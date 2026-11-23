Hava şartları iptal getirdi: BUDO'nun 12 seferi yapılmayacak
© AA / İlhan AtabeyBUDO, Bursa Deniz Otobüsleri
© AA / İlhan Atabey
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Hava şartları nedeniyle BUDO'nun bugünkü 12 seferi olumsuz yapılmayacak.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugünkü 12 seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre,
23 Kasım'daki saat 07.00, 09.30, 16.00, 19.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş),
saat 08.00, 11.30, 16.30, 19.30 İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya),
saat 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas),
saat 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş),
saat 11.30 İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas),
saat 13.00 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.