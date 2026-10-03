https://anlatilaninotesi.com.tr/20261003/avrupa-komisyonu-ukraynanin-ihtiyaclarinin-acigini-karsilayamayacak-ortak-cabalarla-bir-cozum-1109262301.html
Avrupa Komisyonu, Ukrayna'nın ihtiyaçlarının açığını karşılayamayacak: 'Ortak çabalarla bir çözüm bulmayı umuyoruz'
Avrupa Komisyonu, Ukrayna'nın ihtiyaçlarının açığını karşılayamayacak: 'Ortak çabalarla bir çözüm bulmayı umuyoruz'
Sputnik Türkiye
Ukrayna Maliye Bakanı Marçenko, 2026 yılında askeri ihtiyaçların finansmanında ortaya çıkan açığın tamamının Avrupa Komisyonu tarafından karşılanamayacağını... 03.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-03T18:25+0300
2026-10-03T18:25+0300
2026-10-03T18:25+0300
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Ukrayna Maliye Bakanı Sergey Marçenko, 2026 yılında oluşan ve askeri ihtiyaçların finansmanında ortaya çıkan 8 milyar dolarlık açığın Avrupa Komisyonu tarafından karşılanamayacağını bildirdi.Marçenko açıklamasında, söz konusu ihtiyacın 7 milyar dolardan fazlasını tasarruf ve harcamaların yeniden dağıtılması yoluyla iç kaynaklardan karşılayacağını; yaklaşık 12 milyar dolarlık diğer kısım konusunda ise 'ortak çabalarla bir çözüm bulmayı' umduklarını dile getirdi.Marçenko Eylül ayının başında yaptığı açıklamada, bütçe açığı nedeniyle Ukrayna'da sosyal ödemelerde gecikmeler yaşanabileceğini bildirmişti.Ukrayna Maliye Bakanlığı'nın değerlendirmesine göre ülkenin kamu borcunun 2026 yılı sonunda 226 milyar dolara ulaşacağı dile getirilmişti.Ukrayna'nın 2027 yılı devlet bütçesi taslağı, 37 milyar dolarlık bütçe açığı ve kamu borcunun 276 milyar dolara kadar yükselmesini öngörüyor. Ukrayna Başbakanı, ülkenin gelecek yıl ordu ihtiyaçlarına GSYH'nin yaklaşık yüzde 44'üne denk gelen 109 milyar dolar harcamayı planladığını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261003/rusya-silahli-kuvvetleri-odessa-limanindaki-askeri-malzeme-tasiyan-kuru-yuk-gemisini-vurdu-1109261948.html
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avrupa komisyonu, ukrayna
Avrupa Komisyonu, Ukrayna'nın ihtiyaçlarının açığını karşılayamayacak: 'Ortak çabalarla bir çözüm bulmayı umuyoruz'
Ukrayna Maliye Bakanı Marçenko, 2026 yılında askeri ihtiyaçların finansmanında ortaya çıkan açığın tamamının Avrupa Komisyonu tarafından karşılanamayacağını söyledi. Marçenko yaklaşık 12 milyar dolarlık kısım için ise ortak çabalarla çözüm aranacağını belirtti.
Ukrayna Maliye Bakanı Sergey Marçenko, 2026 yılında oluşan ve askeri ihtiyaçların finansmanında ortaya çıkan 8 milyar dolarlık açığın Avrupa Komisyonu tarafından karşılanamayacağını bildirdi.
Marçenko açıklamasında, söz konusu ihtiyacın 7 milyar dolardan fazlasını tasarruf ve harcamaların yeniden dağıtılması yoluyla iç kaynaklardan karşılayacağını; yaklaşık 12 milyar dolarlık diğer kısım konusunda ise 'ortak çabalarla bir çözüm bulmayı' umduklarını dile getirdi.
Marçenko Eylül ayının başında yaptığı açıklamada, bütçe açığı nedeniyle Ukrayna'da sosyal ödemelerde gecikmeler yaşanabileceğini bildirmişti.
Ukrayna Maliye Bakanlığı'nın değerlendirmesine göre ülkenin kamu borcunun 2026 yılı sonunda 226 milyar dolara ulaşacağı dile getirilmişti.
Ukrayna'nın 2027 yılı devlet bütçesi taslağı, 37 milyar dolarlık bütçe açığı ve kamu borcunun 276 milyar dolara kadar yükselmesini öngörüyor. Ukrayna Başbakanı, ülkenin gelecek yıl ordu ihtiyaçlarına GSYH'nin yaklaşık yüzde 44'üne denk gelen 109 milyar dolar harcamayı planladığını açıklamıştı.