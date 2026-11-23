https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/avrupada-gaz-fiyatlari-soguk-hava-tahminleriyle-yukseldi-1110537360.html

Avrupa'da gaz fiyatları soğuk hava tahminleriyle yükseldi

Avrupa'da gaz fiyatları soğuk hava tahminleriyle yükseldi

Sputnik Türkiye

Fiyatlardaki sıçrama, Katar'dan gelen sevkiyatlardaki yavaşlamayı ve yaz sıcakları nedeniyle tükenen stokları takip ediyor. 23.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-23T17:51+0300

2026-11-23T17:51+0300

2026-11-23T17:51+0300

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Avrupa'da doğal gaz fiyatları, önümüzdeki haftalar için öngörülen soğuk hava dalgasının kıta genelinde kış öncesi tükenen stoklar ve yüksek hane halkı faturaları konusundaki endişeleri körüklemesiyle pazartesi günü sert yükseldi.Fiyatlardaki bu sıçrama, enerji talebinin zirveye ulaştığı dönem öncesinde Kuzeybatı Avrupa'nın büyük bölümünün zorlu bir kışa hazırlandığı bir döneme denk geldi. Avrupa'nın gaz arzı, Ortadoğu'daki savaş nedeniyle Katar'dan yapılan ihracatın yavaşlamasından ve uzun süren sıcak hava dalgası boyunca soğutma sistemlerini çalıştırmak için yaz aylarında artan tüketimden olumsuz etkilendi. İngiltere'de rekor zam beklentisiİngiltere'de enerji sistemi operatörleri, komşu ülkelere kıyasla daha yüksek piyasa fiyatları ödeyerek ithalatı güvence altına almaları sayesinde ülkenin en soğuk aylarda talebi karşılayacak yeterli gaz ve elektriğe sahip olacağını açıkladı. Ancak bu durum, İngiliz hane halklarının bu kış Avrupa'daki en yüksek enerji faturalarından bazılarını ödeyeceği anlamına geliyor.Enerji düzenleyicisi Ofgem'in bu hafta, Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere üç aylık tavan fiyatta yüzde 26'lık bir artış açıklaması bekleniyor. Bu artış, çift yakıtlı (elektrik ve gaz) ortalama bir hanenin yıllık faturasına 443 sterlin ek yük getirecek ve kayıtlardaki en büyük üç aylık fiyat artışlarından biri olabilir.

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