https://anlatilaninotesi.com.tr/20261122/bakan-gurlek-duyurdu-hgs-icra-takiplerine-sorusturma-acildi-1110517989.html
Bakan Gürlek duyurdu: HGS icra takiplerine soruşturma açıldı
Bakan Gürlek duyurdu: HGS icra takiplerine soruşturma açıldı
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Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) kapsamında sürücülere yönelik icra takiplerinde usulsüzlük yapıldığı ve haksız kazanç sağlandığı iddiaları üzerine İstanbul... 22.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-22T16:27+0300
2026-11-22T16:27+0300
2026-11-22T16:51+0300
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akın gürlek
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hızlı geçiş sistemi (hgs)
otoban
adalet bakanlığı
adalet bakanı
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) kapsamında sürücüler hakkında başlatılan icra takiplerinde usulsüzlük yapıldığı ve haksız kazanç sağlandığı iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını bildirdi.Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/hgs-cezalari-gundem-olmustu-bakan-uraloglundan-ilk-aciklama-1110404594.html
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akın gürlek, hgs, hızlı geçiş sistemi (hgs), otoban, adalet bakanlığı, adalet bakanı
akın gürlek, hgs, hızlı geçiş sistemi (hgs), otoban, adalet bakanlığı, adalet bakanı
Bakan Gürlek duyurdu: HGS icra takiplerine soruşturma açıldı
16:27 22.11.2026 (güncellendi: 16:51 22.11.2026)
Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) kapsamında sürücülere yönelik icra takiplerinde usulsüzlük yapıldığı ve haksız kazanç sağlandığı iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) kapsamında sürücüler hakkında başlatılan icra takiplerinde usulsüzlük yapıldığı ve haksız kazanç sağlandığı iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
Kamuoyunda gündeme gelen, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) kapsamında vatandaşlarımız hakkında başlatılan icra takiplerinde icra mekanizmalarının hileli veya hukuka aykırı yöntemlerle haksız kazanç aracına dönüştürüldüğüne ilişkin iddialar ve şikayetler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Bu kapsamda, haksız borçlandırma iddiaları, başlatılan icra takiplerinin hukuka uygunluğu ve suç teşkil edebilecek eylemler tüm yönleriyle araştırılmaktadır. Hiç kimse, hukuki süreçleri ve icra mekanizmalarını kötüye kullanarak vatandaşlarımızı haksız borç yükü altında bırakamaz. Vatandaşlarımızın haklarının korunması, iddiaların aydınlatılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için soruşturma titizlikle sürdürülecektir.