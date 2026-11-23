https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/babasini-bicakla-yaraladigi-iddia-edilen-17-yasindaki-genc-kiz-tutuklandi-1110522932.html
Babasını bıçakla yaraladığı iddia edilen 17 yaşındaki genç kız tutuklandı
Babasını bıçakla yaraladığı iddia edilen 17 yaşındaki genç kız tutuklandı
Sputnik Türkiye
Kocaeli'de babasını bıçakla yaraladığı iddia edilen genç kız 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Hastaneye kaldırılan babanın hayati tehlikesinin... 23.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-23T01:53+0300
2026-11-23T01:53+0300
2026-11-23T01:59+0300
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kocaeli
bıçak
kavga
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 18 Kasım'da 41 yaşındaki O.Ş., otomobilde bulunduğu sırada yaşanan tartışmada boynundan bıçakla yaralandı.Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan O.Ş'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Olayla ilgili 17 yaşındaki B.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.B.Ş, çıkarıldığı hakimlikçe 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/vanin-2-ilcesinde-egitime-bugun-ara-verildi-1110522395.html
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kocaeli, bıçak, kavga
Babasını bıçakla yaraladığı iddia edilen 17 yaşındaki genç kız tutuklandı
01:53 23.11.2026 (güncellendi: 01:59 23.11.2026)
Kocaeli'de babasını bıçakla yaraladığı iddia edilen genç kız 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Hastaneye kaldırılan babanın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 18 Kasım'da 41 yaşındaki O.Ş., otomobilde bulunduğu sırada yaşanan tartışmada boynundan bıçakla yaralandı.
Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan O.Ş'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili 17 yaşındaki B.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
B.Ş, çıkarıldığı hakimlikçe 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.