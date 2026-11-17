https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/farah-zeynep-abdullahtan-yilmaz-guney-cikisi-sevmeme-hakkim-yok-mu-1110395259.html
Farah Zeynep Abdullah'tan Yılmaz Güney çıkışı: 'Sevmeme hakkım yok mu?'
Farah Zeynep Abdullah'tan Yılmaz Güney çıkışı: 'Sevmeme hakkım yok mu?'
Sputnik Türkiye
Farah Zeynep Abdullah, Yılmaz Güney hakkında yaptığı paylaşımın ardından aldığı tepkilere yanıt verdi. Hâlâ saldırı ve tehditlerle karşılaştığını söyleyen... 17.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-17T13:25+0300
2026-11-17T13:25+0300
2026-11-17T13:25+0300
yaşam
farah zeynep abdullah
yılmaz güney
sinema
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Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Yılmaz Güney hakkında daha önce yaptığı açıklamalar nedeniyle aldığı tepkilere ilişkin konuştu. Fatih Altaylı'nın YouTube programına konuk olan Abdullah, paylaşımının ardından hâlâ saldırı ve tehditlerle karşılaştığını söyledi.Abdullah, Yılmaz Güney hakkında sosyal medya hesabından yaptığı “Sinemamızın en iyi kadın döven ve şiddet türleri açısından zengin ve etkili silah kullanan erkeği” paylaşımının nedenini de anlattı.'Böyle bir tabu olduğunu bilmiyordum'Abdullah, paylaşımı Murathan Mungan'ın Yılmaz Güney hakkındaki övgü dolu sözlerini gördükten sonra yaptığını belirtti. Güney'in sinemasına yönelik değerlendirmelerle kişisel özelliklerine yönelik övgüleri birbirinden ayırdığını söyleyen oyuncu, gördüğü tepkilere ilişkin, “Tepkilere inanamadım. Ben böyle bir tabu olduğunu bilmiyordum.” dedi.'Hâlâ çok saldırıyorlar, tehdit ediyorlar'Paylaşımının ardından tepkilerin devam ettiğini ifade eden Farah Zeynep Abdullah, kendisine yönelik saldırı ve tehditlerin sürdüğünü söyledi.Abdullah, tepkilere şu sözlerle karşılık verdi:“Hâlâ çok saldırıyorlar. Tehdit ediyorlar. Bu fanatizmdir. Benim bir insanı kişisel olarak sevmeme hakkım yok mu? Sinema sanatını da beğenmeme hakkım yok mu? İstiyorsa 35 tane Altın Palmiye alsın. Bu kadar benim için.”'Neden geri adım atayım'Gelen tepkiler nedeniyle geri adım atmayı düşünmediğini belirten Abdullah, Yılmaz Güney tartışmasının kişisel bir mesele olmadığını vurguladı.Yılmaz Güney hakkındaki sözleri ile tacizle suçlanan Kanye West'in konserine gitmesinin karşılaştırılmasına da değinen Abdullah, iki konunun birbirinden bağımsız olduğunu ifade etti.Sanatçıların eserleriyle özel hayatlarının ayrı değerlendirilmesi gerektiğini savunan oyuncu, “Kanye West’in konserine gitmem yaptıklarını onaylıyorum anlamına gelmez. Kanye’nin müziğini sevmem, Yılmaz Güney’in de sinemasını” dedi.Bergen filmiyle ilgili eleştirilere de yanıt verdiFarah Zeynep Abdullah, başrolünde yer aldığı Bergen filmi hakkında da açıklamalarda bulundu. Abdullah, projede yer almadan önce Bergen'i tanımadığını ve şarkılarını dinlemediğini söyledi.Filmin galasında “Erik Dalı” oynanması nedeniyle yöneltilen eleştiriler hatırlatılan Abdullah, yaşananlara esprili bir dille, “Çok güzel bir linçti. En sevdiğim linçim” karşılığını verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/yesilcam-filmlerinin-kotu-adami-nihat-ziyalan-hayatini-kaybetti--1109466594.html
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farah zeynep abdullah, yılmaz güney, sinema
farah zeynep abdullah, yılmaz güney, sinema
Farah Zeynep Abdullah'tan Yılmaz Güney çıkışı: 'Sevmeme hakkım yok mu?'
Farah Zeynep Abdullah, Yılmaz Güney hakkında yaptığı paylaşımın ardından aldığı tepkilere yanıt verdi. Hâlâ saldırı ve tehditlerle karşılaştığını söyleyen Abdullah, “Benim bir insanı kişisel olarak sevmeme hakkım yok mu?” dedi.
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Yılmaz Güney hakkında daha önce yaptığı açıklamalar nedeniyle aldığı tepkilere ilişkin konuştu. Fatih Altaylı'nın YouTube programına konuk olan Abdullah, paylaşımının ardından hâlâ saldırı ve tehditlerle karşılaştığını söyledi.
Abdullah, Yılmaz Güney hakkında sosyal medya hesabından yaptığı “Sinemamızın en iyi kadın döven ve şiddet türleri açısından zengin ve etkili silah kullanan erkeği” paylaşımının nedenini de anlattı.
'Böyle bir tabu olduğunu bilmiyordum'
Abdullah, paylaşımı Murathan Mungan'ın Yılmaz Güney hakkındaki övgü dolu sözlerini gördükten sonra yaptığını belirtti. Güney'in sinemasına yönelik değerlendirmelerle kişisel özelliklerine yönelik övgüleri birbirinden ayırdığını söyleyen oyuncu, gördüğü tepkilere ilişkin, “Tepkilere inanamadım. Ben böyle bir tabu olduğunu bilmiyordum.” dedi.
'Hâlâ çok saldırıyorlar, tehdit ediyorlar'
Paylaşımının ardından tepkilerin devam ettiğini ifade eden Farah Zeynep Abdullah, kendisine yönelik saldırı ve tehditlerin sürdüğünü söyledi.
Abdullah, tepkilere şu sözlerle karşılık verdi:
“Hâlâ çok saldırıyorlar. Tehdit ediyorlar. Bu fanatizmdir. Benim bir insanı kişisel olarak sevmeme hakkım yok mu? Sinema sanatını da beğenmeme hakkım yok mu? İstiyorsa 35 tane Altın Palmiye alsın. Bu kadar benim için.”
Gelen tepkiler nedeniyle geri adım atmayı düşünmediğini belirten Abdullah, Yılmaz Güney tartışmasının kişisel bir mesele olmadığını vurguladı.
Yılmaz Güney hakkındaki sözleri ile tacizle suçlanan Kanye West'in konserine gitmesinin karşılaştırılmasına da değinen Abdullah, iki konunun birbirinden bağımsız olduğunu ifade etti.
Sanatçıların eserleriyle özel hayatlarının ayrı değerlendirilmesi gerektiğini savunan oyuncu, “Kanye West’in konserine gitmem yaptıklarını onaylıyorum anlamına gelmez. Kanye’nin müziğini sevmem, Yılmaz Güney’in de sinemasını” dedi.
Bergen filmiyle ilgili eleştirilere de yanıt verdi
Farah Zeynep Abdullah, başrolünde yer aldığı Bergen filmi hakkında da açıklamalarda bulundu. Abdullah, projede yer almadan önce Bergen'i tanımadığını ve şarkılarını dinlemediğini söyledi.
Filmin galasında “Erik Dalı” oynanması nedeniyle yöneltilen eleştiriler hatırlatılan Abdullah, yaşananlara esprili bir dille, “Çok güzel bir linçti. En sevdiğim linçim” karşılığını verdi.