zamla 100 liradan 130 liraya, otomobillerde yüzde 25 zamla 200 liradan 250 liraya çıkarılması istendi.Ayrıca, kamyonet, arazi taşıtı ve minibüslerde yüzde 30,43 zamla 230 liradan 300 liraya, kamyon ve otobüslerde yüzde 28,57 zamla 350 liradan 450 liraya, iş makinelerinde ise yüzde 33,33 zamla 450 liradan 600 liraya çıkarılması talep edildi. Mecliste yapılan oylamada, "Yediemin Otopark ve Çekici Ücret Tarifesi" kabul edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/tiryakilere-kotu-haber-caya-zam-geldi-1107045294.html

yediemin otoparkı

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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), yediemin otoparkı, araç çekme, zam