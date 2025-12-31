https://anlatilaninotesi.com.tr/20251231/belcika-ve-fransa-rusyadan-uranyum-ithalatina-getirilecek-yasaga-karsi-cikti-1102399226.html
Belçika ve Fransa, Rusya'dan uranyum ithalatına getirilecek yasağa karşı çıktı
Belçika ve Fransa’nın AB’nin Rusya’ya yönelik 20’nci yaptırım paketi kapsamında planlanan uranyum ithalatı yasağına karşı çıktığı aktarıldı. 31.12.2025, Sputnik Türkiye
Alman Welt gazetesinin Avrupa diplomatik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Belçika ve Fransa, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’ya karşı hazırladığı 20’nci yaptırım paketi içinde yer alması planlanan “Rusya’dan uranyum ithalatına yasak” önerisine karşı çıkıyor.Haberde, Belçika ve Fransa'nın nükleer enerjiye olan bağımlılıkları nedeniyle Rusya’dan uranyum teminine devam etmek istedikleri belirtildi.Diplomatik kaynaklara göre, Belçika ve Fransa’nın uranyumu Güney Afrika, Avustralya veya Kanada gibi alternatif ülkelerden temin etmeleri mümkün olsa da, bu durumda maliyetler ciddi şekilde artıyor.Avrupa Komisyonu Sözcüsü Olof Gill’in 22 Aralık’ta düzenlediği basın toplantısında, 20’nci yaptırım paketine ilişkin bilgiler hakkında yorum yapmaktan kaçındığı aktarıldı. Welt’e göre, söz konusu yaptırım paketinin, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili olarak şubat ayında, çatışmanın dördüncü yıl dönümünde yürürlüğe girmesi planlanıyor.Yaptırım paketinin içeriğinde, bazı kişilere Avrupa Birliği'ne giriş yasağı getirilmesi ve mal varlıklarının dondurulması gibi önlemlerle birlikte, Rusya'dan uranyum ithalatına yönelik kısıtlamaların da tartışıldığı bildiriliyor. Ancak Fransa ve Belçika’nın itirazları, bu maddenin kabul edilmesini zorlaştırıyor.
