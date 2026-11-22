https://anlatilaninotesi.com.tr/20261122/trump-shenzhende-putin-ve-si-ile-yaptigi-gorusmelerden-fotograflar-paylasti-1110511341.html
Trump, Shenzhen'de Putin ve Şi ile yaptığı görüşmelerden fotoğraflar paylaştı
Trump, Shenzhen'de Putin ve Şi ile yaptığı görüşmelerden fotoğraflar paylaştı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, APEC Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı görüşmelere ait fotoğrafları... 22.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-22T00:56+0300
2026-11-22T00:56+0300
2026-11-22T00:56+0300
dünya
donald trump
vladimir putin
şi cinping
abd
rusya
çin
asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec)
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ABD Başkanı Donald Trump, APEC zirvesi kapsamında Shenzhen'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı görüşmelerden bir dizi fotoğrafı Truth Social adlı sosyal medya platformunda paylaştı.Trump’ın yayımladığı fotoğraflardan bazılarında Putin ile tokalaştığı görüldü. ABD Başkanı, bu karelerden birine “Arkadaşım” notunu düştü.Başka bir fotoğrafta ise Şi’nin Trump’ı uçağın merdivenlerinde karşıladığı görüldü. Trump, bu paylaşımında “Dostlar” ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/senzendeki-uclu-zirve-cok-kutuplu-dunya-geri-dondurulemez-bir-egilim-1110483387.html
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donald trump, vladimir putin, şi cinping, abd, rusya, çin, asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec)
donald trump, vladimir putin, şi cinping, abd, rusya, çin, asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec)
Trump, Shenzhen'de Putin ve Şi ile yaptığı görüşmelerden fotoğraflar paylaştı
ABD Başkanı Donald Trump, APEC Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı görüşmelere ait fotoğrafları paylaştı.
ABD Başkanı Donald Trump, APEC zirvesi kapsamında Shenzhen'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı görüşmelerden bir dizi fotoğrafı Truth Social adlı sosyal medya platformunda paylaştı.
Trump’ın yayımladığı fotoğraflardan bazılarında Putin ile tokalaştığı görüldü. ABD Başkanı, bu karelerden birine “Arkadaşım” notunu düştü.
Başka bir fotoğrafta ise Şi’nin Trump’ı uçağın merdivenlerinde karşıladığı görüldü. Trump, bu paylaşımında “Dostlar” ifadesini kullandı.