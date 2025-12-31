https://anlatilaninotesi.com.tr/20251231/belcika-ve-fransa-rusyadan-uranyum-ithalatina-getirilecek-yasaga-karsi-cikti-1102399226.html

Belçika ve Fransa, Rusya'dan uranyum ithalatına getirilecek yasağa karşı çıktı

Belçika ve Fransa, Rusya'dan uranyum ithalatına getirilecek yasağa karşı çıktı

Sputnik Türkiye

Belçika ve Fransa’nın AB’nin Rusya’ya yönelik 20’nci yaptırım paketi kapsamında planlanan uranyum ithalatı yasağına karşı çıktığı aktarıldı. 31.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-31T18:17+0300

2025-12-31T18:17+0300

2025-12-31T18:17+0300

dünya

avrupa birliği

ab

fransa

belçika

yaptırım

rusya

avrupa

uranyum

güney afrika

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/18/1074903108_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a820f9460ce783ece0f7b85e77872416.jpg

Alman Welt gazetesinin Avrupa diplomatik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Belçika ve Fransa, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’ya karşı hazırladığı 20’nci yaptırım paketi içinde yer alması planlanan “Rusya’dan uranyum ithalatına yasak” önerisine karşı çıkıyor.Haberde, Belçika ve Fransa'nın nükleer enerjiye olan bağımlılıkları nedeniyle Rusya’dan uranyum teminine devam etmek istedikleri belirtildi.Diplomatik kaynaklara göre, Belçika ve Fransa’nın uranyumu Güney Afrika, Avustralya veya Kanada gibi alternatif ülkelerden temin etmeleri mümkün olsa da, bu durumda maliyetler ciddi şekilde artıyor.Avrupa Komisyonu Sözcüsü Olof Gill’in 22 Aralık’ta düzenlediği basın toplantısında, 20’nci yaptırım paketine ilişkin bilgiler hakkında yorum yapmaktan kaçındığı aktarıldı. Welt’e göre, söz konusu yaptırım paketinin, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili olarak şubat ayında, çatışmanın dördüncü yıl dönümünde yürürlüğe girmesi planlanıyor.Yaptırım paketinin içeriğinde, bazı kişilere Avrupa Birliği'ne giriş yasağı getirilmesi ve mal varlıklarının dondurulması gibi önlemlerle birlikte, Rusya'dan uranyum ithalatına yönelik kısıtlamaların da tartışıldığı bildiriliyor. Ancak Fransa ve Belçika’nın itirazları, bu maddenin kabul edilmesini zorlaştırıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/iranli-siyasi-analistten-ukrayna-yorumu-avrupalilar-son-derece-mantiksiz-davraniyor-1102372083.html

fransa

belçika

rusya

güney afrika

kanada

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa birliği, ab, fransa, belçika, yaptırım, rusya, avrupa, uranyum, güney afrika, kanada, welt