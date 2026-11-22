https://anlatilaninotesi.com.tr/20261122/trumptan-manidar-paylasim-shenzhende-putin-ve-si-ile-yaptigi-gorusmeyi-yalta-konferansiyla-1110513186.html
Trump'tan manidar paylaşım: Shenzhen'de Putin ve Şi ile yaptığı görüşmeyi Yalta Konferansı'yla kıyasladı
Trump'tan manidar paylaşım: Shenzhen'de Putin ve Şi ile yaptığı görüşmeyi Yalta Konferansı'yla kıyasladı
Sputnik Türkiye
Trump, APEC Zirvesi kapsamında Putin ve Şi ile yaptığı görüşmeyi 1945 yılında gerçekleştirilen Yalta Konferansı'yla kıyasladı. Masada İngiltere'nin yerini... 22.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-22T11:31+0300
2026-11-22T11:31+0300
2026-11-22T11:31+0300
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abd
çin devlet başkanı şi cinping
franklin roosevelt
josef stalin
çin
sovyetler birliği
asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec)
vladimir putin
donald trump
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ABD Başkanı Donald Trump, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile gerçekleştirdiği görüşmeyi 1945 yılındaki tarihi Yalta Konferansı'yla kıyaslayan bir görsel paylaştı. Görselin sol tarafında 2. Dünya Savaşı'nın galip ülkelerinin liderleri olan dönemin Sovyetler Birliği lideri Josef Stalin, ABD Başkanı Franklin Roosevelt ve İngiltere Başbakanı Winston Churchill'in 1945'teki Yalta Konferansı'nda çekilen ikonik fotoğrafı yer aldı.Kolajın sağ tarafına ise APEC Zirvesi kapsamında bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Putin, Çin Devlet Başkanı Şi ve ABD Başkanı Trump'ın fotoğrafı yerleştirildi.Büyük güçler vurgusuTrump, dünya siyasetinde yeni bir denge arayışı olarak yorumlanan bu paylaşıma 'Büyük güçler. 1945, 2026' notunu düştü. Söz konusu paylaşım, uluslararası kamuoyunda Washington, Moskova ve Pekin hattındaki yeni dönem mesajı olarak değerlendirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261121/dmitriyev-putin-ve-trump-geleneksel-degerleri-savunuyor-1110506645.html
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abd, çin devlet başkanı şi cinping, franklin roosevelt, josef stalin, çin, sovyetler birliği, asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec), vladimir putin, donald trump, winston churchill
abd, çin devlet başkanı şi cinping, franklin roosevelt, josef stalin, çin, sovyetler birliği, asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec), vladimir putin, donald trump, winston churchill
Trump'tan manidar paylaşım: Shenzhen'de Putin ve Şi ile yaptığı görüşmeyi Yalta Konferansı'yla kıyasladı
Trump, APEC Zirvesi kapsamında Putin ve Şi ile yaptığı görüşmeyi 1945 yılında gerçekleştirilen Yalta Konferansı'yla kıyasladı. Masada İngiltere'nin yerini Çin'in alması mesaj olarak yorumlandı.
ABD Başkanı Donald Trump, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile gerçekleştirdiği görüşmeyi 1945 yılındaki tarihi Yalta Konferansı'yla kıyaslayan bir görsel paylaştı.
Görselin sol tarafında 2. Dünya Savaşı'nın galip ülkelerinin liderleri olan dönemin Sovyetler Birliği lideri Josef Stalin, ABD Başkanı Franklin Roosevelt ve İngiltere Başbakanı Winston Churchill'in 1945'teki Yalta Konferansı'nda çekilen ikonik fotoğrafı yer aldı.
Kolajın sağ tarafına ise APEC Zirvesi kapsamında bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Putin, Çin Devlet Başkanı Şi ve ABD Başkanı Trump'ın fotoğrafı yerleştirildi.
Trump, dünya siyasetinde yeni bir denge arayışı olarak yorumlanan bu paylaşıma 'Büyük güçler. 1945, 2026' notunu düştü.
Söz konusu paylaşım, uluslararası kamuoyunda Washington, Moskova ve Pekin hattındaki yeni dönem mesajı olarak değerlendirildi.