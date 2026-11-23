https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/sariyerde-aslan-goruldugune-yonelik-iddiayla-ilgili-istanbul-valiliginden-yeni-aciklama-bulguya-1110540494.html
Sarıyer'de aslan görüldüğü iddiasıyla ilgili İstanbul Valiliği'nden yeni açıklama: 'Bulguya rastlanmadı'
Sarıyer'de aslan görüldüğü iddiasıyla ilgili İstanbul Valiliği'nden yeni açıklama: 'Bulguya rastlanmadı'
Sputnik Türkiye
İstanbul Valiliği dün akşam saatlerinden itibaren yapılan bir ihbar üzerine gerçekleştirilen aramalarla ilgili bir açıklama yaparak, bölgede aslan bulunduğuna... 23.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-23T22:23+0300
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İstanbul Valiliği'nden Sarıyer'de aslan görüldüğü iddiasına yönelik "saha çalışmalarında bölgede aslan bulunduğuna dair somut bir bulguya rastlanmamıştır" şeklinde bir değerlendirme yapıldı.Farklı açılardan çekilmiş yeni görüntülerin incelendiği İstanbul Valiliği'nin açıklamasının devamında şunlar aktarıldı:Açıklamada 22 Kasım 2026 pazar akşamı İstanbul’un Sarıyer ilçesine bağlı Uskumruköy Mahallesi’ndeki spor tesislerinin üst kesiminde bulunan ağaçlık alanda bir aslan görüldüğü yönünde ihbar alındığı hatırlatıldı.İhbar üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar, Jandarma ve AFAD ekipleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Sarıyer Belediyesi’nin veteriner hizmetleri ekiplerinin katılımıyla bölgede yürütülen çalışmada alanın, termal kameralı dronla havadan ve ekiplerce karadan tarandığı belirtildi. Ayrıca yemleme yapıldığı ve hareket sensörlü fotokapanlar kullanıldığı aktarıldı.İstanbul'un Sarıyer ilçesinde pazar akşamı dişi aslan görüldüğü yönünde yapılan ihbar üzerine bölgede güvenlik önlemleri alınarak çalışma başlatılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/aslanla-bogusmustu-manavgatta-aslan-saldirisina-ugrayan-suleyman-kir-bir-kez-daha-yasadiklarini-1110536755.html
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aslan, i̇stanbul valiliği, son dakika, sarıyer, uskumruköy
aslan, i̇stanbul valiliği, son dakika, sarıyer, uskumruköy
Sarıyer'de aslan görüldüğü iddiasıyla ilgili İstanbul Valiliği'nden yeni açıklama: 'Bulguya rastlanmadı'
22:23 23.11.2026 (güncellendi: 22:41 23.11.2026)
İstanbul Valiliği dün akşam saatlerinden itibaren yapılan bir ihbar üzerine gerçekleştirilen aramalarla ilgili bir açıklama yaparak, bölgede aslan bulunduğuna dair somut bir bulguya rastlanmadığını duyurdu.
İstanbul Valiliği'nden Sarıyer'de aslan görüldüğü iddiasına yönelik "saha çalışmalarında bölgede aslan bulunduğuna dair somut bir bulguya rastlanmamıştır" şeklinde bir değerlendirme yapıldı.
Farklı açılardan çekilmiş yeni görüntülerin incelendiği İstanbul Valiliği'nin açıklamasının devamında şunlar aktarıldı:
23 Kasım 2026 günü ekiplerimize ulaşan, farklı açılardan çekilmiş yeni görüntülerin incelenmesi sonucunda, görüntülerdeki hayvanın aslan veya diğer büyük kedi türlerinden biri olmadığı değerlendirilmiştir.
Vatandaşlarımızın can güvenliğini gözeterek bu yöndeki tüm ihbarları titizlikle değerlendiriyor, gerekli kontrolleri ilgili kurumlarla koordinasyon içinde yürütüyoruz. Ekiplerimiz, konuya ilişkin yeni bir bilgi ulaşması hâlinde yeniden değerlendirme yapmak üzere hazır bulunmaktadır.
Açıklamada 22 Kasım 2026 pazar akşamı İstanbul’un Sarıyer ilçesine bağlı Uskumruköy Mahallesi’ndeki spor tesislerinin üst kesiminde bulunan ağaçlık alanda bir aslan görüldüğü yönünde ihbar alındığı hatırlatıldı.
İhbar üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar, Jandarma ve AFAD ekipleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Sarıyer Belediyesi’nin veteriner hizmetleri ekiplerinin katılımıyla bölgede yürütülen çalışmada alanın, termal kameralı dronla havadan ve ekiplerce karadan tarandığı belirtildi. Ayrıca yemleme yapıldığı ve hareket sensörlü fotokapanlar kullanıldığı aktarıldı.
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde pazar akşamı dişi aslan görüldüğü yönünde yapılan ihbar üzerine bölgede güvenlik önlemleri alınarak çalışma başlatılmıştı.