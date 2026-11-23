https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/aile-mahkemesi-hakimi-hakkinda-siddet-iddiasi-esi-ve-kizi-sikayetci-oldu--1110528575.html

Aile Mahkemesi hakimi hakkında şiddet iddiası: Eşi ve kızı şikayetçi oldu

Aile Mahkemesi hakimi hakkında şiddet iddiası: Eşi ve kızı şikayetçi oldu

Sputnik Türkiye

İstanbul'da aile mahkemesinde görevli bir hakimin eşi ve kızına şiddet uyguladığı iddia edildi. Hakim hakkında 'eşe karşı kasten yaralama' suçundan 3 yıla... 23.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-23T11:26+0300

2026-11-23T11:26+0300

2026-11-23T11:26+0300

türki̇ye

hakim

kadına yönelik şiddet

kadına şiddet

dava

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İstanbul'da çekişmeli boşanma davası süreci devam eden aile mahkemesinde görevli hakimin, eşi ve kızına şiddet uyguladığı iddia edildi. Hakim, hakkındaki iddiaları reddederken, hakkında eşe karşı kasten yaralama suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Kızını boğmaya çalıştığı iddia edildiSabah'ın haberine göre, çekişmeli boşanma sürecinde olan çiftten Aysel K., eşinin kendisini aldattığı iddiası sonrası çıkan tartışmada Aile Mahkemesi Hakimi eşi Fatih K. tarafından darp edildiği iddia etti. Anne Aysel K. ve kızı L. K.'nın ifadelerine göre, hakim Fatih K., o tarihte 18 yaşından büyük olan kızı L.K.'nın üzerine yürüyerek boğazını iki eliyle sıkmaya başladı. Boğulma tehlikesi geçiren genç kız çırpınırken eli masadaki cam bardağa çarptı ve kırılan cam nedeniyle sağ eli kanlar içinde kaldı. Anne Aysel K. "Öldüreceksin!" diye bağırıp eşinin kıyafetlerini yırtarak kızını altından güçlükle aldığı aktarıldı.Olayların devamında eşi Aysel K.'nın sol kulağına yumruk atarak yaralayan hakim Fatih K. hakkında tutanak tutuldu. Başakşehir Devlet Hastanesi'nden alınan adli raporda kadının kulağında yaralanma tespit edilirken, adli kayıtlara olay "Bir başka kişi tarafından darp veya çarpma" koduyla geçti. Adli Tıp Kurumu da darp eylemini doğruladı.Hakkında iddiaları reddettiAysel K., hakim eşinin üzerine kayıtlı olan silaha da el konulmasını isterken, hakkındaki iddiaları reddeden hakim Fatih K. ise suçlamaların asılsız olduğunu, boşanma davasında delil oluşturmak için kızı ve eşi tarafından kurgulandığını söyledi. Soruşturmayı tamamlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair yeterli şüphe ve delil bulunduğuna kanaat getirdi. Hakimler ve Savcılar Kanunu uyarınca kişisel suç kapsamında değerlendirilen dosya, İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Soruşturmayı yürüten savcılık, şüpheli Fatih K. hakkında kızı L. K.'ya yönelik eylemi nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Ancak eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla hakimin Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasının önü açıldı.

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hakim, kadına yönelik şiddet, kadına şiddet, dava