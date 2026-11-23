https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/ege-denizinde-42-buyuklugunde-deprem-1110523464.html
Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Ege Denizi'nde gece saatlerinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 02.42'de kaydedilen depremin... 23.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-23T06:52+0300
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Ege Denizi'nde gece saatlerinde meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki deprem, bölgede sismik hareketliliği yeniden gündeme getirdi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sarsıntıya ilişkin ilk teknik verileri paylaştı.AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, deprem 23 Kasım Pazartesi günü saat 02.42'de kaydedildi. Merkez üssü Ege Denizi olarak açıklanan sarsıntının, Muğla'nın Bodrum ilçesine 66,74 kilometre mesafede meydana geldiği belirtildi.Ege Denizi'ndeki depremin derinliği açıklandıAFAD verilerine göre, 4,2 büyüklüğündeki depremin derinliği 9,43 kilometre olarak ölçüldü.Yerin görece sığ bir noktasında meydana gelen depremler, büyüklüklerinin yanı sıra merkez üssüne uzaklık ve yerel zemin koşullarına bağlı olarak çevrede hissedilebiliyor.Bodrum'a 66 kilometre uzaklıkta meydana geldiDepremin merkez üssünün Bodrum'a yaklaşık 67 kilometre uzaklıkta olması, sarsıntının Ege kıyılarına yakınlığını ortaya koydu.Ege Denizi, aktif fay sistemlerinin bulunduğu ve tektonik hareketliliğin görüldüğü bölgeler arasında yer alıyor. Uzmanlar, tek bir depremin daha büyük bir sarsıntının habercisi olarak değerlendirilmesi için yeterli veri bulunmadığına dikkat çekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/istanbul-dahil-23-ile-sari-kod-firtina-80-kilometreyle-geliyor-1110523074.html
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afad, deprem, ege denizi, bodrum
afad, deprem, ege denizi, bodrum
Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
06:52 23.11.2026 (güncellendi: 06:55 23.11.2026)
Ege Denizi'nde gece saatlerinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 02.42'de kaydedilen depremin Muğla'nın Bodrum ilçesine 66,74 kilometre uzaklıkta gerçekleştiğini açıkladı. Sarsıntının derinliği de belli oldu.
Ege Denizi'nde gece saatlerinde meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki deprem, bölgede sismik hareketliliği yeniden gündeme getirdi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sarsıntıya ilişkin ilk teknik verileri paylaştı.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, deprem 23 Kasım Pazartesi günü saat 02.42'de
kaydedildi. Merkez üssü Ege Denizi
olarak açıklanan sarsıntının, Muğla'nın Bodrum ilçesine 66,74 kilometre
mesafede meydana geldiği belirtildi.
Ege Denizi'ndeki depremin derinliği açıklandı
AFAD verilerine göre, 4,2 büyüklüğündeki depremin derinliği 9,43 kilometre olarak ölçüldü.
Yerin görece sığ bir noktasında meydana gelen depremler, büyüklüklerinin yanı sıra merkez üssüne uzaklık ve yerel zemin koşullarına bağlı olarak çevrede hissedilebiliyor.
Bodrum'a 66 kilometre uzaklıkta meydana geldi
Depremin merkez üssünün Bodrum'a yaklaşık 67 kilometre uzaklıkta olması, sarsıntının Ege kıyılarına yakınlığını ortaya koydu.
Ege Denizi, aktif fay sistemlerinin bulunduğu ve tektonik hareketliliğin görüldüğü bölgeler arasında yer alıyor. Uzmanlar, tek bir depremin daha büyük bir sarsıntının habercisi olarak değerlendirilmesi için yeterli veri bulunmadığına dikkat çekiyor.
AFAD'ın açıkladığı deprem bilgileri
Deprem bilgisi
AFAD verisi
Merkez üssü
Ege Denizi
Büyüklük
4,2
Tarih
23 Kasım 2026
Saat
02.42
Derinlik
9,43 kilometre
Bodrum'a uzaklık
66,74 kilometre