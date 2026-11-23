https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/ahmet-hakan-fon-olayi-ak-partinin-oylarini-geriletir-mi-1110527627.html
Ahmet Hakan: Fon olayı, AK Parti’nin oylarını geriletir mi?
Ahmet Hakan: Fon olayı, AK Parti’nin oylarını geriletir mi?
Sputnik Türkiye
Ahmet Hakan fon krizinin AK Parti oylarına nasıl etki ettiğine dair çözümlemede bulundu. Ahmet Hakan, "Eğer AK Parti iktidarı olayın üzerine üzerine gitmeye... 23.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-23T09:35+0300
2026-11-23T09:35+0300
2026-11-23T09:35+0300
poli̇ti̇ka
ahmet hakan
ak parti
fatma betül sayan kaya
fon
fon soruşturması
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0c/1100115901_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_4f4ffc85398d004c8101ce8e01dc2fdd.jpg
Fon krizinin AK Parti oylarına nasıl yansıyacağını masaya yatıran Ahmet Hakan bugünkü köşe yazısında iki ihtimali değerlendirdi.Ahmet Hakan "Eğer AK Parti iktidarı... Olayın üzerine üzerine gitmeye devam ederse. Muhalefete söyleyecek söz bırakmazsa. Vatandaşa “Adamlar gerçekten de göz açtırmıyorlar” dedirtirse. Fatma Betül olayında olduğu gibi kimsenin gözünün yaşına bakmazsa. Oyları gerilemez." ifadelerini kullandı.'Oyları geriletebilecek iki şey'
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261122/bakan-gurlek-fon-sorusturmasina-iliskin-verileri-acikladi-85-kisiden-4458-milyar-lira-tahsil-edildi-1110519105.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0c/1100115901_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_f34599b7eea4d017203ac7de2ad79824.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ahmet hakan, ak parti, fatma betül sayan kaya, fon, fon soruşturması
ahmet hakan, ak parti, fatma betül sayan kaya, fon, fon soruşturması
Ahmet Hakan: Fon olayı, AK Parti’nin oylarını geriletir mi?
Ahmet Hakan fon krizinin AK Parti oylarına nasıl etki ettiğine dair çözümlemede bulundu. Ahmet Hakan, "Eğer AK Parti iktidarı olayın üzerine üzerine gitmeye devam ederse oyları gerilemez" dedi.
Fon krizinin AK Parti
oylarına nasıl yansıyacağını masaya yatıran Ahmet Hakan bugünkü köşe yazısında
iki ihtimali değerlendirdi
.
Ahmet Hakan "Eğer AK Parti iktidarı... Olayın üzerine üzerine gitmeye devam ederse. Muhalefete söyleyecek söz bırakmazsa. Vatandaşa “Adamlar gerçekten de göz açtırmıyorlar” dedirtirse. Fatma Betül olayında olduğu gibi kimsenin gözünün yaşına bakmazsa. Oyları gerilemez." ifadelerini kullandı.
'Oyları geriletebilecek iki şey'
AK Parti’nin oylarını geriletecek olan şu iki şeydir... - BİR: Birilerini kayırıyormuş gibi bir algıya yol açmak. - İKİ: Olayı savsaklıyormuş gibi bir algıya yol açmak. Peki AK Parti şu an ne durumda? Şöyle bir durumda: Seçmen, fon soruşturmasında şu ana kadar atılan adımları önemli buluyor. Bu adımlar nedeniyle AK Parti’den büyük ölçüde umudunu kesmiş değil. Ancak aynı seçmen, sürecin nasıl ilerlediğini de dikkatle izliyor. Olayın hangi yöne doğru ilerleyeceğine göre tutum alacak.