https://anlatilaninotesi.com.tr/20261031/kadir-inanirdan-ferdi-tayfura-unlulerin-miras-savaslari-1109859285.html

Kadir İnanır’dan Ferdi Tayfur’a: Şöhretin ardından miras savaşlarına

Kadir İnanır’dan Ferdi Tayfur’a: Şöhretin ardından miras savaşlarına

Sputnik Türkiye

Ünlü isimlerin bazılarının ölümlerinin ardından yakınları arasında yaşanan 'miras kavgaları' gündemden hiç düşmüyor. Son olarak Kadir İnanır'ın mirası en çok... 31.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-31T15:50+0300

2026-10-31T15:50+0300

2026-10-31T16:30+0300

yaşam

kayahan

kadir i̇nanır

ferdi tayfur

i̇brahim tatlıses

i̇lhan i̇rem

miras

miras kavgası

miras davası

cüneyt arkın

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Türk sinemasının efsane ismi Kadir İnanır'ın ölümünün ardından tüm mal varlığını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bırakması tartışmaların fişeğini ateşledi. Aile fertleri adına konuştuğunu söyleyen yeğeni Levent İnanır'ın açıklamaları kamuoyunda gündem olurken aslında ünlü isimlerin miras tartışmaları sık sık gündem oldu. Kayahan'dan Ferdi Tayfur'a İlhan İrem'den Cüneyt Arkın'a kadar birçok ünlünün mirası mahkeme salonlarına taşındı. Öte yandan henüz hayattayken miras kavgalarının arasında kalan ünlü isimler de varOnlarca ev, arsa ve şarkıların telif hakkı ne olacak?Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025'de hayatını kaybetti ama geride aile fertleri arasında belki de yıllarca sürecek miras kavgaları bıraktı. Tayfur'un ölümünün ardından açıklanan mirasında 87 daire, çeşitli arsalar, binden fazla şarkının telif hakkı yer alıyor. Ünlü isim mal varlığının bir kısmını da hayır kurumlarına bağışladı. Ama bu noktada kızı Tuğçe Tayfur ve oğlu Timur Turanbayburt'u mirasından men ettiği ortaya çıktı. Bunun üzerine iki kardeş, vasiyetin iptali ve saklı paylarını alabilmek için dava açtı. Dava sürerken de tarafların birbirlerine karşılıklı suçlamaları gündem oldu. Kızı ve eşi karşı karşıya geldi, gerginlikler 11 yıl sürdüTürk müziğinin usta ismi Kayahan'ın 2015'teki ölümünün ardından kızı Beste Açar ve eşi İpek Açar arasındaki miras ve telif davaları yıllardır sürüyor. Karşılıklı suçlamalar devam ederken, kızı Beste Açar, 2015 yılında babasının imzasının taklit edildiğini iddia ederek hukuki girişimlerde bulunmuştu. Açar, Kayahan'ın eserlerine ait telif haklarının usulsüz şekilde devredildiğini iddia ederken üvey annesini suçlamıştı. 11 yıl süren tartışmaların ardından geçtiğimiz aylarda ünlü ismin 20 yıllık avukatı bir açıklama yaparak taraflar arasında geçmişte bir miras paylaşım sözleşmesi imzalandığını belirterek, sanatçının mal varlığının bu sözleşme kapsamında paylaştırıldığını açıklamıştı. Eşi ve ailesi davalık oldu Şarkıcı İlhan İrem'in 2022'deki ölümünün ardından yaşanan miras krizi hala sürüyor. Ünlü ismin hazırladığı vasiyet ile tüm mirasını eşi Hansu İrem'e bıraktığı açıklanmıştı. Ama sanatçının yeğeni vasiyetnamenin 'e-mail' yoluyla hazırlandığı için geçersiz olduğunu öne sürüp iptali için mahkemeye başvurdu. Dosya hala sürüyor. Mirasını iki oğlu ve eşine bıraktı, kızı dava açtıÜnlü oyuncu Cüneyt Arkın'ın mirası da yine dava konusu oldu. Ünlü ismin ölümünden sonra mirasını iki oğlu ve eşine bırakması üzerine ilk eşinden olan kızı Filiz Cüreklibatır, kardeşlerine mal kaçırma davası açtı. Dava hala sürüyor. Mahkeme vasiyeti kabul ettiTürkiye'de Türkiye'de Huysuz Virjin karakteriyle tanınan ve 2020 yılında hayatını kaybeden Seyfi Dursunoğlu'nun, tüm mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bırakmasına itiraz eden iki yeğeni mirasta hak sahibi olduklarını iddia ederek vasiyetin iptali için dava açtı. Mahkeme ise iki yeğenin davasını reddetti. Ölmeden mirasını açıkladı: Devlete bıraktım İbrahim Tatlıses ise hayattayken miras kavgalarının odağındaki isim oldu. Çocukları arasındaki gerginliklerden sonra Nisan ayında 'tüm mirasımı devlete bıraktım' dedi. Çocuklarına bir kuruş bile bırakmadığını söyledi. İstanbul, İzmir, Bodrum, Kuşadası ve Şanlıurfa'dan onlarca gayrimenkule sahip olan Tatlıses'in bu açıklamaları çocuklarının tepkisi çekmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/kadir-inanirin-mirasini-kime-biraktigini-avukati-acikladi-unlu-ismin-son-istegi-de-ortaya-cikti--1108906302.html

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kayahan, kadir i̇nanır, ferdi tayfur, i̇brahim tatlıses, i̇lhan i̇rem, miras, miras kavgası, miras davası, cüneyt arkın