https://anlatilaninotesi.com.tr/20261122/trump-shenzhende-putin-ve-si-ile-yaptigi-gorusmelerden-fotograflar-paylasti-1110511341.html

Trump, Shenzhen'de Putin ve Şi ile yaptığı görüşmelerden fotoğraflar paylaştı

Trump, Shenzhen'de Putin ve Şi ile yaptığı görüşmelerden fotoğraflar paylaştı

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, APEC Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı görüşmelere ait fotoğrafları... 22.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-22T00:56+0300

2026-11-22T00:56+0300

2026-11-22T00:56+0300

dünya

donald trump

vladimir putin

şi cinping

abd

rusya

çin

asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec)

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ABD Başkanı Donald Trump, APEC zirvesi kapsamında Shenzhen'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı görüşmelerden bir dizi fotoğrafı Truth Social adlı sosyal medya platformunda paylaştı.Trump’ın yayımladığı fotoğraflardan bazılarında Putin ile tokalaştığı görüldü. ABD Başkanı, bu karelerden birine “Arkadaşım” notunu düştü.Başka bir fotoğrafta ise Şi’nin Trump’ı uçağın merdivenlerinde karşıladığı görüldü. Trump, bu paylaşımında “Dostlar” ifadesini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/senzendeki-uclu-zirve-cok-kutuplu-dunya-geri-dondurulemez-bir-egilim-1110483387.html

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donald trump, vladimir putin, şi cinping, abd, rusya, çin, asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec)