https://anlatilaninotesi.com.tr/20261122/turklere-vizesiz-avrupa-icin-geri-sayimin-basladigini-hakan-fidan-duyurdu-6-kritik-sart-meclis-1110518133.html

Türklere vizesiz Avrupa için geri sayımın başladığını Hakan Fidan duyurdu: 6 kritik şart Meclis yolunda

Türklere vizesiz Avrupa için geri sayımın başladığını Hakan Fidan duyurdu: 6 kritik şart Meclis yolunda

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile 2013 yılında başlattığı vize serbestisi sürecinde yeni bir aşamaya geçiliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 72 kriterden... 22.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-22T17:02+0300

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Türk pasaportu sahiplerinin Schengen Bölgesi'ne vizesiz seyahat edebilmesi için yürütülen çalışmalarda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği ile uzun yıllardır devam eden müzakerelerde eksik kalan altı kriterin karşılanmasına yönelik yasal düzenlemelerin Meclis gündemine taşınacağını duyurdu.Fidan, 19 Kasım 2026'da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Dışişleri Bakanlığının 2027 yılı bütçesi görüşülürken milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Türkiye'nin vize serbestisi konusundaki çalışmalarına değinen Fidan, kalan altı başlıkla ilgili nihai taslak çalışmalarının bitirilme aşamasına geldiğini bildirdi.Vize serbestisi taslağı Meclis'e geliyorDışişleri Bakanı Fidan, vize serbestisi sürecinin tamamlanmasının, Türklerin Avrupa ülkelerine seyahatlerinde karşılaştıkları vize sorunlarının kalıcı çözümü açısından önem taşıdığını vurguladı.Bakan Fidan, eksik kalan altı kriterin karşılanması amacıyla hazırlanan düzenlemelerin bütçe görüşmelerinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) getirileceğini açıkladı.Söz konusu düzenlemelerin yasalaşması halinde Türkiye, Avrupa Birliği'nin vize serbestisi yol haritasında belirlediği şartları karşılama yönünde yeni bir adım atmış olacak. Ancak düzenlemelerin kabul edilmesi, Schengen ülkelerine vizesiz seyahatin otomatik olarak başlayacağı anlamına gelmiyor.Türkiye 72 kriterden 66'sını tamamladıTürkiye ile Avrupa Birliği arasında Vize Serbestisi Diyaloğu, 2013 yılında başlatıldı. AB, Türk pasaportu sahiplerine kısa süreli seyahatlerde vize muafiyeti sağlanabilmesi için 72 kriter belirledi.Ankara, bugüne kadar bu kriterlerden 66'sını yerine getirdi. Ancak geriye kalan altı başlıkta uzlaşma ve mevzuat uyumu sağlanamaması nedeniyle süreç tamamlanamadı.Avrupa Komisyonu'nun 2026 Türkiye Raporu da kalan altı kriterin henüz karşılanmadığını ortaya koydu. Raporda, vize serbestisi yol haritasındaki eksik şartlara ilişkin ilerleme sağlanamadığı belirtildi.Vizesiz Avrupa için hangi 6 kriter kaldı?Türkiye'nin Schengen vize muafiyeti elde edebilmesi için tamamlaması gereken altı başlık şöyle:Bu altı başlık arasında özellikle terörle mücadele mevzuatı, kişisel verilerin korunması ve AB ülkeleriyle adli işbirliği konuları, sürecin tamamlanabilmesi açısından önem taşıyor.Meclis'ten geçmesi vizesiz seyahat için yeterli mi?Türkiye'nin eksik kalan altı kriteri tamamlaması, Schengen vizesinin kaldırılması için tek başına yeterli olmayacak. Düzenlemelerin AB tarafından değerlendirilmesi ve Avrupa Birliği'nin ilgili kurumlarında gerekli kararların alınması gerekecek.Bu nedenle Fidan'ın açıkladığı takvim, vize muafiyetinin başlayacağı tarihi değil, Türkiye'nin eksik kriterleri karşılamak için atmayı planladığı yasal adımları kapsıyor.Sürecin olumlu sonuçlanması halinde, kapsam dahilindeki Türk pasaportu sahiplerinin Schengen Bölgesi'ne 180 günlük dönem içinde 90 güne kadar kısa süreli seyahatlerde vize alma zorunluluğunun kaldırılması hedefleniyor. Ancak vize muafiyetinin ne zaman yürürlüğe girebileceğine ilişkin kesin bir tarih bulunmuyor.Schengen vizesinde yeni dönemAvrupa Birliği, vize serbestisi müzakereleri devam ederken Türklerin Schengen vizesi başvurularını kolaylaştırmaya yönelik ayrı bir uygulamayı da devreye aldı.15 Temmuz 2025'te kabul edilen düzenlemeyle, daha önce aldığı vizeleri kurallara uygun kullanan Türk başvuru sahiplerinin daha uzun süreli ve çok girişli Schengen vizesi alabilmesinin önü açıldı.Ancak kademeli vize uygulaması, vize muafiyeti anlamına gelmiyor. Türk pasaportu sahiplerinin Schengen ülkelerine kısa süreli seyahatlerinde genel vize zorunluluğu devam ediyor.Fidan'ın Meclis'e taşınacağını açıkladığı altı kriterlik taslak, 2013 yılından bu yana devam eden müzakerelerin geleceği açısından yeni bir aşama oluşturacak. Sürecin nasıl ilerleyeceği ise hem TBMM'de yapılacak düzenlemelere hem de Avrupa Birliği'nin değerlendirmelerine bağlı olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261122/bakan-gurlek-duyurdu-hgs-icra-takiplerine-sorusturma-acildi-1110517989.html

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