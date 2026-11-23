https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/ibrahim-tatlises-de-harekete-gecti-yapilan-hukuksuzluk-diyerek-dava-acti-1110528715.html
İbrahim Tatlıses de harekete geçti: 'Yapılan hukuksuzluk' diyerek dava açtı
İbrahim Tatlıses de harekete geçti: 'Yapılan hukuksuzluk' diyerek dava açtı
Sputnik Türkiye
Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, dijital telif hakları için dava açtı. 23.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-23T11:40+0300
2026-11-23T11:40+0300
2026-11-23T11:40+0300
yaşam
i̇brahim tatlıses
telif hakkı
telif hakkı davası
dijital platform
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/06/1d/1058094311_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_7f6d25e4816bd7cd6b213a45c4f3c4ec.jpg
Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, eserlerinin dijital kanallarda izinsiz yayımlandığını belirterek dava açtı. Tatlıses, sinema salonlarını kapsayan eserlerin dijital platformlarda rızası dışında yayınladığını, bu uygulamanın ise aykırı ve hukuksuz olduğunu belirtti. Tatlıses yayınların durdurulmasını talep etti. Yayınların durdurulmasını istediEserlerinin dijital platformlarda izinsiz kullanılması üzerine harekete geçen Tatlıses, Sabah'ın haberine göre, İstanbul Fikri Sınai Hukuk Mahkemesi'ne sunduğu dilekçesinde, icracı sanatçılara 2001 yılında tanınan kanun ve hakların filmlerinin çekildiği yıllarda mevcut olmadığı, doğmamış bu hakların şirkete ve üçüncü kişilere devredilmesinin mümkün olmadığı, haklarını devredeceği anlamı taşımadığını ifade etti.Tatlıses sinema salonlarını kapsayan eserlerin dijital platformlarda rızası dışında yayınladığını, bu uygulamanın ise aykırı ve hukuksuz olduğunu da dilekçesinde dile getirdi. Tatlıses, mahkemeden şirketlerin yaptığı hukuka aykırılığın ve gerçek hak sahibinin tespitini isteyerek, eserlerinin izinsiz yayınlanmasının durdurulmasını talep etti. İbrahim Tatlıses elde ettiği kar kapsamında 10 bin TL alacak davası açtı. Dava mahkeme tarafından kabul edildi. Duruşma ilerleyen günlerde görülecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261031/kadir-inanirdan-ferdi-tayfura-unlulerin-miras-savaslari-1109859285.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/06/1d/1058094311_80:0:1147:800_1920x0_80_0_0_d9e17af6ee05c0aa06d3735ee44642f2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇brahim tatlıses, telif hakkı, telif hakkı davası, dijital platform
i̇brahim tatlıses, telif hakkı, telif hakkı davası, dijital platform
İbrahim Tatlıses de harekete geçti: 'Yapılan hukuksuzluk' diyerek dava açtı
Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, dijital telif hakları için dava açtı.
Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, eserlerinin dijital kanallarda izinsiz yayımlandığını belirterek dava açtı. Tatlıses, sinema salonlarını kapsayan eserlerin dijital platformlarda rızası dışında yayınladığını, bu uygulamanın ise aykırı ve hukuksuz olduğunu belirtti. Tatlıses yayınların durdurulmasını talep etti.
Yayınların durdurulmasını istedi
Eserlerinin dijital platformlarda izinsiz kullanılması üzerine harekete geçen Tatlıses, Sabah'ın haberine göre, İstanbul Fikri Sınai Hukuk Mahkemesi'ne sunduğu dilekçesinde, icracı sanatçılara 2001 yılında tanınan kanun ve hakların filmlerinin çekildiği yıllarda mevcut olmadığı, doğmamış bu hakların şirkete ve üçüncü kişilere devredilmesinin mümkün olmadığı, haklarını devredeceği anlamı taşımadığını ifade etti.
Tatlıses sinema salonlarını kapsayan eserlerin dijital platformlarda rızası dışında yayınladığını, bu uygulamanın ise aykırı ve hukuksuz olduğunu da dilekçesinde dile getirdi. Tatlıses, mahkemeden şirketlerin yaptığı hukuka aykırılığın ve gerçek hak sahibinin tespitini isteyerek, eserlerinin izinsiz yayınlanmasının durdurulmasını talep etti. İbrahim Tatlıses elde ettiği kar kapsamında 10 bin TL alacak davası açtı. Dava mahkeme tarafından kabul edildi. Duruşma ilerleyen günlerde görülecek.