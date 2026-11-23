https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/ege-denizinde-42-buyuklugunde-deprem-1110523464.html

Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

Ege Denizi'nde gece saatlerinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 02.42'de kaydedilen depremin... 23.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-23T06:52+0300

2026-11-23T06:52+0300

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Ege Denizi'nde gece saatlerinde meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki deprem, bölgede sismik hareketliliği yeniden gündeme getirdi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sarsıntıya ilişkin ilk teknik verileri paylaştı.AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, deprem 23 Kasım Pazartesi günü saat 02.42'de kaydedildi. Merkez üssü Ege Denizi olarak açıklanan sarsıntının, Muğla'nın Bodrum ilçesine 66,74 kilometre mesafede meydana geldiği belirtildi.Ege Denizi'ndeki depremin derinliği açıklandıAFAD verilerine göre, 4,2 büyüklüğündeki depremin derinliği 9,43 kilometre olarak ölçüldü.Yerin görece sığ bir noktasında meydana gelen depremler, büyüklüklerinin yanı sıra merkez üssüne uzaklık ve yerel zemin koşullarına bağlı olarak çevrede hissedilebiliyor.Bodrum'a 66 kilometre uzaklıkta meydana geldiDepremin merkez üssünün Bodrum'a yaklaşık 67 kilometre uzaklıkta olması, sarsıntının Ege kıyılarına yakınlığını ortaya koydu.Ege Denizi, aktif fay sistemlerinin bulunduğu ve tektonik hareketliliğin görüldüğü bölgeler arasında yer alıyor. Uzmanlar, tek bir depremin daha büyük bir sarsıntının habercisi olarak değerlendirilmesi için yeterli veri bulunmadığına dikkat çekiyor.

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