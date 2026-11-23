https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/almanya-ve-danimarkada-okullara-bomba-tehditi-e-posta-ile-en-az-450-okula-geldi-1110533881.html

Almanya ve Danimarka'da okullara bomba tehditi: E-posta ile en az 450 okula geldi

Almanya ve Danimarka'da okullara bomba tehditi: E-posta ile en az 450 okula geldi

Sputnik Türkiye

Almanya ve Danimarka'da okullara bomba tehditi: E-posta ile 450 okula uyarı

2026-11-23T15:29+0300

2026-11-23T15:29+0300

2026-11-23T15:29+0300

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Almanya'nın güneybatısındaki Freiburg kentinden polis yetkilileri yaptıkları açıklamada, ülke genelinde 450 okulun bu tehdit e-postalarından etkilendiğini duyurdu. Açıklamada, "Şu an itibarıyla iletişime geçilen okulların somut bir tehditle karşı karşıya olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.Berlin polisi de benzer bir değerlendirmede bulunurken, Thüringen eyalet polisi okullara eğitime normal şekilde devam etmeleri yönünde bilgi verildiğini açıkladı. Yetkililer, faillerin asıl amacının eyleme geçmekten ziyade panik ve korku yaratmak olduğunun değerlendirildiğini belirtti.Danimarka polisi de soruşturma başlattıDanimarka polisi ise ülke genelindeki çeşitli okullara yönelik bomba tehditlerinin soruşturulduğunu bildirdi. Danimarkalı yetkililer de mevcut aşamada endişe edilecek bir durum bulunmadığını vurguladı.Avrupa'da ihbar ve siber saldırı dalgasıSon dönemde Avrupa genelinde okulları, süpermarketleri, kan bankalarını, hava trafik sistemlerini ve yayın kuruluşlarını hedef alan bir dizi asılsız ihbar ve siber saldırı günlük yaşamı sekteye uğratıyor. Geçen hafta İspanya'da 10'dan fazla okul e-posta yoluyla gelen bomba tehditleri nedeniyle tahliye edilmiş, bu ayın başlarında ise İtalya'da binlerce okula gönderilen benzer tehdit e-postalarının ardından tahliye kararları alınmıştı. Birleşik Krallık'ta da aynı gün çeşitli ihbarlar yapılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/italyada-coklu-bomba-ihbarlari-300den-fazla-okul-tahliye-edildi-1110269478.html

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