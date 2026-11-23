https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/bertug-yildirim-mac-sonrasi-aslan-itirafinda-bulundu-ben-jandarmalarla-konustum-1110541434.html
Bertuğ Yıldırım maç sonrası aslan itirafında bulundu: 'Ben jandarmalarla konuştum'
Bertuğ Yıldırım maç sonrası aslan itirafında bulundu: 'Ben jandarmalarla konuştum'
Sputnik Türkiye
Başakşehir'in yıldız futbolcusu Bertuğ Yıldırım, evinin çevresinde görülen aslanla ilgili jandarmayla görüştüğünü ve görüntülerin evlerinin güvenlik kamerasına... 23.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-23T23:45+0300
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i̇stanbul
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İstanbul Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında konuk ettiği Arca Çorum FK'yi 4-2 mağlup etti. Mücadeleye sonradan dahil olan Bertuğ Yıldırım, attığı 3 golle hat-trick yaparak galibiyetin mimarı oldu.Karşılaşmanın ardından konuşan Yıldırım, kariyerinde ilk kez hat-trick yaptığını belirterek, bu sezon gol katkısı yapamadığı için üzerinde baskı hissettiğini ve attığı 3 golle bu baskıyı üzerinden attığını söyledi.'O video da bizim evin kamera kaydı'Sarıyer'de görülen aslanı kendisinin ihbar ettiğini de itiraf eden Yıldırım, şöyle konuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/sariyerde-aslan-goruldugune-yonelik-iddiayla-ilgili-istanbul-valiliginden-yeni-aciklama-bulguya-1110540494.html
türki̇ye
i̇stanbul
başakşehir
sarıyer
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i̇stanbul başakşehir, aslan, i̇stanbul, başakşehir, sarıyer, sarıyer belediyesi
i̇stanbul başakşehir, aslan, i̇stanbul, başakşehir, sarıyer, sarıyer belediyesi
Bertuğ Yıldırım maç sonrası aslan itirafında bulundu: 'Ben jandarmalarla konuştum'
Başakşehir'in yıldız futbolcusu Bertuğ Yıldırım, evinin çevresinde görülen aslanla ilgili jandarmayla görüştüğünü ve görüntülerin evlerinin güvenlik kamerasına ait olduğunu söyledi.
İstanbul Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında konuk ettiği Arca Çorum FK'yi 4-2 mağlup etti.
Mücadeleye sonradan dahil olan Bertuğ Yıldırım, attığı 3 golle hat-trick yaparak galibiyetin mimarı oldu.
Karşılaşmanın ardından konuşan Yıldırım, kariyerinde ilk kez hat-trick yaptığını belirterek, bu sezon gol katkısı yapamadığı için üzerinde baskı hissettiğini ve attığı 3 golle bu baskıyı üzerinden attığını söyledi.
'O video da bizim evin kamera kaydı'
Sarıyer'de görülen aslanı kendisinin ihbar ettiğini de itiraf eden Yıldırım, şöyle konuştu:
Ben dün kamptaydım. Bir telefon aldım. Aslanla ilgili bir şeyler söylediler. İlk başta inanamadım. Sonradan bizim evde çalışan, bizim evde beraber bizim misafirimiz bir hanımefendi beni aradı ve aslanı gördüğünü söyledi. Öyle olunca da ben jandarmalarla konuştum. 'Aslan bizim evin etrafındaymış' dedim. O video da bizim evin kamera kaydı. Kamp akşamı biraz aslanla da uğraştık. Ama inşallah bulunur bakalım. Şimdi benim de evim orada. Dönünce ben de belki ararım aslanı.