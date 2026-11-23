AK Parti’nin oylarını geriletecek olan şu iki şeydir... - BİR: Birilerini kayırıyormuş gibi bir algıya yol açmak. - İKİ: Olayı savsaklıyormuş gibi bir algıya yol açmak. Peki AK Parti şu an ne durumda? Şöyle bir durumda: Seçmen, fon soruşturmasında şu ana kadar atılan adımları önemli buluyor. Bu adımlar nedeniyle AK Parti’den büyük ölçüde umudunu kesmiş değil. Ancak aynı seçmen, sürecin nasıl ilerlediğini de dikkatle izliyor. Olayın hangi yöne doğru ilerleyeceğine göre tutum alacak.