https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/ibrahim-tatlises-de-harekete-gecti-yapilan-hukuksuzluk-diyerek-dava-acti-1110528715.html

İbrahim Tatlıses de harekete geçti: 'Yapılan hukuksuzluk' diyerek dava açtı

İbrahim Tatlıses de harekete geçti: 'Yapılan hukuksuzluk' diyerek dava açtı

Sputnik Türkiye

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, dijital telif hakları için dava açtı. 23.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-23T11:40+0300

2026-11-23T11:40+0300

2026-11-23T11:40+0300

yaşam

i̇brahim tatlıses

telif hakkı

telif hakkı davası

dijital platform

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Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, eserlerinin dijital kanallarda izinsiz yayımlandığını belirterek dava açtı. Tatlıses, sinema salonlarını kapsayan eserlerin dijital platformlarda rızası dışında yayınladığını, bu uygulamanın ise aykırı ve hukuksuz olduğunu belirtti. Tatlıses yayınların durdurulmasını talep etti. Yayınların durdurulmasını istediEserlerinin dijital platformlarda izinsiz kullanılması üzerine harekete geçen Tatlıses, Sabah'ın haberine göre, İstanbul Fikri Sınai Hukuk Mahkemesi'ne sunduğu dilekçesinde, icracı sanatçılara 2001 yılında tanınan kanun ve hakların filmlerinin çekildiği yıllarda mevcut olmadığı, doğmamış bu hakların şirkete ve üçüncü kişilere devredilmesinin mümkün olmadığı, haklarını devredeceği anlamı taşımadığını ifade etti.Tatlıses sinema salonlarını kapsayan eserlerin dijital platformlarda rızası dışında yayınladığını, bu uygulamanın ise aykırı ve hukuksuz olduğunu da dilekçesinde dile getirdi. Tatlıses, mahkemeden şirketlerin yaptığı hukuka aykırılığın ve gerçek hak sahibinin tespitini isteyerek, eserlerinin izinsiz yayınlanmasının durdurulmasını talep etti. İbrahim Tatlıses elde ettiği kar kapsamında 10 bin TL alacak davası açtı. Dava mahkeme tarafından kabul edildi. Duruşma ilerleyen günlerde görülecek.

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i̇brahim tatlıses, telif hakkı, telif hakkı davası, dijital platform