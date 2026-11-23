https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/altin-fiyatlari-yeniden-yukseliste-gram-ve-ceyrekte-son-durum-1110526099.html

Altın fiyatları yeniden yükselişte: Gram ve çeyrekte son durum

Altın fiyatları yeniden yükselişte: Gram ve çeyrekte son durum

Sputnik Türkiye

Altın fiyatları, geçen haftaki sert kayıpların ardından 23 Kasım 2026 Pazartesi gününe yükselişle başladı. Gram altın 5 bin 862 lira, ons altın ise 3 bin 608... 23.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-23T07:47+0300

2026-11-23T07:47+0300

2026-11-23T07:47+0300

ekonomi̇

fed

cumhuriyet

kapalıçarşı

abd

altın

ons altın

gram altın

külçe altın

altın fiyatları

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103174/91/1031749134_0:115:1000:678_1920x0_80_0_0_8ea29c3a8941274a1dd7be8512b5bae6.jpg

Altın fiyatları, geçtiğimiz hafta yaşanan sert düşüşlerin ardından yeni haftaya toparlanma eğilimiyle giriş yaptı. 23 Kasım 2026 Pazartesi günü gram altın, çeyrek altın ve ons altındaki hareketlilik, yatırımcılar ile birikimlerini altın üzerinden değerlendirenlerin odağına yerleşti.Günün ilk saatlerinde gram altın 5.862,69 TL, çeyrek altın 10.165 TL, yarım altın 20.317 TL seviyesinde kaydedildi. Uluslararası piyasalarda ise ons altın 3.608,46 dolar seviyesine yükseldi.Altın piyasasındaki toparlanmada, ABD tahvil getirilerindeki geri çekilme ve dolar endeksindeki zayıflama etkili oldu. Yatırımcılar şimdi ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayındaki faiz kararına ve 25 Kasım'da açıklanacak enflasyon verilerine odaklandı.Gram altın bugün ne kadar? 23 Kasım 2026Gram altın fiyatı, yeni haftanın ilk işlem gününde yeniden yükseliş eğilimi gösterdi. Geçen hafta yaşanan kayıpların ardından fiyatlarda toparlanma dikkat çekti.23 Kasım Pazartesi sabahı paylaşılan piyasa verilerine göre gram altının satış fiyatı 5.862,69 TL oldu. Kapalıçarşı, kuyumcu ve bankalardaki satış fiyatları ise alış-satış makası ve işlem koşullarına bağlı olarak farklılık gösterebiliyor.Çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını kaç TL oldu?Altın fiyatlarındaki yükseliş, küçük birikimlerini fiziki altın üzerinden değerlendirenlerin de gündemine girdi. Özellikle çeyrek altın ve yarım altın fiyatları, yeni haftanın en çok araştırılan yatırım araçları arasında yer aldıÖzellikle fiziki altın alımlarında kuyumcular arasındaki fiyat farkları, işlem maliyetleri ve alış-satış makası nedeniyle yatırımcıların güncel kotasyonları karşılaştırması önem taşıyor.Altın fiyatları neden yükseliyor?Uluslararası piyasalarda altının yeniden değer kazanmasında ABD dolarındaki geri çekilme ve tahvil getirilerindeki düşüş etkili oldu.Dolar endeksinin 19 ayın zirvesinden gerilemesi, dolar cinsinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha cazip hale getirebiliyor. ABD tahvil getirilerinin düşmesi ise faiz getirisi bulunmayan altını elde tutmanın fırsat maliyetini azaltıyor.Bununla birlikte, yeni haftadaki yükselişin kalıcı bir trend değişikliğine işaret edip etmediği henüz net değil. Piyasalarda Fed'in para politikasına ilişkin beklentiler, altın fiyatlarının yönünü belirleyen önemli faktörler arasında bulunuyor.Altında gözler 25 Kasım'a çevrildi: Fed ne yapacak?Altın fiyatlarının yönünü belirleyebilecek en önemli gelişmelerden biri, 25 Kasım Çarşamba günü ABD'de açıklanacak kişisel tüketim harcamaları (PCE) enflasyon verisi olacak.Fed'in enflasyon göstergelerinden biri olan PCE verisi, aralık ayındaki faiz kararına yönelik beklentileri etkileyebilir.Reuters'ın aktardığı CME FedWatch verilerine göre, piyasalar 8-9 Aralık'taki Fed toplantısında 25 baz puanlık faiz artışına yüzde 93,5 olasılık veriyor. Daha yüksek bir faiz artışı beklentisi ise gerilemiş durumda.Beklentilerin üzerinde açıklanacak bir enflasyon verisi, ABD tahvil getirilerini ve doları destekleyerek altın üzerinde baskı oluşturabilir. Daha düşük bir veri ise altının toparlanmasını destekleyebilir.Altın yükselmeye devam edecek mi?Geçen haftaki sert satışların ardından yaşanan yükseliş, altın piyasasında toparlanma sinyali olarak değerlendiriliyor. Ancak bunun yeni bir yükseliş trendinin başlangıcı olup olmadığı henüz belirsiz.Önümüzdeki günlerde Fed'in faiz beklentileri, ABD enflasyon verileri, dolar endeksi ve tahvil getirileri altının yönünü belirleyen temel göstergeler olmaya devam edecek.Türkiye'de ise uluslararası altın fiyatlarının yanı sıra dolar/TL kurundaki değişimler de gram, çeyrek ve yarım altının fiyatlarında etkili olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/kabine-bugun-toplaniyor-milyonlarin-gozu-emekli-zammi-ve-fon-sorusturmasinda-1110525676.html

kapalıçarşı

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fed, cumhuriyet, kapalıçarşı, abd, altın, ons altın, gram altın, külçe altın, altın fiyatları, çeyrek altın, yarım altın, yarım gram altın