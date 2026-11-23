https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/almanya-ve-danimarkada-okullara-bomba-tehditi-e-posta-ile-en-az-450-okula-geldi-1110533881.html
Almanya ve Danimarka'da okullara bomba tehditi: E-posta ile en az 450 okula geldi
Almanya ve Danimarka'da okullara bomba tehditi: E-posta ile en az 450 okula geldi
Sputnik Türkiye
Almanya ve Danimarka'da okullara bomba tehditi: E-posta ile 450 okula uyarı
2026-11-23T15:29+0300
2026-11-23T15:29+0300
2026-11-23T15:29+0300
dünya
almanya
haberler
avrupa
berlin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/0b/1110270839_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_ffcbd6fa03acf6eab8c2a44df0bfce61.jpg
Almanya'nın güneybatısındaki Freiburg kentinden polis yetkilileri yaptıkları açıklamada, ülke genelinde 450 okulun bu tehdit e-postalarından etkilendiğini duyurdu. Açıklamada, "Şu an itibarıyla iletişime geçilen okulların somut bir tehditle karşı karşıya olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.Berlin polisi de benzer bir değerlendirmede bulunurken, Thüringen eyalet polisi okullara eğitime normal şekilde devam etmeleri yönünde bilgi verildiğini açıkladı. Yetkililer, faillerin asıl amacının eyleme geçmekten ziyade panik ve korku yaratmak olduğunun değerlendirildiğini belirtti.Danimarka polisi de soruşturma başlattıDanimarka polisi ise ülke genelindeki çeşitli okullara yönelik bomba tehditlerinin soruşturulduğunu bildirdi. Danimarkalı yetkililer de mevcut aşamada endişe edilecek bir durum bulunmadığını vurguladı.Avrupa'da ihbar ve siber saldırı dalgasıSon dönemde Avrupa genelinde okulları, süpermarketleri, kan bankalarını, hava trafik sistemlerini ve yayın kuruluşlarını hedef alan bir dizi asılsız ihbar ve siber saldırı günlük yaşamı sekteye uğratıyor. Geçen hafta İspanya'da 10'dan fazla okul e-posta yoluyla gelen bomba tehditleri nedeniyle tahliye edilmiş, bu ayın başlarında ise İtalya'da binlerce okula gönderilen benzer tehdit e-postalarının ardından tahliye kararları alınmıştı. Birleşik Krallık'ta da aynı gün çeşitli ihbarlar yapılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/italyada-coklu-bomba-ihbarlari-300den-fazla-okul-tahliye-edildi-1110269478.html
almanya
berlin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/0b/1110270839_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_3e9da8a9372a37f6fd6c26c6b1aabdce.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
almanya, haberler, avrupa, berlin
almanya, haberler, avrupa, berlin
Almanya ve Danimarka'da okullara bomba tehditi: E-posta ile en az 450 okula geldi
Ayrıntılar geliyor
Almanya ve Danimarka genelindeki yüzlerce okula pazartesi sabahı e-posta yoluyla bomba tehdidi gönderildi. Avrupa genelinde son dönemde artan sahte ihbar dalgasının son halkası olan olayla ilgili polis birimleri geniş çaplı inceleme başlattı.
Almanya'nın güneybatısındaki Freiburg kentinden polis yetkilileri yaptıkları açıklamada, ülke genelinde 450 okulun bu tehdit e-postalarından etkilendiğini duyurdu. Açıklamada, "Şu an itibarıyla iletişime geçilen okulların somut bir tehditle karşı karşıya olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.
Berlin polisi de benzer bir değerlendirmede bulunurken, Thüringen eyalet polisi okullara eğitime normal şekilde devam etmeleri yönünde bilgi verildiğini açıkladı. Yetkililer, faillerin asıl amacının eyleme geçmekten ziyade panik ve korku yaratmak olduğunun değerlendirildiğini belirtti.
Danimarka polisi de soruşturma başlattı
Danimarka polisi ise ülke genelindeki çeşitli okullara yönelik bomba tehditlerinin soruşturulduğunu bildirdi. Danimarkalı yetkililer de mevcut aşamada endişe edilecek bir durum bulunmadığını vurguladı.
Avrupa'da ihbar ve siber saldırı dalgası
Son dönemde Avrupa genelinde okulları, süpermarketleri, kan bankalarını, hava trafik sistemlerini ve yayın kuruluşlarını hedef alan bir dizi asılsız ihbar ve siber saldırı günlük yaşamı sekteye uğratıyor.
Geçen hafta İspanya'da 10'dan fazla okul e-posta yoluyla gelen bomba tehditleri nedeniyle tahliye edilmiş, bu ayın başlarında ise İtalya'da binlerce okula gönderilen benzer tehdit e-postalarının ardından tahliye kararları alınmıştı. Birleşik Krallık'ta da aynı gün çeşitli ihbarlar yapılmıştı.