https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/senzendeki-uclu-zirve-cok-kutuplu-dunya-geri-dondurulemez-bir-egilim-1110483387.html
Şenzen'deki üçlü zirve: ‘Çok kutuplu dünya geri döndürülemez bir eğilim’
Şenzen'deki üçlü zirve: ‘Çok kutuplu dünya geri döndürülemez bir eğilim’
Sputnik Türkiye
Vietnamlı uluslararası siyaset ve askeri uzman Nguyen Minh Tam, APEC Zirvesi marjında Şenzen'de düzenlenen Rusya, ABD ve Çin liderlerinin üçlü görüşmesinin... 20.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-20T10:23+0300
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abd
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Vietnam Kamu Güvenliği Bakanlığı Enformasyon ve Aydınlatma Merkezi Eski Direktörü Nguyen Minh Tam, Rusya, ABD ve Çin liderlerinin 19 Kasım'da Şenzen'de gerçekleştirdiği üçlü görüşmeyiSputnik'e değerlendirdi.Görüşmenin küresel dengeler açısından taşıdığı öneme dikkat çeken Tam, Batı'nın geçmişteki hakimiyetinin yeni etki merkezlerine alan açtığını ifade etti. Tam, "Çok kutuplu dünya, geri döndürülmesi mümkün olmayan bir eğilim" dedi.Tam, Rusya, Çin, Hindistan, Brezilya ve diğer gelişmekte olan ülkelerin konumlarının güçlendiğini; BRICS, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) gibi yapıların etkisinin arttığını vurguladı.Üç büyük gücün yakınlaşmasının arka planında küresel ekonominin birbirine bağımlılığı ve küresel bir çatışmayı önlemeye yönelik ortak sorumluluğun yer aldığını kaydeden Tam, şunları söyledi:Müzakerelerin öne çıkan başlıkları arasında stratejik istikrar, nükleer silahların kontrolü, uluslararası ticaret, enerji güvenliği ve kopan stratejik bağların yeniden kurulmasının bulunduğunu aktaran Tam, bu formatta yapılan ilk görüşmeden geniş kapsamlı anlaşmalar beklemenin gerçekçi olmayacağını dile getirdi.Öte yandan üç ülke liderinin; Birleşmiş Milletler (BM) reformu, enerji güvenliği, uluslararası adalet ilkeleri ve nükleer savaşın kabul edilemezliğine ilişkin bir barış bildirgesi kabul ettiğini hatırlatan Tam, değerlendirmesini şöyle tamamladı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/rusya-savunma-bakanligi-ukraynadaki-enerji-ulasim-ve-savunma-sanayii-tesisleri-vuruldu-1110482245.html
vietnam
rusya
batı
abd
çin
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vietnam, rusya, batı, asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec), abd, çin
vietnam, rusya, batı, asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec), abd, çin
Şenzen'deki üçlü zirve: ‘Çok kutuplu dünya geri döndürülemez bir eğilim’
10:23 20.11.2026 (güncellendi: 10:34 20.11.2026)
Vietnamlı uluslararası siyaset ve askeri uzman Nguyen Minh Tam, APEC Zirvesi marjında Şenzen'de düzenlenen Rusya, ABD ve Çin liderlerinin üçlü görüşmesinin, Batı'nın üstünlüğünün yerini yeni güç merkezlerine bıraktığı çok kutuplu dünya düzeninin inşasında önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.
Vietnam Kamu Güvenliği Bakanlığı Enformasyon ve Aydınlatma Merkezi Eski Direktörü Nguyen Minh Tam, Rusya, ABD ve Çin liderlerinin 19 Kasım'da Şenzen'de gerçekleştirdiği üçlü görüşmeyiSputnik'e değerlendirdi.
Görüşmenin küresel dengeler açısından taşıdığı öneme dikkat çeken Tam, Batı'nın geçmişteki hakimiyetinin yeni etki merkezlerine alan açtığını ifade etti. Tam, "Çok kutuplu dünya, geri döndürülmesi mümkün olmayan bir eğilim" dedi.
Tam, Rusya, Çin, Hindistan, Brezilya ve diğer gelişmekte olan ülkelerin konumlarının güçlendiğini; BRICS, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) gibi yapıların etkisinin arttığını vurguladı.
Üç büyük gücün yakınlaşmasının arka planında küresel ekonominin birbirine bağımlılığı ve küresel bir çatışmayı önlemeye yönelik ortak sorumluluğun yer aldığını kaydeden Tam, şunları söyledi:
"Üç gücün ekonomik bağları ve küresel lojistik zincirlerin şekillenmesi, tüm insanlığın kaynaklarının fetih ve başkalarına kendi iradesini dayatma amaçlı savaşlarda heba edilmesine izin vermemektedir. Hele ki topyekun bir savaşın ve nükleer silahlı bir çatışmanın yaşanmasına asla izin verilemez."
Müzakerelerin öne çıkan başlıkları arasında stratejik istikrar, nükleer silahların kontrolü, uluslararası ticaret, enerji güvenliği ve kopan stratejik bağların yeniden kurulmasının bulunduğunu aktaran Tam, bu formatta yapılan ilk görüşmeden geniş kapsamlı anlaşmalar beklemenin gerçekçi olmayacağını dile getirdi.
Öte yandan üç ülke liderinin; Birleşmiş Milletler (BM) reformu, enerji güvenliği, uluslararası adalet ilkeleri ve nükleer savaşın kabul edilemezliğine ilişkin bir barış bildirgesi kabul ettiğini hatırlatan Tam, değerlendirmesini şöyle tamamladı:
"Bu görüşmenin sonuçları ne olursa olsun, barışın, istikrarın ve kalkınmanın güçlendirilmesine yönelik yeni girişimlerin önünü açabilecek 21. yüzyılın önemli bir tarihi dönüm noktası olarak kalacak."