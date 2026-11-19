https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/misirda-binlerce-yillik-sir-aciga-cikti-altin-dillerle-tabuta-konumus-yuzlerce-kisinin-mezari-1110440499.html

Mısır'da binlerce yıllık sır açığa çıktı: Altın dillerle tabuta konumuş yüzlerce kişinin mezarı bulundu

Mısır'da binlerce yıllık sır açığa çıktı: Altın dillerle tabuta konumuş yüzlerce kişinin mezarı bulundu

Sputnik Türkiye

Mısır'da arkeologlar, yüzlerce tabut ve altın eserle dolu antik bir mezarlık keşfetti. Menufiye vilayetindeki kazılarda altın diller, muskalar, heykelcikler ve... 19.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-19T07:01+0300

2026-11-19T07:01+0300

2026-11-19T07:01+0300

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Mısır'da yürütülen arkeolojik kazılarda, yüzlerce tabutun ve nadir altın eserlerin bulunduğu geniş bir antik mezarlık ortaya çıkarıldı. Ülkenin kuzeyindeki Menufiye vilayetinde gerçekleştirilen keşif, Antik Mısır'ın farklı dönemlerine ait defin geleneklerini aydınlatabilecek önemli bulgular içeriyor.Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı, 18 Kasım Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Eski Eserler Yüksek Konseyi'ne bağlı arkeoloji ekibinin Ebu Bellu (Kom Abu Billo) arkeolojik alanında çok sayıda mezar ve tabutun bulunduğu geniş bir nekropol keşfettiğini duyurdu.Kazılarda yüzlerce taş ve seramik tabutun yanı sıra altından yapılmış dil figürleri, mücevherler, muskalar, mezar heykelcikleri ve insan kalıntıları bulundu. Arkeologlar, mezarlığın farklı tarihsel dönemlerde kullanıldığını belirledi.Yüzlerce tabutun bulunduğu mezarlığın sırrı araştırılıyorArkeolojik incelemelerde mezarlığın dikkat çekici mimari özellikleri ortaya çıkarıldı. Alanda taş ve seramik tabutlar, ahşap tabut kalıntıları, kerpiçten inşa edilmiş kubbeli mezarlar ve iç bölümleri kireç taşıyla kaplanmış mezar yapıları tespit edildi.Mısır Eski Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Hişam el-Leysi, keşfin aynı alanda bulunan çok sayıdaki mezar ve tabut açısından dikkat çekici olduğunu belirtti.Leysi, ilk incelemelerin mezarlığın orta gelir grubuna mensup kişilerin defnedildiği bir alan olabileceğine işaret ettiğini aktardı. Bu değerlendirme, keşfin yalnızca dönemin seçkin kesimlerine değil, daha geniş toplumsal grupların ölüm ve defin geleneklerine de ışık tutabileceğini gösteriyor.Mezarların içinden altın diller çıktıKazı çalışmalarının en dikkat çekici buluntuları arasında altından yapılmış dil figürleri yer aldı. Arkeologlar ayrıca altın küpeler, kolye uçları, altın levhalar ve çeşitli süs eşyaları ortaya çıkardı.Mezarlarda skarabe adı verilen böcek biçimli tılsımlar, muskalar, koruyucu göz sembolleri ve uşabti heykelcikleri de bulundu. Bazı mezar heykelciklerinin üzerinde hiyeroglif yazılar tespit edildi.Antik Mısır'da altın dil figürlerinin, ölen kişinin ölümden sonraki yaşamda konuşabilmesi ve tanrılarla iletişim kurabilmesi inancıyla ilişkili olduğu düşünülüyor. Bu tür nesneler özellikle Ptolemaios ve Roma dönemlerine ait gömülerde biliniyor.Antik Mısır'ın farklı dönemleri aynı mezarlıktaKazı çalışmalarından sorumlu Muhammed Abdülbedii, mezarlığın birden fazla tarihsel döneme ait gömüler barındırdığını bildirdi.İlk değerlendirmelere göre mezarlar, Antik Mısır'ın Geç Dönemi'nin sonlarından Ptolemaios Krallığı dönemine ve Roma egemenliğinin ilk yıllarına uzanan bir zaman dilimine tarihleniyor.Bu durum, söz konusu alanın uzun süre boyunca mezarlık olarak kullanılmış olabileceğine işaret ediyor. Farklı dönemlere ait mezarların aynı bölgede bulunması, defin geleneklerinin zaman içerisinde nasıl değiştiğinin araştırılması açısından önem taşıyor.Mumyalama malzemeleri ve tanrı figürleri bulunduMezarlıkta yapılan incelemelerde mumyalama işlemlerinde kullanılan malzemeler ve reçine kalıntıları da tespit edildi. Bu buluntuların, ölülerin defnedilmeden önce nasıl hazırlandığına ilişkin yeni bilgiler sağlayabileceği değerlendiriliyor.Arkeologlar ayrıca adak sunakları, kireç taşından heykel başları, seramik figürler ve dini semboller ortaya çıkardı. Buluntular arasında eski Mısır inanç dünyasıyla bağlantılı çeşitli tanrı tasvirleri de bulunuyor.Uzmanlar, mezarların mimari yapısıyla içlerinden çıkarılan eşyaların birlikte incelenmesinin, dönemin toplumsal yaşamı, dini inançları ve cenaze ritüellerinin anlaşılmasına katkı sağlayacağını değerlendiriyor.Mısır'da kazılar sürüyor: Yeni buluntular bekleniyorMısır Turizm ve Eski Eserler Bakanı Şerif Fethi, keşfin Antik Mısır medeniyeti ve dönemin defin gelenekleri hakkında önemli bilgiler sunacağını belirtti.Fethi, Ebu Bellu arkeolojik alanındaki kazı ve belgeleme çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.Arkeologlar, kum ve toprak tabakalarının altında henüz tamamen ortaya çıkarılmamış mezar yapılarının bulunduğuna dikkat çekiyor. Devam eden çalışmaların, mezarlığın gerçek büyüklüğünü ve hangi dönemlerde ne ölçüde kullanıldığını daha ayrıntılı biçimde ortaya koyması bekleniyor.

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