Çocukluğumdan beri tek bir hayalim vardı. Profesyonel futbolcu olmak. Futbol benim için hiçbir zaman sadece bir spor olmadı. Tutkum, mutluluğum ve hayatım oldu. Bu hayali gerçekleştirmek için elimden gelen her şeyi verdim ve bu şansı yakaladığım için sonsuza dek minnettar olacağım. Ancak bazen hayat, sizi kalbinizin hazır olmadığı kararlar almaya zorlar. Yıllarca sağlık sorunlarıyla mücadele ettikten sonra şimdilik profesyonel futboldan uzaklaşmak gibi zor bir karar verdim. Kalbim hala oynamak istiyor ama bedenim bana şu anda başka bir şeye ihtiyacı olduğunu söylüyor. Hayatınız boyunca sevdiğiniz bir şeyden uzaklaşmak acı verici. Ama şu anda sağlığım her şeyden önce gelmeli. Geleceğin ne getireceğini bilmiyorum ama içten içe bir gün sahalara dönebileceğimi umut ediyorum. Bu zor dönemde bana sevgi, destek ve anlayış gösteren NEC Nijmegen'e teşekkür etmek istiyorum. Rüya bir süreliğine askıya alınmış olabilir ama sevgi asla kaybolmayacak. Bu umduğum bir veda değil ve umarım bir veda da değildir.