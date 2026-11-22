Kamuoyunda gündeme gelen, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) kapsamında vatandaşlarımız hakkında başlatılan icra takiplerinde icra mekanizmalarının hileli veya hukuka aykırı yöntemlerle haksız kazanç aracına dönüştürüldüğüne ilişkin iddialar ve şikayetler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Bu kapsamda, haksız borçlandırma iddiaları, başlatılan icra takiplerinin hukuka uygunluğu ve suç teşkil edebilecek eylemler tüm yönleriyle araştırılmaktadır. Hiç kimse, hukuki süreçleri ve icra mekanizmalarını kötüye kullanarak vatandaşlarımızı haksız borç yükü altında bırakamaz. Vatandaşlarımızın haklarının korunması, iddiaların aydınlatılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için soruşturma titizlikle sürdürülecektir.