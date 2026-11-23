https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/emre-mor-futbola-ara-verdigini-acikladi-1110541130.html
Emre Mor futbola ara verdiğini açıkladı
Emre Mor futbola ara verdiğini açıkladı
Sputnik Türkiye
Milli futbolcu Emre Mor, sağlık sorunları nedeniyle profesyonel futbol kariyerine ara verdi. 23.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-23T23:14+0300
2026-11-23T23:14+0300
2026-11-23T23:14+0300
spor
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avrupa futbol şampiyonası
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Hollanda ekibi NEC Nijmegen'de forma giyen Emre Mor, sağlık sorunları nedeniyle profesyonel futbol kariyerine ara verdiğini açıkladı.29 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:Emre Mor kimdir?Emre Mor, 24 Temmuz 1997 tarihinde Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da dünyaya geldi. Türk millî futbolcu, kariyerinde Borussia Dortmund, Celta Vigo, Galatasaray ve Fenerbahçe gibi takımlarda forma giydi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/unai-emery-galatasaray-turkiyenin-en-iyi-takimi-1110539113.html
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emre mor, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, avrupa futbol şampiyonası, maç
emre mor, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, avrupa futbol şampiyonası, maç
Emre Mor futbola ara verdiğini açıkladı
Milli futbolcu Emre Mor, sağlık sorunları nedeniyle profesyonel futbol kariyerine ara verdi.
Hollanda ekibi NEC Nijmegen'de forma giyen Emre Mor, sağlık sorunları nedeniyle profesyonel futbol kariyerine ara verdiğini açıkladı.
29 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
Çocukluğumdan beri tek bir hayalim vardı. Profesyonel futbolcu olmak. Futbol benim için hiçbir zaman sadece bir spor olmadı. Tutkum, mutluluğum ve hayatım oldu. Bu hayali gerçekleştirmek için elimden gelen her şeyi verdim ve bu şansı yakaladığım için sonsuza dek minnettar olacağım. Ancak bazen hayat, sizi kalbinizin hazır olmadığı kararlar almaya zorlar. Yıllarca sağlık sorunlarıyla mücadele ettikten sonra şimdilik profesyonel futboldan uzaklaşmak gibi zor bir karar verdim. Kalbim hala oynamak istiyor ama bedenim bana şu anda başka bir şeye ihtiyacı olduğunu söylüyor. Hayatınız boyunca sevdiğiniz bir şeyden uzaklaşmak acı verici. Ama şu anda sağlığım her şeyden önce gelmeli. Geleceğin ne getireceğini bilmiyorum ama içten içe bir gün sahalara dönebileceğimi umut ediyorum. Bu zor dönemde bana sevgi, destek ve anlayış gösteren NEC Nijmegen'e teşekkür etmek istiyorum. Rüya bir süreliğine askıya alınmış olabilir ama sevgi asla kaybolmayacak. Bu umduğum bir veda değil ve umarım bir veda da değildir.
Emre Mor, 24 Temmuz 1997 tarihinde Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da dünyaya geldi. Türk millî futbolcu, kariyerinde Borussia Dortmund, Celta Vigo, Galatasaray ve Fenerbahçe gibi takımlarda forma giydi.